Месси и Роналду заманивают в ПСЖ. Началась война шейхов за легенд футбола

1607078809

04 декабря 2020, 13:46

Факты о главных трансферных сагах 2021-го.

Неймар после выездной победы над «Манчестер Юнайтед» почему-то заговорил о Месси:

Больше всего хочу снова сыграть с Месси, чтобы вновь получить удовольствие от совместного футбола. Уверен, в следующем сезоне мы сможем это сделать.

Поскольку контракт Неймара с ПСЖ истекает лишь через два с половиной года, а у «Барселоны» долгосрочных кредитов на полмиллиарда (после уплаты 340 миллионов в этом году), то сразу исключаем воссоединение в Каталонии. «Блаугранас» не потянут такой трансфер. И обмен Гризманна на Неймара невозможен, зарплата Антуана в полтора раза ниже.

Также вряд ли «Манчестер Сити» после судов с УЕФА рискнет подписать бразильца и аргентинца одновременно, не потянут. Поэтому Неймар скорее говорил о трансфере Месси в Париж. Неслучайно обронил фразу о совместной игре, как и Паредес. Говорят, пару недель назад представители парижан вышли на Хорхе Месси, отца и агента Лионеля, с солидным предложением. И получили предварительное согласие?

Факс в офис «Барселоны» от аргентинца — исторический факт. Летом форвард просил его отпустить, но опция бесплатного ухода не была активирована по личному решению Бартомеу. Месси отказался от суда с каталонским клубом и остался, но с лета 2021-го будет свободным агентом. И в условиях пандемии клубов, что потянут контракт Месси, на самом деле немного. Примерно четыре штуки, МЮ , МС , ПСЖ и «Челси».

Впрочем, тут не вопрос футбола, а большой политики и денег. У шейхов из Катара есть трения с шейхами из Саудовской Аравии и ОАЭ (вторые – владельцы «Манчестер Сити»). Совсем не удивляет атака Чеферина на «горожан» при отсутствии аналогичных претензий к ПСЖ или «Ювентусу» по причине финансового фэйр-плей. Кстати, а вы знали, что президент УЕФА крестил дочь Аньелли?

Важное решение для итальянцев, родство близких друзей. Также была информация о дружбе Чеферина и босса ПСЖ Насера аль-Хелаифи, ведь катарец, как и Андреа Аньелли – в исполнительном комитете УЕФА . Стоит ли удивляться, что парижане не боятся гнева футбольных властей и пойдут за Месси до конца, предложив ему многомиллионный контракт? Чеферин боится Суперлиги, и он будет рад, если «Барселона» потеряет Месси и откажется от идеи.

«Манчестер Сити» давал Лионелю 500 млн евро за пару лет в Англии и Нью-Йорке. А катарцы могут предложить долгосрочный контракт в Париже, а потом год в том же Катаре с рекордной зарплатой. 33-летний аргентинец может в этом сезоне понять, что играть стабильно без передышек в Ла Лиге ему сложно, а кадровые проблемы «Барселоны» настолько глубокие, что быстро на вершину не вернуться.

Не насмехайтесь над журналистами из Франции, которые открыто заявляют: «Месси – игрок ПСЖ ». Не шутят, а просто пересказывают то, что им говорят в парижском клубе. Переезд Лионеля во Францию может стать главным событием нового трансферного года. Ведь с Мбаппе все просто. Может остаться в ПСЖ , если захочет. А нет – переберется в Ливерпуль или Мадрид, обрадовав или личного спонсора, что теперь связан с командой Клоппа или Переса.

Флорентино надо спасать «Реал», где сгущаются тучи над Зиданом и в разгаре смена поколений (Рамос, Марсело, Модрич и Кроос могут в ближайшие годы покинуть Мадрид). А вот с Месси все сложнее и интереснее. «Барселона» для него не очередной клуб, как для Килиана парижане. Лионель выиграл 34 трофея, является капитаном команды Кумана. Вот только какой смысл нагружать «Барселону» своей зарплатой по новому контракту?

Реальная перестройка начнется лишь без Месси, с ним будет ее затягивание. Просто слушайте, что заявил синхронно с французскими новостями временно исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлес Тускетс, чьи слова идеально совпали с высказыванием Неймара:

Если смотреть с экономической точки зрения, то я бы продал Месси прошлым летом. Это было бы целесообразно, учитывая те деньги, которые мы получили, и те средства, которые сэкономили бы. Ла Лига требует ограничения заработных плат.

Помним, что когда зимой 2018-го появилась информация, что Роналду переходит в «Ювентус», то в комментариях видели сарказм фанатов «Реала» — не может такого быть, утка, желтая пресса выдумывает. Но сейчас финансовые проблемы «Барселоны» обсуждают официальные представители клуба, а отчет о долгах на их сайте, тут причин расставания куда больше.

Не случайно Неймар и Паредес одновременно заговорили о том, что всем понятно. Если бы Месси смог покинуть «Барселону» прошлым летом, как хотел, то идеальный пункт назначения – «Манчестер Сити». В этом случае сотни миллионов выплатили бы через Нью-Йорк окольными путями. Но летом 2021-го Лионель станет на год старше. В интенсивную АПЛ атлет Роналду не спешит, хотя его чуть раньше точно звали.

Также не стоит забывать, что трансфер Неймара в ПСЖ был имиджевым – отмывали репутацию владельцев парижан. Зимой 2022-го последний для Месси чемпионат мира, и если поедет в Катар вместе с Неймаром в качестве чемпионов Франции, игроков Лиги 1, то решение шейхов никого в мире футбола не удивит. Тебас требует сокращения зарплат, чтобы Ла Лига выжила. И хотя понимает ценность Месси для бренда чемпионата – летом сделал все, чтобы аргентинец не ушел, свободного агента не удержать.

В Париже Лионель получит гарантированные титулы, как минимум французские. Шанс на еще один финал Лиги чемпионов и обожание толпы. Бекхэм покидал Париж в слезах, Ибрагимович в солидном возрасте стал кумиром и разрывал в Лиге 1, где очень плохо обороняются. Месси самое место в ПСЖ . Был бы свежее физически – ничего круче АПЛ не придумать. Но катарцы любят обставлять соседей по арабскому миру, поэтому и видим войны миллиардеров за главного свободного агента 2021-го.

А если Мбаппе уведомил ПСЖ , что уйдет после Евро-2020, то у парижан еще и финансовый козырь будет для роскошного контракта с Месси. И заместят одну звезду другой, и с УЕФА проблем не будет. Катарцы сделали свой ход, трансфер Лионеля явно в активной фазе подготовки. И это не конец? Роналду тоже ищет новый клуб – «Ювентус» хочет расстаться по причине, которую указал и. о. президента «Барселоны» — зарплата.

Катарские шейхи достаточно влиятельные и богатые, чтобы ПСЖ отпустил Мбаппе драться в более сложной лиге, но представил тройку Месси, Роналду и Неймара. Могут себе это позволить, какие причины отказываться? Наймут всех послами ЧМ -22 и перечислят по 100 млн евро за это – УЕФА не придерется. А поскольку Зидан к лету 2021-го может стать свободным тренером, то его приход вместо Тухеля с задачей взять ЛЧ не покажется никому диким поворотом событий. Также свободен Аллегри, может освободиться Луис Энрике – еще два финалиста ЛЧ .