Месси не забивает в гостевых матчах Ла Лиги с 19 июля

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ещё не забивал в гостевых матчах Ла Лиги в нынешнем сезоне.
Последний раз аргентинец поражал ворота противника на выезде в рамках испанского первенства 19 июля в игре 38-го тура против «Алавеса», оформив дубль. В текущем сезоне Ла Лиги Месси выходил на поле в гостевых матчах с «Сельтой», «Хетафе», «Алавесом», «Атлетико» и «Кадисом», однако не сумел отметиться результативными ударами.
Но отрицать то что Месси сдал это уже за гранью логики,ты как его фанат это должен понимать,вспомни как он играл ещё в 2019 году-50 голов 20 передач,и магия у него была,если ты понимаешь о чём я
Будь хоть не много адекватнее,и смирись,Месси сейчас не в лучшей форме
Но отрицать то что Месси сдал это уже за гранью логики,ты как его фанат это должен понимать,вспомни как он играл ещё в 2019 году-50 голов 20 передач,и магия у него была,если ты понимаешь о чём я
Будь хоть не много адекватнее,и смирись,Месси сейчас не в лучшей форме
И никчему было столько писать,ведь Месси сдаёт и вот это я имел ввиду как факт,и с этим спорить невозможно!!!
И никчему было столько писать,ведь Месси сдаёт и вот это я имел ввиду как факт,и с этим спорить невозможно!!!
Неужели ты считаешь что сейчас Месси лучший в мире?
Он ведь хуже самого себя годичной давности,это не возможно отрицать!
Неужели ты считаешь что сейчас Месси лучший в мире?
Он ведь хуже самого себя годичной давности,это не возможно отрицать!
Статистику которую Лео показывает сейчас нельзя назвать лучшей в мире,ведь поклонники аргентинца претендуют именно на это звание,лучший в мире!
Возраст,тут ничего не поделаешь,Лео Месси никогда не был атлетом как Роналду или Ибра которые даже под сорок играют на топ уровне!
В
Статистику которую Лео показывает сейчас нельзя назвать лучшей в мире,ведь поклонники аргентинца претендуют именно на это звание,лучший в мире!
Возраст,тут ничего не поделаешь,Лео Месси никогда не был атлетом как Роналду или Ибра которые даже под сорок играют на топ уровне!
В
Попрёт игра, и снова увидим плачущих фанатов "натурала".
Попрёт игра, и снова увидим плачущих фанатов "натурала".
а вот ХавиИньеста ребята без комплексов. отсутствия Лёни в сборной как то совсем не замечали. без проблем соображали на двоих
а вот ХавиИньеста ребята без комплексов. отсутствия Лёни в сборной как то совсем не замечали. без проблем соображали на двоих