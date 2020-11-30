«This is „Spartak“», — красно-белые показали, как Тедеско пнул Жиго

Пресс-служба «Спартака» с юмором отреагировала на пинок главного тренера команды Доменико Тедеско. В одном из моментов матча 16-го тура РПЛ против «Ротора» тренер пнул игрока своей команды Самуэля Жиго. Московский клуб сделал отсылку к знаменитому моменту из фильма «300 спартанцев», подписав фотографию «This is „Spartak“».
🗣 This is... Spartak 😅#СпартакРотор pic.twitter.com/R9hf77Me4m— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 30, 2020
Эмоции, что тут скажешь... Ганчаренко вон у бровке стоит облизывается, Семак от Дзюбы оскорбления терпит - каждому своё ))))
Эмоции, что тут скажешь... Ганчаренко вон у бровке стоит облизывается, Семак от Дзюбы оскорбления терпит - каждому своё ))))
Языком молоть все горазды в Питере!
А вот про Дзюбу, Грозовского, Молло если надо я пруфы покажу, только попроси!)))
Языком молоть все горазды в Питере!
А вот про Дзюбу, Грозовского, Молло если надо я пруфы покажу, только попроси!)))
а играть лучше надо
а играть лучше надо
И тот забил гол
А вот любитель своего анального отверстия
Сначала устал
А потом и вовсе ушел с поля держась за мозолистую головку
И тот забил гол
А вот любитель своего анального отверстия
Сначала устал
А потом и вовсе ушел с поля держась за мозолистую головку