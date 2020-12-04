Журналист: «Месси будет в ПСЖ в следующем году»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в следующем году станет игроком «Пари Сен-Жермен», заявил журналист RMC Sport Даниэль Риоло.
Месси будет в ПСЖ в 2021 году. Я абсолютно серьёзен. В следующем году Месси будет в ПСЖ.
Контракт 33-летнего аргентинца с каталонским клубом истекает летом 2021 года. Напомним, вчера форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар признался, что хочет снова играть с Месси за одну команду. Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес и партнёр Месси по сборной Аргентины также отметил, что все в парижском клубе ждут перехода Месси.
Сын бывшего капитана сборной Аргентины Диего Марадоны Диего Армандо Марадона Синагра призвал вывести из обращения десятый номер во всех командах, где играл его отец.
— Да, это нужно сделать во всех командах, где играл Марадона, включая «Барселону». Без сомнений, — цитирует Marca Марадону-младшего.
В составе «Барсы» под номером 10 играет капитан и рекордсмен по количеству голов за клуб Лионель Месси.
Спорт-Экспресс
Сын бывшего капитана сборной Аргентины Диего Марадоны Диего Армандо Марадона Синагра призвал вывести из обращения десятый номер во всех командах, где играл его отец.
— Да, это нужно сделать во всех командах, где играл Марадона, включая «Барселону». Без сомнений, — цитирует Marca Марадону-младшего.
В составе «Барсы» под номером 10 играет капитан и рекордсмен по количеству голов за клуб Лионель Месси.
Спорт-Экспресс