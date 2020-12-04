Журналист: «Месси будет в ПСЖ в следующем году»

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04 декабря 2020, 03:22

Нападающий «Барселоны» в следующем году станет игроком «Пари Сен-Жермен», заявил журналист RMC Sport Даниэль Риоло.

Месси будет в ПСЖ в 2021 году. Я абсолютно серьёзен. В следующем году Месси будет в ПСЖ .