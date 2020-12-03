«Ливерпуль» готов расстаться с Шакири и Ориги в январе

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03 декабря 2020, 21:59

«Ливерпуль» готов продать полузащитника и форварда в январе.

Как сообщает источник со ссылкой на ESPN, «красные» выставили футболистов на трансфер. Главным претендентом на Шакири является «Галатасарай», а Ориги может продолжить карьеру в «Лидсе».