ГлавнаяНовости

Муса договорился с «Галатасараем»

04 декабря 2020, 12:01

Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса продолжит карьеру в Турции.

Сообщается, что футболист уже согласовал годичный контракт с «Галатасараем». Ранее слухи связывали игрока с возвращением в московский клуб.

Все новости
СлухиРайола: «Для Погба в МЮ всё кончено»
Вчера, 20:03 Комментарии20
Слухи«Милан» интересуется Фекиром
Вчера, 16:07 Комментарии5
Слухи«Фиорентина» не планирует выкупать контракт Кутроне
Вчера, 15:40 Комментарии3
СлухиОзил не собирается покидать «Арсенал» зимой
Вчера, 15:21 Комментарии8
СлухиЛингард может продолжить карьеру в «Реале Сосьедад»
Вчера, 14:37 Комментарии2
СлухиСобослои согласился на переход в «Реал»
Вчера, 13:41 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1 ответ протон1 (раскрыть)
05 декабря в 19:32
ну она в любом случае немного лучше нашей унылой рф чутбола. обыграли ведь. хуже нашего футбола нет нигде. даже молдова лучше на данный момент. о чем говорить?. фареры наверно и то получше будут. или линхинштейн. или андора, ну андору думаю смогли бы обыграть если потрудились бы. ну такой момент. хуже стагнации спорта
Ген Геныч
Ген Геныч ответ протон1 (раскрыть)
05 декабря в 07:19
Нет ,ни сильнее!!!!!!!!!!!!!!!!!!Турция вообще то вылетела в ЛН в лигу С!!!!!!!!!!!!!!!!!А как он выступил то?!!!!!!!!!!!!!Все самые сильные их клубы не прошли никуда вообще!!!!!!!!!!!!!!!!
протон1
протон1 ответ Ген Геныч (раскрыть)
04 декабря в 21:03
а турецкий клуб не плохо смотрелся в лч. не помню как щас называется клуб. их чемпионат сильней российской. вон сборная ушатала еще неданво.
протон1
протон1
04 декабря в 21:01
говорили что уже в цска
матос
матос
04 декабря в 20:31
Значит он донный конкретно сейчас , раз Сарай лишь на год контракт дает.
Санчо Панса
Санчо Панса
04 декабря в 19:15
Да что ты будешь делать...Эх, он ведь уже был на пути в ЦСКА! Мда, короче как с Вагнером все получилось.
Ген Геныч
Ген Геныч ответ КЭТиК (раскрыть)
04 декабря в 15:27
Хм!!!!!!!!Ты хоть знаешь,что из себя представляет чемпионат Турции в последние годы?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Это ..... хуже чем у нас в 2 раза ,если не более!!!!!!!!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч
04 декабря в 15:26
И правильно сделали ,что не договорились!!!!!!!!!!!Это было бы просто бессмысленно!!!!!!!!!!!!!!!!Вот и Спартак хочет Промеса обратно вернуть-глупая и бессмысленная затея!!!!!!!!!!!!!!В одну реку нельзя войти дважды!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответ Союзник противников (раскрыть)
04 декабря в 15:24
Ну в чемпионате Турции вообще ужас!!!!!!!!!!!!!Там за 5 лет развалили все и вся!!!!!!!!!!!!!!!Думаю и у нас так будет к сожалению!!!!!!!!!!!!!!
Beekeeper
Beekeeper ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
04 декабря в 15:16, ред.
ладно наши за еду играют, отсюда и такое выступление в ЕК, но ваши то за деньги, при чем не малые, а результат точно такой же... :)
Beekeeper
Beekeeper
04 декабря в 15:15
Хорошо что вся эта утятина закончилась, не нужен нам он был )
makkie
makkie
04 декабря в 13:57
Погодите, Муса и Вагнер же согласовали контракт с цска сроком на 1 год :))))
sv_1969
sv_1969
04 декабря в 13:51
Доигрывать направился
Snake Plissken
Snake Plissken ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
04 декабря в 13:18
Да-да - Карера вернётся в Тарасовку, верим )))
112910415
112910415
04 декабря в 13:04
это форменное безобразие !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
04 декабря в 12:56
Вагнер назад в ЦСКА , Муса назад в ЦСКА , Халк назад в Зенит ! Сериал " никто не хотел умирать " !!!! )))))))))))))))))))))))))))
Великолепный
Великолепный
04 декабря в 12:48
Раньше писали что Муса согласовал личный контракт с ЦСКА. Сейчас пишут что согласовал контракт с Галатасараем. Предлагаю дождаться официального объявления от клуба.
КЭТиК
КЭТиК
04 декабря в 12:41
Не самый худший для него вариант.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 декабря в 12:39
Вагнер тоже почти вернулся в состав, ага. Но предпочёл Кайрат. Теперь вот Муса.
Интересно, они их игру не восприняли, или за еду отказались работать? Ведь наверняка разговоры были...
Bolshoy
Bolshoy
04 декабря в 12:31
Услышал Господь мои молитвы! Избавил ЦСКА от еще одного безумного бегунка!!!
Союзник противников
Союзник противников
04 декабря в 12:23
Он вчерашний матч смотрел и получил подтверждение своих представлений о тренерской квалификации ВМГ,поэтому выбрал солнце и помидоры.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
04 декабря в 12:18
Возможно запросил неподъемные для ЦСКА финансовые условия - дефицит забивных нападающих до невозможности велик, сделав шанс возвращения неисполнимой задачей. Фактор патриотизма не сыграл, да и форма Мусы пока остается загадкой как кот Шредингера.
beefs
beefs
04 декабря в 12:12
турки дали лучшие условия...
Байкал-38.
Байкал-38.
04 декабря в 12:12
Чалов вздохнул с облегчением.
oFANATo
oFANATo
04 декабря в 12:11
Удачи Муса в Турции.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100