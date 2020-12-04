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«Реал» провёл переговоры с Почеттино

04 декабря 2020, 10:23

Бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может возглавить «Реал», пишет sport.es.

Сообщается, что представители мадридского клуба уже вышли на контакт с аргентинцем. Ранее ходили слухи, что «Реал» не намерен увольнять нынешнего рулевого команды Зинедина Зидана.

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Все комментарии
sher_84
sher_84
05 декабря в 05:36
Пусть без помоши судей теперь чтота выиграет.дальше 1/8 не могут пройти.
Colchoneros
Colchoneros
04 декабря в 21:10
Дайте Зидану поработать!
praporchik zadov
praporchik zadov
04 декабря в 19:30
Зидан пусть возглавит Уфу и сделает её чемпионом ....тогда можно будет сказать что он хороший тренер а приходить в Реал где подбор игроков позволяет им играть вообще без тренера не есть показатель.
95-shishani-95
95-shishani-95
04 декабря в 17:49
Дело не совсем в Зидане! Надо усилить состав, если хотят претендовать на высокие достижения. А то нажравшиеся старики ничего не могут и не хотят ничего. От многих игроков только имя осталась. Нужен забивной форвард. Также свежая кровь в центре поля, как и на защите ворот. Надо дождаться лета, прикупить игроков и делать выводы по Зидану через год, или хотя бы зимой следующего сезона. Когда Зидан сделал то, что не смог никто до него, про него не говорили плохие вещи. Кроме хейтеров конечно. Успехов и больших побед Зидану и мадридскому Реалу!!! Лучший клуб в истории футбола!!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
04 декабря в 16:04
в Зенит разве что от безысходности. Но чем дольше тренер не востребован,тем тяжелее ему найти работу. На мой взгляд, он является недооценённым тренером. Удивляюсь,чего Барса дремлет,ну уж аргентин лучше голландца.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Hamman (раскрыть)
04 декабря в 15:57
Зидан судя по всему с молодёжью не очень любит работать,а вот Пончик - самое то. Тем более сейчас,как мадридцы,так и каталонцы пребывают в отвратительной форме и требовать от Почетино каких то высот никто не будет. Уверен,что за 2-3 года,аргентинец выстроит хорошую бригаду.Пончик вывел в финал Шпор,считаю его результат более выдающийся,чем у Зидана 3 картонных кубка.Был бы Зизю настоящим мозгом,команда сейчас бы так не болталась,что её обыгрывают все кому не лень.
ЮЗИК
ЮЗИК
04 декабря в 14:26
Зидана рано менять
Project Pandora
Project Pandora ответ Loko57 (раскрыть)
04 декабря в 13:22
Зидан не является слабым звеном.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
04 декабря в 13:09
Стоит ли оно того? Не факт что успешный тренер в АПЛ сможет в Испании
Hamman
Hamman
04 декабря в 13:03
Если уволят Зидана, сделают большую ошибку. Перетряхивать нужно состав, а не тренерский штаб. Иско, Асенсио, Мариано, Винисиус и другие вечно подающие надежды ,, дарования" пора бы уже начать играть по взрослому! Реал сильно сдал в скорости. Реал и скоростная атака это всегда было чем-то естественным, само собой разумеющимся. Ветераны основы уже не могут 90 + минут поддерживать высокий темп, а молодняк по каким-то мне не известным причинам не хочет.
Зидану необходимо найти способ, мотивацию которая заставит молодёжь выкладываться по полной.
Ещё один немаловажный момент- реализация. Это тот аспект игры который полностью на самих игроках лежит. Соответственно если низкая реализация, значит и удары отрабатывают не достаточно.
Loko57
Loko57
04 декабря в 12:49
Реалу реально надо как-то менять ситуацию.
Тага Дага
Тага Дага
04 декабря в 12:48
Этот реал всех радуют. .....оставьте Зидана...Азара...Йовича...и Иско...это будущее. ..
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер
04 декабря в 12:42
Реалу можно с Зенитом произвести обмен тренерами
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
04 декабря в 12:30
Если не пройдёт в 1/8, то лучше сразу уволить. Пускай почеттино ищет стартовый состав на след сезон, глядишь может и чемпионат в этом сезоне зацепит.
Van Vanovich
Van Vanovich
04 декабря в 12:03
в конце сезона поменять Зидана))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ДСА (раскрыть)
04 декабря в 11:38
Нет он Зениту обещал, они обращались и он сказал Окей!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
04 декабря в 10:57
Сейчас таких много: Артета, Сульшер, Куман и Пирло. Можно рокировку сделать и снова надеяться и ждать.
Ruslan3132
Ruslan3132
04 декабря в 10:54
пусть помощником ЗиЗу пойдет ) а там посмотрим
112910415
112910415
04 декабря в 10:46
Почеттино тоже великолепный тренер
ДСА
ДСА
04 декабря в 10:37
Почеттино в ПСЖ пойдет.
sv_1969
sv_1969
04 декабря в 10:36
Значит грядут перемены
Alex12357
Alex12357
04 декабря в 10:35
Выгнать Лысого и чем быстрее ,тем лучше!!!
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