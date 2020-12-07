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Кейн + Сон = 21 гол, Дзюба + Азмун = 18. Лучшие атакующие дуэты Европы

07 декабря 2020, 12:24
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Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Кейн Харри
Кейн Харри
Нападающий
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«Соккер.ру» считает чужие голы.

- Рассматриваем атакующие пары из 10 ведущих европейских чемпионатов согласно рейтингу УЕФА (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция, Португалия, Россия, Нидерланды, Бельгия и Австрия).

- В зачет идут результативные действия во внутренних чемпионатах указанных стран, а также в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

- При равенстве забитых голов выше в рейтинге располагается пара форвардов с большей суммой результативных передач.

- На подступах к топ-10 остановились: дуэты форвардов ПСЖ (Мбаппе + Кин = 17 голов) и московского «Спартака» (Ларссон + Понсе = 16 голов).

Топ-10 мощнейших атакующих дуэтов

10 место. «Интер»: Ромелу Лукаку (12 голов; 2 ассиста) + Лаутаро Мартинес (6 голов; 3 ассиста) = 18 голов (5 ассистов)

Открывает десятку суперсвязка из «Интера», достойная лучшей участи, ведь Лукаку и Мартинес могут снова не сыграть в плей-офф Лиги чемпионов: «нерадзурри» сохраняют шансы на выход из группы перед заключительным туром, но не все в их руках. Бельгиец и аргентинец второй сезон кряду кошмарят защитников, чудесно дополняя друг друга. По итогам сезона 2019/20 Ромелу и Лаутаро заняли второе место в аналогичном рейтинге, уступив только баварской связке с неудержимым Робертом Левандовски.

9 место. «Лилль»: Юсуф Язиджи (10 голов; 2 ассиста) + Бурак Йилмаз (8 голов; 4 ассиста) = 18 голов (6 ассистов)

Турецкие футболисты «Лилля» представляют разные поколения: Юсуфу Язиджи 23 года, и он по-прежнему восходящая звезда, а 35-летний Бурак Йилмаз приближается к финишу своей карьеры. В этом сезоне оба играют результативно в Лиге 1 и Лиге Европы, где Язиджи сделал два хет-трика в гостевых матчах. Прежде это никому не удавалось.

8 место. «Боруссия Д»: Эрлинг Холанд (16 голов; 2 ассиста) + Джейдон Санчо (2 гола; 4 ассиста) = 18 голов (6 ассистов)

В «Боруссии» сложилась удивительная ситуация: там есть Эрлинг Холанд и все остальные. Вторым лучшим бомбардиром «шмелей» после норвежца является Матс Хуммельс с тремя голами, но он центральный защитник, поэтому о связке говорить точно не приходится. Дополняем Холанда не менее талантливым Джейдоном Санчо, который в этом сезоне выступает пока что ниже своих возможностей.

7 место. «Зенит»: Артем Дзюба (9 голов; 6 ассистов) + Сердар Азмун (9 голов; 5 ассистов) = 18 голов (11 ассистов)

А вот и парни из Санкт-Петербурга. Несмотря на неудачные выступления в Лиге чемпионов и периодические осечки во внутреннем чемпионате, лучшие бомбардиры РПЛ прошлого сезона набили себе солидную статистику, особенно с учетом голевых передач: уже почти три десятка результативных действий на двоих! Глядя на эти цифры, не скажешь, что у «Зенита» кризис идей. Впрочем, все становится на свои места, если вспомнить, что половину из своих 18 голов Дзюба и Азмун забили в двух матчах против «Уфы» (6:0) и «Урала» (5:1).

6 место. «Ювентус»: Криштиану Роналду (10 голов; 1 ассист) + Альваро Мората (9 голов; 4 ассиста) = 19 голов (5 ассистов)

В «Реале» у Роналду была крутая связка с Бензема, а Морате приходилось не раз наблюдать за взаимодействиями португальца и француза со скамейки запасных. В «Ювентусе» КриРо и Альваро играют бок о бок, и у них здорово получается в этом сезоне — уже 19 забитых мячей на двоих.

5 место. «Манчестер Юнайтед»: Бруну Фернандеш (10 голов; 5 ассистов) + Маркус Рэшфорд (9 голов; 5 ассистов) = 19 голов (10 ассистов)

Бруну Фернандеш перешел в МЮ в начале года и с тех пор забил 22 гола и сделал 14 ассистов. Маркус Рэшфорд старается не отставать от португальца, во многом благодаря этой связке манкунианцы держатся на плаву и продлевают полномочия Оле-Гуннара Сульшера на тренерском мостике.

4 место. «Ливерпуль»: Мохамед Салах (11 голов; 3 ассиста) + Диого Жота (9 голов; 0 ассистов) = 20 голов (3 ассиста)

Мы привыкли к атакующему трио Мане-Салах-Фирмино, но в этом сезоне к «красным» присоединился Диого Жота, который так мощно стартовал в «Ливерпуле», что сейчас именно португальца рассматриваем в двойке самых результативных форвардов «красных» наравне с Салахом. На счету Диого есть победные голы и хет-трик в ворота «Аталанты» в Лиге чемпионов.

3 место. «Тоттенхэм»: Хын-Мин Сон (12 голов; 4 ассиста) + Харри Кейн (9 голов; 11 ассистов) = 21 гол (15 ассистов)

Сон и Кейн уничтожают все живое на своем пути, а иногда и мертвое, как во вчерашнем дерби Северного Лондона против «Арсенала», где каждый из форвардов забил по голу, причем ассистировали друг другу. Кореец в этом сезоне больше забивает, а Харри проявляет себя в качестве ассистента. По сумме результативных действий (голы + ассисты) эта пара из «Тоттенхэма» впереди всей Европы с 36 очками.

2 место. «Бавария»: Роберт Левандовски (15 голов; 4 ассиста) + Томас Мюллер (7 голов; 9 ассистов) = 22 гола (13 ассистов)

У Левандовски и Мюллера 35 очков результативности, а забили они на один гол больше, чем Кейн и Сон. В прошлом сезоне Роберт на двоих с напарником по «Баварии» забили 70 голов на двоих, и это стало лучшим результатом в Европе. Партнером, правда, был Серж Гнабри, но сути дела это не меняет: Левандовски обеспечивает баварской атаке доминирование.

1 место. «Генк»: Пол Онуачу (14 голов; 1 ассист) + Тео Бонгонда (10 голов; 1 ассист) = 24 гола (2 ассиста)

Неожиданный дуэт на первом месте: нигериец Онуачу и бельгиец конголезского происхождения Бонгонда забили 24 гола на двоих в чемпионате Бельгии, где их «Генк» лидирует в турнирной таблице. Пол и Тео сделали серьезную заявку на переход в более сильные чемпионаты.

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
07 декабря в 22:02
интересно а Роналду не хочет перейти в Зенит,судя по трогательной фотографии.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
07 декабря в 21:57
я так понимаю,Дзюба+Азмун совсем чуть-чуть уступают Кейну-Сону. Вот это их Семак "прокачал".
Nick Ch
Nick Ch
07 декабря в 21:45
Сколько любви на фото 💘 Точняк то видео Азмуну было😉😅
А если серьёзно, то бред какой-то сравнивать сколько забивают в Англии и Уралу (+Оренбург, Сочи). Лучше сравните, сколько кто в еврокубках забивает, чтоб справедливо (более-менее) было...
DXTK
DXTK
07 декабря в 18:04
Кейн и Сон конечно под руководством Моура стали больше коллективом, чем при Почете, два лидера которые друг друга понимают....... остальные им тоже должны помогать.

канониров конечно они здорово накрыли, как я говорил не забили челси досталось арсеналу, принципиальному сопернику, да еще и Харри всегда готов напихать местным защиканам которые его слили.......
kingoffam
kingoffam
07 декабря в 17:04
У них полное взаимопонимание не только на поле но и в раздевалке.А если артемка всю команду оттарабанит?Там и ЛЧ не за горами.
Верг
Верг
07 декабря в 16:07, ред.
по мне так включать любой дует из нынешней рпл какой то зашквар.
Так то и дуэт кокорин - заболотный на молодежке ростова свою статистику нормально поправил.
Вот витсель - халк - другое дело было, тогда хотя бы зенит из легкой группы выходил в 1/8 при них без проблем
Трезвый повар
Трезвый повар
07 декабря в 15:45
У Дзюбы на фото где он обнимает Азмуна такой взгляд безумный
nikot
nikot
07 декабря в 14:55
Жорик Черданцев статистику считал!?
dzvinka
dzvinka ответ ilyafrom (раскрыть)
07 декабря в 14:50
почему плевать, в ЛГБТ андерграунде гордого Питера наверняка совсем не плевать - полюбому обсуждаемые законодатели мод, среди своих.
ALEX26659
ALEX26659 ответ А чемпион то не настоящий (раскрыть)
07 декабря в 14:26
артёмка ещё и сольно выдаёт)))
kts
kts
07 декабря в 14:21
Дзюба+Азмун+Еськов плюс 100 пятьсот
ilyafrom
ilyafrom
07 декабря в 14:11
Кейн + Сон - обсуждает Европа. Дзюба + Азмун - всем плевать
1asss
1asss
07 декабря в 14:09
Рпл и лч несравнимы 😂😂😂😂😂
JackNorz
JackNorz
07 декабря в 13:49
Ннкорректное сравнение, это все равно что тёплое с мягким сравнивать. Кто нибудь во дворе больше забивает. Нужно учитывать, что наш чемпион водокачки с ручным прогазовским РФС имени Дюкова. Играй рукоблуд и его иранский партнёр по правилам - половины не забили бы. А как и74шка голы забивает - без смеха невозможно смотреть.
Kosmos58
Kosmos58
07 декабря в 13:14
Как можно с пальцем сравнивать? Это же несопоставимо!!!
Miaf
Miaf
07 декабря в 13:14
С зенитом конечно поржал.
112910415
112910415
07 декабря в 13:07
у нашего-то ещё изюминка есть, да не одна !
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
07 декабря в 12:58
Дзюба еще с Азмуном в раздевалки хороши на первом месте))))
Roger Young
Roger Young
07 декабря в 12:52
Бельгийский чемпионат не сопоставим по силе с английским или немецким. Первое место не отражает истинной силы.
Qatar Airways
Qatar Airways
07 декабря в 12:51
Соккер, скажите, пожалуйста, а зачем вы ленту статей стали забивать прогнозами на матчи? Не сочтите за неуважение к труду, но вряд ли их читает много людей, судя по отсутствию комментариев там. Зато действительно интересную статью велик риск упустить. Раньше я приходя вечером просматривал статьи, написанные за день, а теперь всё забито прогнозами и даже не знаю чего почитать. Обесцениваете труды своих же авторов.
Может быть лучше не вставлять в статейную ленту прогнозы?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
07 декабря в 12:43
Нашел ошибку)

Не Дзюба + Азмун = 18, а Дзюба + Азмун = 18+ должно быть
shlomo
shlomo
07 декабря в 12:40
Спасибо за стать...ну что сказать....наши парни если бы не наш чемпионат никогда бы не попали в этот список....одно дело забивать Уралу (который с какого то перепуга решил сыграть с Зенитом в открытый футбол за что быстро поплатился за это), а другое дело, как показали игры в ЛЧ ничего не может противопоставить любой европейской команде.....вот отгрузите Боруссии вместе с Холандом и Санчо хотя бы трешку на двоих, тогда можно о чем то говорить....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Z. Kramer (раскрыть)
07 декабря в 12:36
РПЛ намного важнее, здесь Деньги Газпрома работают исправно
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 декабря в 12:35, ред.
Статья познавательна, а фото вообще - огонь!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
07 декабря в 12:35
При составлении этого рейтинга не учли важную вещь.В РПЛ не пара, а тройка бомбардиров Дзюба-Азмун-Дюков, причём роль последнего решающая, ибо в его подчинении судейский корпус, щедро дающий им бить пенальти,
Z. Kramer
Z. Kramer
07 декабря в 12:33
В той же ЛЧ какая статистика у Дзюбы и Азмуна?
sihafazatron
sihafazatron
07 декабря в 12:32
Кейн + Сон = очко
Дзюба + Азмун = 69
Z. Kramer
Z. Kramer
07 декабря в 12:27
Что за чушь, надо брать дуэты только из Топ-5 чемпионатов.
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