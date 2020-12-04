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Журналист: «Месси будет в ПСЖ в следующем году»

04 декабря 2020, 03:22

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в следующем году станет игроком «Пари Сен-Жермен», заявил журналист RMC Sport Даниэль Риоло.

Месси будет в ПСЖ в 2021 году. Я абсолютно серьёзен. В следующем году Месси будет в ПСЖ.

Контракт 33-летнего аргентинца с каталонским клубом истекает летом 2021 года. Напомним, вчера форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар признался, что хочет снова играть с Месси за одну команду. Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес и партнёр Месси по сборной Аргентины также отметил, что все в парижском клубе ждут перехода Месси.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
04 декабря в 10:55, ред.
Пусть забирают ) и отдают Мбаппе в Реал ) Если потом еще и Роналду возьмут, будет хоть любопытно наблюдать за этим
112910415
112910415
04 декабря в 10:38
пока это просто вброс
95-shishani-95
95-shishani-95
04 декабря в 05:43
Сын Марадоны призывает вывести из обращения в «Барсе» номер 10. Под ним играет Месси

Сын бывшего капитана сборной Аргентины Диего Марадоны Диего Армандо Марадона Синагра призвал вывести из обращения десятый номер во всех командах, где играл его отец.

— Да, это нужно сделать во всех командах, где играл Марадона, включая «Барселону». Без сомнений, — цитирует Marca Марадону-младшего.

В составе «Барсы» под номером 10 играет капитан и рекордсмен по количеству голов за клуб Лионель Месси.
Спорт-Экспресс
sv_1969
sv_1969
04 декабря в 05:08
Поживём увидим...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
04 декабря в 03:33
Опять сплетни. У Месси спросили?
КЭТиК
КЭТиК
04 декабря в 03:32
У ПСЖ на него точно денег хватит.
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