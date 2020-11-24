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Салах переболел коронавирусом и сможет сыграть с «Аталантой» в ЛЧ

сегодня, 17:08
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаЗавтра в 23:00 Не начался

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах переболел коронавирусом. Последний раз египетский форвард выходил на поле 8 ноября.

Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп сообщил, что Мохамед сможет сыграть против «Аталанты» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мо тренировался в общей группе вчера и смотрелся очень хорошо. Его тест был отрицательным, как и у всей команды. Так что, если со вчерашнего дня ничего не изменилось, он сможет сыграть.

Посмотрим, выйдет ли он, потому что он только три дня назад вышел из карантина.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:38
Салах - ключевой игрок, если выйдет , то явно усилит команду.
YNWA
YNWA
сегодня в 17:33
Хорошая новость.
drug01
drug01
сегодня в 17:27
Скорее выходи на поле ждём твою игру!
chubuka
chubuka
сегодня в 17:14
Как они после короны быстро восстанавливаються. Просто чудо
shlomo
shlomo
сегодня в 17:13
Ну это хорошая новость...только в какой он форме будет...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:09
Вирус почему-то не сказывается на физическом состоянии игроков.
beefs
beefs
сегодня в 17:09
трудновато ему будет...
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