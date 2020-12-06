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Месси не забивает в гостевых матчах Ла Лиги с 19 июля

06 декабря 2020, 12:11

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ещё не забивал в гостевых матчах Ла Лиги в нынешнем сезоне.

Последний раз аргентинец поражал ворота противника на выезде в рамках испанского первенства 19 июля в игре 38-го тура против «Алавеса», оформив дубль. В текущем сезоне Ла Лиги Месси выходил на поле в гостевых матчах с «Сельтой», «Хетафе», «Алавесом», «Атлетико» и «Кадисом», однако не сумел отметиться результативными ударами.

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Все комментарии
Шатаут
Шатаут ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 21:00
Спасибо!!!... Это лучший ответ, который может быть... Удачи... Уважаю....
eleven LC
eleven LC ответ Шатаут (раскрыть)
вчера в 20:32
За Беларусь 👍
Шатаут
Шатаут ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 20:24
Фанат это слово для детей, а я постарше.... Я просто любитель.... Кому-то нравятся просто голы... Да ради бога... А мне нравится больше волшебство и искусство, даже если в конкретном матче его кто-то и не увидит... В этом и разница между нами... Будь здоров... Удачи... Жыве Беларусь!!!..
eleven LC
eleven LC ответ Шатаут (раскрыть)
вчера в 14:15
То что за Месси будут бороться ПСЖ и МанСити,знают все,ведь это Месси!
Но отрицать то что Месси сдал это уже за гранью логики,ты как его фанат это должен понимать,вспомни как он играл ещё в 2019 году-50 голов 20 передач,и магия у него была,если ты понимаешь о чём я
Будь хоть не много адекватнее,и смирись,Месси сейчас не в лучшей форме
Шатаут
Шатаут ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 12:45
    Van Vanovich
    Van Vanovich ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
    вчера в 10:04
    да придется. Придется строить новую Барсу с руин. Вон, МЮ сколько лет строится.
    eleven LC
    eleven LC ответ Шатаут (раскрыть)
    вчера в 02:03
    Да великий,великий Месси,я же это не оспариваю,он безусловный гений футбола карьера которого близится к закату!
    И никчему было столько писать,ведь Месси сдаёт и вот это я имел ввиду как факт,и с этим спорить невозможно!!!
    Шатаут
    Шатаут ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 00:35, ред.
    Факт - это твои слова чтоль???... Ну, насмешил... Твои слова это только твои слова... И давить ими на меня бесполезно... 6 ЗМ и 6 ЗБ - вот это факт... Кто-то скажет, что они левые и незаслуженные... А я скажу, что правые и заслуженные... И что дальше??... Если про этот сезон - ну забил Левандовский больше всех, ну выиграла Бавария все... По чем оценивать лучшего??... Где-то что-то праписано??... Если хочешь прописать - пропиши и учреди свой приз лучшему... Самое главное, чтобы он был престижный... Можешь?... Нет... Тогда под своим утверждением добавляй - это мое мнение... От левандовских и ранальд ждут голов.. Чего ждут от Месси? ... Голов и волшебства, которого никогда не будет ни у левандовских, ни у рональд... НИКОГДА...Тебе этого не понять... Когда забивает или отдает передачу Месси - хватаются за голову, когда забивают остальные - просто кричат... Почитай, что сказал вчера Левандовский про Месси... Про Месси, а не про ранальду... Все, что я сказал, он озвучил более кратко и емко... Так что бухтеть, как космические корабли бороздят большой театр - мне не надо...Эгоисты, себялюбцы, наглецы, пьяницы, наркоманы - для меня никогда не будут Великими спортсменами... НИКОГДА....Великий и Лучший должен быть Велик во всем... Если ты называешь сам себя самым лучшим футболистом - для меня ты посредственность и никто... А кто у нас так любит называть себя??... Может забыл??... Не забыл... Знаешь.... А я люблю тихих гениальных молчунов, которые, например, не корчат рожы от того, что их команда выиграла, а он не забил... Поэтому никакие ранальды и марадоны - не будут для меня великими... Но только для меня... И изменить меня или вывести из себя, как некоторые тут пытаются - невозможно... Даже и не пытайтесь... В ответ - могу только рассмеяться.... Хе-хе...
