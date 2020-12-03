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Лучшие шутки ноября. Предусмотрительный Заболотный, Дзюбоведение и улучшенная версия «Шапи, это Володька!»

03 декабря 2020, 20:30
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«Соккер.ру» обозревает народный юмор.

11 место. Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Русо предлагает переименовать домашний стадион в «Камп Ноу Лео Месси». Qatar Airways уверен, что все не так просто:

Казнить нельзя помиловать.

«Камп Ноу, Лео Месси» — это одно.

«Камп, Ноу Лео Месси» — это совсем другое.

10 место. Обращение Владимира Быстрова к Магомеду-Шапи Сулейманову в прямом эфире после поражения «Краснодара» от «Севильи» мгновенно стало мемом. LOpp развивает тему:

Лучшие шутки ноября. Предусмотрительный Заболотный, Дзюбоведение и улучшенная версия «Шапи, это Володька!»

9 место. Ройстон Дренте вспомнил, что во времена выступлений за «Аланию» его партнеры даже в клубный автобус проносили водку. Узбагойся рассказал в подробностях:

Заходит Дренте в автобус с рюмкой водки. Садится, но не пьет, а как будто что-то вспоминает.

Гогниев ему и говорит: За проезд платить будешь?

Дренте: Точно! Ну, за проезд!)

8 место. РФС планирует ввести в школах уроки футбола, Я на стреме делает встречное предложение:

не помешало бы Дзюбоведение для старших классов ввести

7 место. Новость о том, что «Ювентус» следит за 18-летним игроком «Аякса», не осталась без внимания. А ведь тонко подметили эти читатели!

Duda Gigolaev Osetin:

18-летний игрок Аякса на приёме у психолога:

- Расскажите о своих проблемах?

- Мне кажется, что в последнее время за мной наблюдают...

sv_1969:

Еще 13 лет следить будут, а потом свободным возьмут)))

6 место. Дмитрий Губерниев опрометчиво выразил надежду на «футбол с огоньком» в исполнении сборной России.

Федор Паршунин: Это пламя дотла сожжет последние надежды российских болельщиков.

mortid: Огонёк разный бывает. Бывает в глазах, а бывает в заднице.

Ekkimukk:

Лучшие шутки ноября. Предусмотрительный Заболотный, Дзюбоведение и улучшенная версия «Шапи, это Володька!»

5 место. Leha-ha50 — о словах оптимистичного Владислава Радимова, который до последнего отказывался верить в то, что «Зенит» не выйдет из группы в Лиге чемпионов:

Все выйдут из группы!!! Абсолютно все... вот только выходить будут в разные двери.

4 место. Виктор Васин занял второе место в голосовании болельщиков на лучшего игрока ЦСКА в октябре, и это вызвало подозрения у arsena1:

Русские хакеры случайно взломали не то голосование

Трампу не хватило голосов, по ошибке отданных за Васина

3 место. Лесовой не ожидал, что его вызовут в сборную России, поэтому пользователь с ником Я на стреме «подбодрил» Даниила:

Уж больно фамилия подходящая. Среди своих не затеряешься

2 место. Тест Заболотного на коронавирус дал положительный результат, но генеральный директор «Сочи» авторитетно заявлял, что это ошибка и у Антона уже есть антитела. ПерекатиПоле даже знает, когда они появились:

ЗЕболотный настолько гениален, что приобрёл антитела ещё в 2017 году.

1 место. LOpp — о турнирном положении «Зенита» после трех туров Лиги чемпионов:

Это как с прогнозом погоды.

Зенит в ЛЧ набрал 1 очко, но ощущается как 5.

Вне конкурса. Стихотворение Artemon9 о Криштиану Роналду, который доволен работой Андреа Пирло в «Ювентусе»:

Роналду доволен Андреа,

А значит всё хорошо.

Не нужен нам ни Корреа,

Ни Пьянич, ни Ибра, ни Жо

Нам Мбаппе не нужен точно,

Лучше Киммих и Погба,

Поль зарядит с правой сочно,

Киммих не пропустит зла.

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LOpp
LOpp
04 декабря в 00:30
Мне большего 9 понравилось)
Pashok00786
Pashok00786
04 декабря в 00:11
))))Класс
mr.Nekto
mr.Nekto
03 декабря в 23:37
Спасибо, много забавного. Вот только стих этот про Юве, как бы это помягче сказать... странный юмор...
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
03 декабря в 23:16
Первое место огонь
виктор бочарников
виктор бочарников
03 декабря в 23:10
Спасибо,улыбнуло,качество нашего футбола на нуле,будем хоть юмором спасаться по другому видимо никак.
liverpool-today
liverpool-today
03 декабря в 22:32
Не ожидал, что шутка про задницу будет в топе) Соккер что с тобой?
Правдин Семён
Правдин Семён
03 декабря в 22:19
Получше шутки в этот раз. Зачёт. Но первое место -Lopp про Володьку ,я считаю-порвал в клочья!))) А второе место соответствует -тоже очень забавно.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
03 декабря в 22:16
Прикольно!)
shlifen
shlifen
03 декабря в 21:46
Хорошая подборка, спасибо что подняли настроение =)
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
03 декабря в 20:55
ЗЕ настолько гениален, что приносит славу и почёт всем, кто пишет о его подвигах!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
03 декабря в 20:46
Ахахаха. Зачёт всем!)
Zenit_84
Zenit_84
03 декабря в 20:36
Прикольная тема придумана
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