Голевые подвиги Бруно Фернандеша!!! Главный трансфер «МЮ» после Фергюсона!

В недавнем матче Лиги Чемпионов против «Башакшехира», Бруно Фернандеш оформил дубль. Этот гол для португальца стал 3 в 4 матчах главного еврокубка. А в трех крайних играх португальский полузащитник отличился 5 забитыми мячами.
После перехода в стан «манкунтанцев» Фернандеш сразу принялся за дело. Игрок стал главным игроком команды, взял на себя ответственность пробивать пенальти, а также стал одним из лидеров раздевалки. Его очень высоко ценят в руководстве, у игрока отличные отношения с Сульшером, а среди поклонников он и вовсе является главным любимцем. Его футболка является самой продаваемой в команде наряду с Маркусом Решфордом.
Недавний поступок Бруно, когда в матче против «Башакшехира» он уступил пенальти Решфорду, несмотря на тот факт что всего 1 удар разделял его от первого хет-трика в Лиге Чемпионов, говорит о многом. Португалец строит игру команды, мотивирует своих партнеров, а также не является эгоистом. В общем, у игрока есть все качества настоящего лидера. Стоит отметить и то, что у игрока нет зависимости от соц сетей. Этот фактор тоже не мало важен для сегодняшних футболистов.
Бруно отметку 20 голов за «МЮ» достиг раньше всех, среди полузащитников команды за всю ее историю. Сейчас на его счету 21 гол в 35 сыгранных матчах за красную футболку.
В 21 веке только трем игрокам удалось достичь результата круче. Это Руд Ван Нистерлой, Робин Ван Перси и Златан Ибрагимович (25, 26 и 33 матча соотвественно).
В общем, мы с вами наблюдаем за игроком, который по идее должен стать историческим игроком для «красных дьяволов». Надеемся, что травмы обойдут игрока стороной, а сам Бруно ни в коем случае не перестанет любить эту игру.
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https://www.soccer.ru/blogs/record/943962
2. Блогеры, чей материал попал на главную страницу сайта. Активным блогерам вип может быть дан на очень долго).
https://www.soccer.ru/job
"Также Вы можете самостоятельно публиковать свои записи в блогах. Хорошие материалы, в которых не менее 5000 символов (и не более 5000 ошибок), могут попасть на главную страницу сайта, а хорошие авторы в штат редакции."
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