Лучшие шутки ноября. Предусмотрительный Заболотный, Дзюбоведение и улучшенная версия «Шапи, это Володька!»

«Соккер.ру» обозревает народный юмор.
11 место. Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Русо предлагает переименовать домашний стадион в «Камп Ноу Лео Месси». Qatar Airways уверен, что все не так просто:
Казнить нельзя помиловать.
«Камп Ноу, Лео Месси» — это одно.
«Камп, Ноу Лео Месси» — это совсем другое.
10 место. Обращение Владимира Быстрова к Магомеду-Шапи Сулейманову в прямом эфире после поражения «Краснодара» от «Севильи» мгновенно стало мемом. LOpp развивает тему:
9 место. Ройстон Дренте вспомнил, что во времена выступлений за «Аланию» его партнеры даже в клубный автобус проносили водку. Узбагойся рассказал в подробностях:
Заходит Дренте в автобус с рюмкой водки. Садится, но не пьет, а как будто что-то вспоминает.
Гогниев ему и говорит: За проезд платить будешь?
Дренте: Точно! Ну, за проезд!)
8 место. РФС планирует ввести в школах уроки футбола, Я на стреме делает встречное предложение:
не помешало бы Дзюбоведение для старших классов ввести
7 место. Новость о том, что «Ювентус» следит за 18-летним игроком «Аякса», не осталась без внимания. А ведь тонко подметили эти читатели!
Duda Gigolaev Osetin:
18-летний игрок Аякса на приёме у психолога:
- Расскажите о своих проблемах?
- Мне кажется, что в последнее время за мной наблюдают...
sv_1969:
Еще 13 лет следить будут, а потом свободным возьмут)))
6 место. Дмитрий Губерниев опрометчиво выразил надежду на «футбол с огоньком» в исполнении сборной России.
Федор Паршунин: Это пламя дотла сожжет последние надежды российских болельщиков.
mortid: Огонёк разный бывает. Бывает в глазах, а бывает в заднице.
Ekkimukk:
5 место. Leha-ha50 — о словах оптимистичного Владислава Радимова, который до последнего отказывался верить в то, что «Зенит» не выйдет из группы в Лиге чемпионов:
Все выйдут из группы!!! Абсолютно все... вот только выходить будут в разные двери.
4 место. Виктор Васин занял второе место в голосовании болельщиков на лучшего игрока ЦСКА в октябре, и это вызвало подозрения у arsena1:
Русские хакеры случайно взломали не то голосование
Трампу не хватило голосов, по ошибке отданных за Васина
3 место. Лесовой не ожидал, что его вызовут в сборную России, поэтому пользователь с ником Я на стреме «подбодрил» Даниила:
Уж больно фамилия подходящая. Среди своих не затеряешься
2 место. Тест Заболотного на коронавирус дал положительный результат, но генеральный директор «Сочи» авторитетно заявлял, что это ошибка и у Антона уже есть антитела. ПерекатиПоле даже знает, когда они появились:
ЗЕболотный настолько гениален, что приобрёл антитела ещё в 2017 году.
1 место. LOpp — о турнирном положении «Зенита» после трех туров Лиги чемпионов:
Это как с прогнозом погоды.
Зенит в ЛЧ набрал 1 очко, но ощущается как 5.
Вне конкурса. Стихотворение Artemon9 о Криштиану Роналду, который доволен работой Андреа Пирло в «Ювентусе»:
Роналду доволен Андреа,
А значит всё хорошо.
Не нужен нам ни Корреа,
Ни Пьянич, ни Ибра, ни Жо
Нам Мбаппе не нужен точно,
Лучше Киммих и Погба,
Поль зарядит с правой сочно,
Киммих не пропустит зла.