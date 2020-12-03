ГлавнаяНовости

«Ливерпуль» готов расстаться с Шакири и Ориги в январе

03 декабря 2020, 21:59

«Ливерпуль» готов продать полузащитника Джердана Шакири и форварда Дивока Ориги в январе.

Как сообщает источник со ссылкой на ESPN, «красные» выставили футболистов на трансфер. Главным претендентом на Шакири является «Галатасарай», а Ориги может продолжить карьеру в «Лидсе».

Все новости
СлухиРайола: «Для Погба в МЮ всё кончено»
Вчера, 20:03 Комментарии20
Слухи«Милан» интересуется Фекиром
Вчера, 16:07 Комментарии5
Слухи«Фиорентина» не планирует выкупать контракт Кутроне
Вчера, 15:40 Комментарии3
СлухиОзил не собирается покидать «Арсенал» зимой
Вчера, 15:21 Комментарии8
СлухиЛингард может продолжить карьеру в «Реале Сосьедад»
Вчера, 14:37 Комментарии2
СлухиСобослои согласился на переход в «Реал»
Вчера, 13:41 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Звонкий пони
Звонкий пони
04 декабря в 23:01
ЦСКА, умоляю! Раскошельтесь на Ориги! Это будет просто топом для нас...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
04 декабря в 14:08
Шакири давно пора продать, вечно он в лазарете сидит - пару игр сыграет и снова там...Ориги в прошлых сезонах довольно неплохо выручал, забивал важные голы, неплохо выходил на замену, а в редких матчах основы тоже был неплох. В этом же сезоне постоянно в запасе почему то Юрген его перестал выпускать? но тренеру видней, значит есть причины
galem72
galem72
04 декабря в 10:17
Балласты! Только польза будет.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
04 декабря в 09:00, ред.
Ориги в этом сезоне совсем не впечатляет своей игрой,к нему бы в пару ещё японца.. ну а Шакири - так он давно должен был куда то уйти,сколько можно гадать на кофейной гуще выпустят на замену или нет. Все эти игроки не тянут на уровень топ-команды АПЛа, ну разве что для МЮ были бы отличным подспорьем,а потом можно и в Юву,как опытных игроков.
Introvert
Introvert
03 декабря в 22:44
Не нужен Лидсу Ориги.
shlifen
shlifen
03 декабря в 22:22
Выгодно будет и Ливерпулю - всё таки оба игрока сейчас не проходят в состав. И игрокам - врядли они мечтают просто сидеть на лавочке и получать з.п. Шакири в этом сезоне пару раз вышел и я бы не сказал что он был плох - нормальный средний игрок способный усилить многие средние команды. Ориги хоть пока и не видел - но тоже вполне трудолюбивый форвард, которому как мне кажется просто нужна команда где он сможет постоянно играть.
В любом случае - Ливерпуль явно ищет деньги на центрального защитника, а игроки вероятно будут искать игровую практику... =)
David Young
David Young
03 декабря в 22:05
Шакири и Ориги пора продолжить свой футбольный путь в других клубах.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100