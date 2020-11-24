Салах переболел коронавирусом и сможет сыграть с «Аталантой» в ЛЧ

Нападающий «Ливерпуля» переболел коронавирусом. Последний раз египетский форвард выходил на поле 8 ноября.

Главный тренер мерсисайдцев сообщил, что Мохамед сможет сыграть против «Аталанты» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Мо тренировался в общей группе вчера и смотрелся очень хорошо. Его тест был отрицательным, как и у всей команды. Так что, если со вчерашнего дня ничего не изменилось, он сможет сыграть.

Посмотрим, выйдет ли он, потому что он только три дня назад вышел из карантина.