Джорджевич одной фразой описал водителей в России

Форвард тульского «Арсенала» вспомнил забавную историю о жизни в России.

Бранислав Иванович рассказывал о своих впечатлениях, когда он только приехал в «Зенит». Эта фраза хорошо описывает, как русский человек ведет себя за рулем. У Ивановича первое время был водитель, и Бранислав спросил его во время движения, нельзя ли развернуться в определенном месте. Водитель ответил: «Нельзя, но если очень хочется, то можно» (смеется).