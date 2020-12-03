Лучшие шутки ноября. Предусмотрительный Заболотный, Дзюбоведение и улучшенная версия «Шапи, это Володька!»

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03 декабря 2020, 20:30

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

«Соккер.ру» обозревает народный юмор.

11 место. Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Русо предлагает переименовать домашний стадион в «Камп Ноу Лео Месси». Qatar Airways уверен, что все не так просто:

Казнить нельзя помиловать. «Камп Ноу, Лео Месси» — это одно. «Камп, Ноу Лео Месси» — это совсем другое.

10 место. Обращение Владимира Быстрова к Магомеду-Шапи Сулейманову в прямом эфире после поражения «Краснодара» от «Севильи» мгновенно стало мемом. LOpp развивает тему:

9 место. Ройстон Дренте вспомнил, что во времена выступлений за «Аланию» его партнеры даже в клубный автобус проносили водку. Узбагойся рассказал в подробностях:

Заходит Дренте в автобус с рюмкой водки. Садится, но не пьет, а как будто что-то вспоминает. Гогниев ему и говорит: За проезд платить будешь? Дренте: Точно! Ну, за проезд!)

8 место. РФС планирует ввести в школах уроки футбола, Я на стреме делает встречное предложение:

не помешало бы Дзюбоведение для старших классов ввести

7 место. Новость о том, что «Ювентус» следит за 18-летним игроком «Аякса», не осталась без внимания. А ведь тонко подметили эти читатели!

Duda Gigolaev Osetin:

18-летний игрок Аякса на приёме у психолога: - Расскажите о своих проблемах? - Мне кажется, что в последнее время за мной наблюдают...

sv_1969:

Еще 13 лет следить будут, а потом свободным возьмут)))

6 место. Дмитрий Губерниев опрометчиво выразил надежду на «футбол с огоньком» в исполнении сборной России.

Федор Паршунин: Это пламя дотла сожжет последние надежды российских болельщиков.

mortid: Огонёк разный бывает. Бывает в глазах, а бывает в заднице.

Ekkimukk:

5 место. Leha-ha50 — о словах оптимистичного Владислава Радимова, который до последнего отказывался верить в то, что «Зенит» не выйдет из группы в Лиге чемпионов:

Все выйдут из группы!!! Абсолютно все... вот только выходить будут в разные двери.

4 место. Виктор Васин занял второе место в голосовании болельщиков на лучшего игрока ЦСКА в октябре, и это вызвало подозрения у arsena1:

Русские хакеры случайно взломали не то голосование Трампу не хватило голосов, по ошибке отданных за Васина

3 место. Лесовой не ожидал, что его вызовут в сборную России, поэтому пользователь с ником Я на стреме «подбодрил» Даниила:

Уж больно фамилия подходящая. Среди своих не затеряешься

2 место. Тест Заболотного на коронавирус дал положительный результат, но генеральный директор «Сочи» авторитетно заявлял, что это ошибка и у Антона уже есть антитела. ПерекатиПоле даже знает, когда они появились:

ЗЕболотный настолько гениален, что приобрёл антитела ещё в 2017 году.

1 место. LOpp — о турнирном положении «Зенита» после трех туров Лиги чемпионов:

Это как с прогнозом погоды. Зенит в ЛЧ набрал 1 очко, но ощущается как 5.

Вне конкурса. Стихотворение Artemon9 о Криштиану Роналду, который доволен работой Андреа Пирло в «Ювентусе»: