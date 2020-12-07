«Ренн» — «Севилья»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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07 декабря 2020, 15:27

«Ренн»

«Ренн» завершает Лигу Чемпионов на последнем месте в группе. Французская команда проиграла четыре матча в квартете, сыграв только вничью с «Краснодаром» дома (1:1). В прошлом туре «красно-черные» проиграли в гостях прямому конкуренту, окончательно лишившись шансов на борьбу даже за третью строчку.

5 декабря «Ренн» потерпел очередную неудачу в чемпионате Франции, когда уступил на своем поле «Лансу» (0:2).

«Севилья»

Для «Севильи» предстоящий матч тоже не несет турнирной важности. Испанская команда уже не сдвинется со второго места после проигрыша «Челси» в прошлом туре (0:4). В первом противостоянии против «Ренна» «нервионцы» добились минимальной победы на домашней арене (1:0).

В чемпионате Испании подопечные Хулена Лопетеги принимали дома «Реал» и проиграли с минимальным счетом (0:1), потерпев второе поражение подряд.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ренн» — 3.180

Ничья – 3.450

Победит «Севилья» — 2.330

Статистика

«Ренн» проиграл 8 из 10 последних матча во всех турнирах

«Севилья» победила в двух предыдущих гостевых поединках

За пять прошлых домашних матча «Ренн» забил всего три гола

В четырех из пяти предыдущих гостевых матчах «Севилья» больше двух голов не пропускал

Прогноз

У «Ренна» очень серьезные кадровые потери. К тому же, хозяева уже не преследуют никаких турнирных задач, а «Севилье» нужно реабилитироваться за предыдущие неудачи.

Предлагаем ставку на Ф2(0), которую в букмекерской конторе Pinnacle можно сделать с коэффициентом 1.75.