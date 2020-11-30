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Джорджевич одной фразой описал водителей в России

сегодня, 16:35

Форвард тульского «Арсенала» Лука Джорджевич вспомнил забавную историю о жизни в России.

Бранислав Иванович рассказывал о своих впечатлениях, когда он только приехал в «Зенит». Эта фраза хорошо описывает, как русский человек ведет себя за рулем. У Ивановича первое время был водитель, и Бранислав спросил его во время движения, нельзя ли развернуться в определенном месте. Водитель ответил: «Нельзя, но если очень хочется, то можно» (смеется).

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Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ мангo (раскрыть)
сегодня в 18:46
А про Турцию я вообще промолчу ! Вёз нас водитель двухэтажного автобуса из аэропорта в Аланию и его кто-то подрезал на трассе .Так он дал по газам и пока не скинул обидчика в кювет не успокоился ! И ему плевать было ,что за спиной у него сидят человек 30 туристов !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:31
По этому принципу не только водители живут...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:24
К чему это Лука сам видно не понял.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 18:04
Ну это в любой стране вполне возможно встретить таких водителей. Как и противоположность им. В Спартаке уволили водителя только за то, что он отказывался нарушать правила движения.
Экс водитель Спартака Терентьев: - Едем по в Москве в потоке, а Каррера требует перестроиться на полосу для автобусов. Говорю: «Там запрещено, ехать нельзя, штраф придёт». Он злится, командует грубо: «Давай поезжай, денег дадим тебе, сколько надо».
Так, что теперь итальянцы все такие, что ли?
Тем более все знают за что был судим Каррера.
Там и пьяных и под наркотой за рулём хватает, так, что везде всё одинаково.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:14
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:12
Враки....
Не верю что Иванович который два года уже пожил в России в 2006-2007 ни разу не ездил по дорогам...ни сам ни с водителем......
Juve14
Juve14
сегодня в 16:59
У нас все можно, нельзя если только не хочешь)
мангo
мангo
сегодня в 16:39
Он еще в Греции и Египте не ездил))
shlomo
shlomo
сегодня в 16:36
Ясно песня...все так и ездят...:))))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:36
Это у всех так)
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