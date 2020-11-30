Джорджевич одной фразой описал водителей в России

Форвард тульского «Арсенала» Лука Джорджевич вспомнил забавную историю о жизни в России.
Бранислав Иванович рассказывал о своих впечатлениях, когда он только приехал в «Зенит». Эта фраза хорошо описывает, как русский человек ведет себя за рулем. У Ивановича первое время был водитель, и Бранислав спросил его во время движения, нельзя ли развернуться в определенном месте. Водитель ответил: «Нельзя, но если очень хочется, то можно» (смеется).
Экс водитель Спартака Терентьев: - Едем по в Москве в потоке, а Каррера требует перестроиться на полосу для автобусов. Говорю: «Там запрещено, ехать нельзя, штраф придёт». Он злится, командует грубо: «Давай поезжай, денег дадим тебе, сколько надо».
Так, что теперь итальянцы все такие, что ли?
Тем более все знают за что был судим Каррера.
Там и пьяных и под наркотой за рулём хватает, так, что везде всё одинаково.
Экс водитель Спартака Терентьев: - Едем по в Москве в потоке, а Каррера требует перестроиться на полосу для автобусов. Говорю: «Там запрещено, ехать нельзя, штраф придёт». Он злится, командует грубо: «Давай поезжай, денег дадим тебе, сколько надо».
Так, что теперь итальянцы все такие, что ли?
Тем более все знают за что был судим Каррера.
Там и пьяных и под наркотой за рулём хватает, так, что везде всё одинаково.
Не верю что Иванович который два года уже пожил в России в 2006-2007 ни разу не ездил по дорогам...ни сам ни с водителем......
Не верю что Иванович который два года уже пожил в России в 2006-2007 ни разу не ездил по дорогам...ни сам ни с водителем......