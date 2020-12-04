«Реал» провёл переговоры с Почеттино

Бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может возглавить «Реал», пишет sport.es.
Сообщается, что представители мадридского клуба уже вышли на контакт с аргентинцем. Ранее ходили слухи, что «Реал» не намерен увольнять нынешнего рулевого команды Зинедина Зидана.
Зидану необходимо найти способ, мотивацию которая заставит молодёжь выкладываться по полной.
Ещё один немаловажный момент- реализация. Это тот аспект игры который полностью на самих игроках лежит. Соответственно если низкая реализация, значит и удары отрабатывают не достаточно.
Зидану необходимо найти способ, мотивацию которая заставит молодёжь выкладываться по полной.
Ещё один немаловажный момент- реализация. Это тот аспект игры который полностью на самих игроках лежит. Соответственно если низкая реализация, значит и удары отрабатывают не достаточно.