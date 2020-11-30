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«This is „Spartak“», — красно-белые показали, как Тедеско пнул Жиго

сегодня, 11:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Пресс-служба «Спартака» с юмором отреагировала на пинок главного тренера команды Доменико Тедеско. В одном из моментов матча 16-го тура РПЛ против «Ротора» тренер пнул игрока своей команды Самуэля Жиго. Московский клуб сделал отсылку к знаменитому моменту из фильма «300 спартанцев», подписав фотографию «This is „Spartak“».

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:52
думаю, что не из команды и клуба - чисто по -дружеси...
makkie
makkie
сегодня в 12:21
Вполне в духе Доменико - то Ларссона водой обольёт, то Жиго пинка отвесит.
Эмоции, что тут скажешь... Ганчаренко вон у бровке стоит облизывается, Семак от Дзюбы оскорбления терпит - каждому своё ))))
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Pig farm (раскрыть)
сегодня в 12:17
А кто такой Жиго, объясни! Пруфы покажи!
Языком молоть все горазды в Питере!
А вот про Дзюбу, Грозовского, Молло если надо я пруфы покажу, только попроси!)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:55
This is spartak получай в 30к)))
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 11:46
Но трендеско знает куда джиге нужно толкать)))
старина
старина
сегодня в 11:44
Потом Жиго забил,все норм.Почаще надо пинать
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:43
Это нормальное состояние). Это же не Зенит, где Спалл получал пинка от Широкова).
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 11:40
У румына похоже конкретно кукуха поехала
112910415
112910415
сегодня в 11:37
нормальный климат в команде !
а играть лучше надо
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:34, ред.
Лучше такие пинки после которых футболисты забивают мячи, чем беспредел Дзюбы, происходящий в раздевалке "Зенита" и за ее границами.
stavr74
stavr74 ответ brauning.86 (раскрыть)
сегодня в 11:34
он от усердия кулаком пах себе отбил , гоняя гуся
Alexandr Stuloboev
Alexandr Stuloboev
сегодня в 11:34
Пора баню открывать в тарасовке.
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Pig farm (раскрыть)
сегодня в 11:32
Весь мир знает, кто такие Молло и Дзюба с Азмуном, ахах
Pig farm
Pig farm
сегодня в 11:28
Это не пинок, это заигрывание, кто такой Жиго знает весь футбольный мир и тедеска туда же.
brauning.86
brauning.86
сегодня в 11:22
Тренер подтолкнул игрока
И тот забил гол
А вот любитель своего анального отверстия
Сначала устал
А потом и вовсе ушел с поля держась за мозолистую головку
Александр Нeвский
Александр Нeвский
сегодня в 11:15
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 11:14
    Отличная атмосфера в команде, только забивать надо втрое больше
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