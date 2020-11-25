Голевые подвиги Бруно Фернандеша!!! Главный трансфер «МЮ» после Фергюсона!

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25 ноября 2020, 22:46

В недавнем матче Лиги Чемпионов против «Башакшехира», Бруно Фернандеш оформил дубль. Этот гол для португальца стал 3 в 4 матчах главного еврокубка. А в трех крайних играх португальский полузащитник отличился 5 забитыми мячами.

После перехода в стан «манкунтанцев» Фернандеш сразу принялся за дело. Игрок стал главным игроком команды, взял на себя ответственность пробивать пенальти, а также стал одним из лидеров раздевалки. Его очень высоко ценят в руководстве, у игрока отличные отношения с Сульшером, а среди поклонников он и вовсе является главным любимцем. Его футболка является самой продаваемой в команде наряду с Маркусом Решфордом.



Недавний поступок Бруно, когда в матче против «Башакшехира» он уступил пенальти Решфорду, несмотря на тот факт что всего 1 удар разделял его от первого хет-трика в Лиге Чемпионов, говорит о многом. Португалец строит игру команды, мотивирует своих партнеров, а также не является эгоистом. В общем, у игрока есть все качества настоящего лидера. Стоит отметить и то, что у игрока нет зависимости от соц сетей. Этот фактор тоже не мало важен для сегодняшних футболистов.



Бруно отметку 20 голов за « МЮ » достиг раньше всех, среди полузащитников команды за всю ее историю. Сейчас на его счету 21 гол в 35 сыгранных матчах за красную футболку.

В 21 веке только трем игрокам удалось достичь результата круче. Это Руд Ван Нистерлой, Робин Ван Перси и Златан Ибрагимович (25, 26 и 33 матча соотвественно).

В общем, мы с вами наблюдаем за игроком, который по идее должен стать историческим игроком для «красных дьяволов». Надеемся, что травмы обойдут игрока стороной, а сам Бруно ни в коем случае не перестанет любить эту игру.

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