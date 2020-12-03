«Ливерпуль» готов расстаться с Шакири и Ориги в январе

«Ливерпуль» готов продать полузащитника Джердана Шакири и форварда Дивока Ориги в январе.
Как сообщает источник со ссылкой на ESPN, «красные» выставили футболистов на трансфер. Главным претендентом на Шакири является «Галатасарай», а Ориги может продолжить карьеру в «Лидсе».
В любом случае - Ливерпуль явно ищет деньги на центрального защитника, а игроки вероятно будут искать игровую практику... =)
В любом случае - Ливерпуль явно ищет деньги на центрального защитника, а игроки вероятно будут искать игровую практику... =)