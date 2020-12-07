Кейн + Сон = 21 гол, Дзюба + Азмун = 18. Лучшие атакующие дуэты Европы

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07 декабря 2020, 12:24

«Соккер.ру» считает чужие голы.

- Рассматриваем атакующие пары из 10 ведущих европейских чемпионатов согласно рейтингу УЕФА (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция, Португалия, Россия, Нидерланды, Бельгия и Австрия).

- В зачет идут результативные действия во внутренних чемпионатах указанных стран, а также в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

- При равенстве забитых голов выше в рейтинге располагается пара форвардов с большей суммой результативных передач.

- На подступах к топ-10 остановились: дуэты форвардов ПСЖ (Мбаппе + Кин = 17 голов) и московского «Спартака» (Ларссон + Понсе = 16 голов).

Топ-10 мощнейших атакующих дуэтов

10 место. «Интер»: Ромелу Лукаку (12 голов; 2 ассиста) + Лаутаро Мартинес (6 голов; 3 ассиста) = 18 голов (5 ассистов)

Открывает десятку суперсвязка из «Интера», достойная лучшей участи, ведь Лукаку и Мартинес могут снова не сыграть в плей-офф Лиги чемпионов: «нерадзурри» сохраняют шансы на выход из группы перед заключительным туром, но не все в их руках. Бельгиец и аргентинец второй сезон кряду кошмарят защитников, чудесно дополняя друг друга. По итогам сезона 2019/20 Ромелу и Лаутаро заняли второе место в аналогичном рейтинге, уступив только баварской связке с неудержимым Робертом Левандовски.

9 место. «Лилль»: Юсуф Язиджи (10 голов; 2 ассиста) + Бурак Йилмаз (8 голов; 4 ассиста) = 18 голов (6 ассистов)

Турецкие футболисты «Лилля» представляют разные поколения: Юсуфу Язиджи 23 года, и он по-прежнему восходящая звезда, а 35-летний Бурак Йилмаз приближается к финишу своей карьеры. В этом сезоне оба играют результативно в Лиге 1 и Лиге Европы, где Язиджи сделал два хет-трика в гостевых матчах. Прежде это никому не удавалось.

8 место. «Боруссия Д»: Эрлинг Холанд (16 голов; 2 ассиста) + Джейдон Санчо (2 гола; 4 ассиста) = 18 голов (6 ассистов)

В «Боруссии» сложилась удивительная ситуация: там есть Эрлинг Холанд и все остальные. Вторым лучшим бомбардиром «шмелей» после норвежца является Матс Хуммельс с тремя голами, но он центральный защитник, поэтому о связке говорить точно не приходится. Дополняем Холанда не менее талантливым Джейдоном Санчо, который в этом сезоне выступает пока что ниже своих возможностей.

7 место. «Зенит»: Артем Дзюба (9 голов; 6 ассистов) + Сердар Азмун (9 голов; 5 ассистов) = 18 голов (11 ассистов)

А вот и парни из Санкт-Петербурга. Несмотря на неудачные выступления в Лиге чемпионов и периодические осечки во внутреннем чемпионате, лучшие бомбардиры РПЛ прошлого сезона набили себе солидную статистику, особенно с учетом голевых передач: уже почти три десятка результативных действий на двоих! Глядя на эти цифры, не скажешь, что у «Зенита» кризис идей. Впрочем, все становится на свои места, если вспомнить, что половину из своих 18 голов Дзюба и Азмун забили в двух матчах против «Уфы» (6:0) и «Урала» (5:1).

6 место. «Ювентус»: Криштиану Роналду (10 голов; 1 ассист) + Альваро Мората (9 голов; 4 ассиста) = 19 голов (5 ассистов)

В «Реале» у Роналду была крутая связка с Бензема, а Морате приходилось не раз наблюдать за взаимодействиями португальца и француза со скамейки запасных. В «Ювентусе» КриРо и Альваро играют бок о бок, и у них здорово получается в этом сезоне — уже 19 забитых мячей на двоих.

5 место. «Манчестер Юнайтед»: Бруну Фернандеш (10 голов; 5 ассистов) + Маркус Рэшфорд (9 голов; 5 ассистов) = 19 голов (10 ассистов)

Бруну Фернандеш перешел в МЮ в начале года и с тех пор забил 22 гола и сделал 14 ассистов. Маркус Рэшфорд старается не отставать от португальца, во многом благодаря этой связке манкунианцы держатся на плаву и продлевают полномочия Оле-Гуннара Сульшера на тренерском мостике.

4 место. «Ливерпуль»: Мохамед Салах (11 голов; 3 ассиста) + Диого Жота (9 голов; 0 ассистов) = 20 голов (3 ассиста)

Мы привыкли к атакующему трио Мане-Салах-Фирмино, но в этом сезоне к «красным» присоединился Диого Жота, который так мощно стартовал в «Ливерпуле», что сейчас именно португальца рассматриваем в двойке самых результативных форвардов «красных» наравне с Салахом. На счету Диого есть победные голы и хет-трик в ворота «Аталанты» в Лиге чемпионов.

3 место. «Тоттенхэм»: Хын-Мин Сон (12 голов; 4 ассиста) + Харри Кейн (9 голов; 11 ассистов) = 21 гол (15 ассистов)

Сон и Кейн уничтожают все живое на своем пути, а иногда и мертвое, как во вчерашнем дерби Северного Лондона против «Арсенала», где каждый из форвардов забил по голу, причем ассистировали друг другу. Кореец в этом сезоне больше забивает, а Харри проявляет себя в качестве ассистента. По сумме результативных действий (голы + ассисты) эта пара из «Тоттенхэма» впереди всей Европы с 36 очками.

2 место. «Бавария»: Роберт Левандовски (15 голов; 4 ассиста) + Томас Мюллер (7 голов; 9 ассистов) = 22 гола (13 ассистов)

У Левандовски и Мюллера 35 очков результативности, а забили они на один гол больше, чем Кейн и Сон. В прошлом сезоне Роберт на двоих с напарником по «Баварии» забили 70 голов на двоих, и это стало лучшим результатом в Европе. Партнером, правда, был Серж Гнабри, но сути дела это не меняет: Левандовски обеспечивает баварской атаке доминирование.

1 место. «Генк»: Пол Онуачу (14 голов; 1 ассист) + Тео Бонгонда (10 голов; 1 ассист) = 24 гола (2 ассиста)

Неожиданный дуэт на первом месте: нигериец Онуачу и бельгиец конголезского происхождения Бонгонда забили 24 гола на двоих в чемпионате Бельгии, где их «Генк» лидирует в турнирной таблице. Пол и Тео сделали серьезную заявку на переход в более сильные чемпионаты.