Рамос вызвал на бой Макгрегора, новый клип Депая и странная татуировка уругвайского вратаря. Лучшее из Сети за неделю

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Бывший защитник «Баварии» Биксант Лизаразю уже давно занимается сёрфингом!
Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди показал свой шикарный отдых на яхте.
Игрок МЮ Джесси Лингард подвергся насмешкам в Cети после того, как он снялся в странной рекламе фисташек, пожелав в ней своим американским фанатам счастливого Дня благодарения.
Комментарий одного из юзеров:
На фото только одна индейка. И она не на тарелке.
Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон удивлён, что его новые одноклубники играют в крикет во время тренировок.
Милота дня:
Недавно хавбек «Реала» Тони Кроос раскритиковал форварда «Барселоны» Антуана Гризманна за его необычное празднование голов. Секрет раскрыт — всё для дочки!
Полузащитник МЮ Донни ван де Бек рассмешил болельщиков своим внешним видом.
Вот такой момент случился в недавнем поединке между «Утрехтом» и «Фейеноордом».
«Нога Акинфеева» добралась уже до индийских трущоб.
Вы ещё не смотрите матчи ФНЛ?
Существует и НФСЛ (Национальная студенческая футбольная лига):
Девушки дня:
Майо, спутница игрока «Севильи» Лукаса Окампоса
Екатерина, жена бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева. Накануне их семья отдохнула на Мальдивах.
Голкипер мексиканского «Масатлана» Себастьян Соса сделал необычную татуировку. Причина — летом у уругвайского футболиста выпали волосы на всём теле после того, как он переболел коронавирусом.
Известный рэп-исполнитель Мемфис Депай выпустил новый клип.
Единственный в мире, кто не рад селфи с форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, это кот футболиста.
Форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе отрабатывает дриблинг возле стадиона. Заранее извиняемся за шутку.
Капитан «Реала» Серхио Рамос и знаменитый боец UFC Конор Макгрегор могут провести дружеский поединок.
Испанец в своем инстаграме выложил видео, на котором демонстрирует великолепную физическую форму.
Футболист подписал пост: Когда будешь готов, Конор?
Макгрегор: Будь готов мой брат Серхио! Впереди нас ждет большой бой.
Лука Модрич не остался в стороне: Серхио, ты снова на видео без футболки?
Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац может в этом плане составить конкуренцию Рамосу.
На этом наш выпуск завершен. Следите за новостями на нашем сайте, берите пример с защитника «Челси» Тиаго Силвы! Мы выдали ему вот такой пепелац для подключения к «Соккер.ру».