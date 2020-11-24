Эпидемия травм в Англии. Как телевидение и цинизм ломают игроков

1606227738

24 ноября 2020, 17:22

Если и есть какая-то общая тема для всех тренеров Английской Премьер-Лиги, то это травмы. «Соккер.ру» — о том, почему в этом сезоне число травмированных в АПЛ небывалое.

Травмирующая пандемия

Практически после каждого игрового дня списки травмированных в английских клубах пополняются. Сводки о травмах напоминают новости с фронта. По состоянию на 24 ноября с начала сезона чаще всего травмы получали игроки «Ливерпуля» — десять раз, на втором месте – «Арсенал» с девятью травмами, далее – «Брайтон» (8), «Астон Вилла» и «Ньюкасл» (по 7), «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» (по 6), «Тоттенхэм», «Лидс» и «Лестер» (по 5), «Бернли» и «Фулхэм» (по 4), «Манчестер Сити», «Челси», «Шеффилд Юнайтед», «Саутгемптон», «Вест Бромвич» и «Вулверхэмптон» (по 3) и «Эвертон» с «Вест Хэмом» в роли счастливчиков – у них по две травмы. Но все равно это крайне много, если учесть, что сыграно только по восемь-девять матчей в чемпионате.

Эпидемия небывалая. Можно хотя бы взглянуть на ситуацию после последнего тура: у «Арсенала» Партей, Сака и Виллиан сразу получили травмы, у «Астон Виллы» Баркли провел на поле пять минут и травмировался, у «Эвертона» капитан Коулман уже второй раз травмирует подколенное сухожилие, «Ливерпуль» надолго потерял ключевых защитников, теперь стал терять и хавбеков, в списке с жертвами без исключения каждый клуб Премьер-Лиги.

В Англии есть статистика обо всем. Поэтому стоит посмотреть на соотношение цифр. За первые восемь туров чемпионата Англии было получено 103 мышечных травмы разной степени тяжести. Это на 16 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бывший физиотерапевт «Арсенала» и сборной Англии Гэри Левин видит простое объяснение этому – отсутствие нормальной предсезонной подготовки и плотный график матчей:

Если вы не полностью восстановились от предыдущей игры, наступает усталость, учащаются мышечные травмы. Потому что если уставшие мышцы нагрузить снова, они неизбежно повредятся.

Неизбежный рост нагрузки

Из-за пандемии коронавируса, которая отложила финиш прошлого сезона, перерыв между сезоном-2019/20 и сезоном-2020/21 фактически составил всего семь недель вместо традиционных 12. К тому же клубы участвовали в еврокубках, игроки выступали за свои сборные. Но ситуация будет только усугубляться, потому что как таковых зимних перерывов тоже не предвидится, а сезон окажется на пять недель короче из-за чемпионата Европы, который должен стартовать 11 июня. Значит, гораздо больше матчей будет в середине недели, а игры уик-эндов будут размазаны с пятницы по понедельник из-за телевизионных трансляций. Это создает нагромождение игр и неизбежное сокращение перерыва между ними.

Крик души и поиск выхода

И если с самим расписанием турниров спорить бессмысленно (не сыграют же меньше туров в чемпионате, не проведут же меньше матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы), то найти более гуманный подход со стороны телекомпаний клубы пытаются. Последним к ним обратился тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп:

Когда говорят о сложностях, я вижу только, что тяжело игрокам. А все остальное решается за столом в офисе. Если телекомпании не начнут договариваться между собой, нам всем конец. Если мы продолжим распределять игры таким образом, то я не уверен, что получится закончить сезон хотя бы с 11 игроками. И не говорите мне, что клубы все сами согласовали, потому что я сейчас сойду с ума: все контракты заключались без учета ковида. Вы вот стоите в маске, я тоже. Все мы адаптируемся. А телевизионные контракты почему-то нет. Весь мир изменился, все изменилось. Мне скажут, что я пекусь о «Ливерпуле». Но я говорю обо всех футболистах. Нам говорят, чтобы мы проводили ротацию. Но кем? Мы можем проводить ротацию нападающих, а остальные – дети. Почему мы проводим замены так поздно, как в матче с «Лестером»? Потому что мы должны постоянно думать о том, что кто-то получит травму. Мы не можем проводить замены раньше, иначе рискуем остаться в меньшинстве, когда кто-то травмируется.

Крик души Клоппа разделяют и его коллеги. Можно вспомнить возмущение Сульшера, когда после матча Лиги чемпионов вечером в среду, его команде пришлось играть в обед в субботу только потому, что так запланировала телекомпания. Хотя ничего не мешало сыграть этот матч в воскресенье, например. Именно об этом и говорил в своей страстной речи Клопп. К этому призывал ранее и наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Любовь к традициям или цинизм?

Оба они при поддержке Сульшера и Лэмпарда также выступили за пересмотр количества замен, которые можно проводить в матчах чемпионата Англии. Ведь здесь клубы проголосовали за сохранение трех замен, преследуя свою привычку беречь традиции, а также опасаясь, что команды, располагающие более богатой скамейкой, смогут оказывать больше влияния на исход матчей в конце, проводя пять замен, тогда как у скромных клубов нет двух «лишних» игроков. Циничная позиция, которая требует пересмотра, по словам Гвардиолы:

Мы будем бороться за пять замен. Все остальные клубы в других странах проводят по пять замен, потому что там понимают, что ситуация из-за пандемии нестандартная. Нет перерыва, нет отдыха, все под нагрузкой. Все это понимают. Но здесь, кажется, все хотят выглядеть особенными. Это плохо. Мы должны защищать игроков, но не делаем этого.

Хотя, например, наставник «Астон Виллы» Дин Смит как раз является сторонником традиционного подхода:

У нас не самая большая команда в мире, поэтому нам надо уметь грамотно распоряжаться ресурсами. Я могу посочувствовать командам в Европе, но это большие клубы. И я все еще считаю, что мы были правы, когда решили придерживаться правила трех замен. И если уж начали с ними сезон, то должны так же продолжать.

Сторонником такого подхода был и тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес, но он сказал, что уже на стороне Клоппа и Гвардиолы, то есть выступает за пять замен. Но даже с учетом смены позиции Мойеса вряд ли удастся продавить эту идею. Так считает исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс. По его словам, переход на пять замен маловероятен, потому что клубы дважды выносили этот вопрос на голосование и отклоняли изменения. Идею должны поддержать как минимум 14 клубов, но в последний раз за пять замен выступали лишь 11 команд, а остальные считают, что это даст преимущество топовым клубам, поэтому против них.