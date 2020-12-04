Муса договорился с «Галатасараем»

Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса продолжит карьеру в Турции.
Сообщается, что футболист уже согласовал годичный контракт с «Галатасараем». Ранее слухи связывали игрока с возвращением в московский клуб.
Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса продолжит карьеру в Турции.
Сообщается, что футболист уже согласовал годичный контракт с «Галатасараем». Ранее слухи связывали игрока с возвращением в московский клуб.
Интересно, они их игру не восприняли, или за еду отказались работать? Ведь наверняка разговоры были...
Интересно, они их игру не восприняли, или за еду отказались работать? Ведь наверняка разговоры были...