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Van Vanovich (раскрыть)
    06 декабря в 21:49
    Тогда барсе и ее болельщикам придется снизить требования,никаких серьезных титулов в ближайшие лет 5 ждать не нужно.
    Van Vanovich
    Van Vanovich ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
    06 декабря в 21:33, ред.
    лучше пусть молодежь играет, чем этот балласт)
    eleven LC
    eleven LC ответ Шатаут (раскрыть)
    06 декабря в 20:22, ред.
    Назвать Месси лучшим футболистом мира прямо сейчас может только его фанат,это факт!
    Неужели ты считаешь что сейчас Месси лучший в мире?
    Он ведь хуже самого себя годичной давности,это не возможно отрицать!
    Шатаут
    Шатаут ответ eleven LC (раскрыть)
    06 декабря в 19:26
    Нельзя назвать лучшим??... Так и не называй.. Твое мнение интересно только самому тебе.. ESPN захотело назвать его лучшим и назвало... А пеналду остались только ветеранские признания за "вклад в футбол".... Потому как даже лежа на газоне Месси опаснее дрыгающей ноги ветерана из Турина... Торино это очень хорошо показало...Хе-хе..
    pele1981
    pele1981 ответ офигенный (раскрыть)
    06 декабря в 18:53
    Что поделать - у него кризис!)))
    Ironigor
    Ironigor
    06 декабря в 18:15
    Времена товарища Месси уже канули .
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov ответ kolpankolpan (раскрыть)
    06 декабря в 17:47
    Так он нигде кроме Барсы и не играл ахаха ну и логика у иебя
    офигенный
    офигенный
    06 декабря в 17:33
    афигеть у него засуха
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    06 декабря в 17:16
    Месси уже все потух) давно есть футболисты намного лучше
    Союзник противников
    Союзник противников
    06 декабря в 17:04
    Орёл!
    eleven LC
    eleven LC
    06 декабря в 17:03, ред.
    Месси сдал и это факт,по сравнению с самим собой конечно!
    Статистику которую Лео показывает сейчас нельзя назвать лучшей в мире,ведь поклонники аргентинца претендуют именно на это звание,лучший в мире!
    Возраст,тут ничего не поделаешь,Лео Месси никогда не был атлетом как Роналду или Ибра которые даже под сорок играют на топ уровне!
    В
    Agamaga
    Agamaga
    06 декабря в 16:48
    Временный спад. Месси не висит перед воротами соперника как Нарцисс. Лионель привык на себя брать игру команды, обводит, раздаёт передачи, много бьёт.
    Попрёт игра, и снова увидим плачущих фанатов "натурала".
    Шатаут
    Шатаут
    06 декабря в 16:21
    Нормально Месси вчера сыграл... И бил, и обводил, и партнеров один в один выводил... Но что сделать, если партнеры полные днари... Что сделать, если на него по полкоманды соперников бросаются, а его партнеры стоят и смотрят... Да все нормально, креатива в его действиях хватает... Вот пеналда вчера - дно дном была.. Креатива - ноль... Одно желание - или пеналь, или ногу под пустые подставить... Вот действительно кому плевать на команду... Нет Мораты - нет игры... Хех..
    Pancher_95
    Pancher_95
    06 декабря в 16:11
    Надо было отпустить его летом, когда шейхи были готовы платить за сто лямов, щас стал обузой для команды, сам не играет, не дает играть другим, получает бешенные деньги
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    06 декабря в 15:56
    А разве такая игра не была очевидной, после того как с ним обошлись? Лол
    Ozabot
    Ozabot
    06 декабря в 15:53
    Нее, ну простительно. Соперники были серьезные как-никак
    Я на стреме
    Я на стреме ответ Андрей Мaксимeнко (раскрыть)
    06 декабря в 15:49, ред.
    потому в этих финалах в место побед были только слёзы(величиной с ЗМ) , и майка сборной в корзине для мусора
    а вот ХавиИньеста ребята без комплексов. отсутствия Лёни в сборной как то совсем не замечали. без проблем соображали на двоих
    Андрей Мaксимeнко
    Андрей Мaксимeнко ответ kolpankolpan (раскрыть)
    06 декабря в 15:34
    Нигде это где?!? А как же два финала копа Америка или финал чемпионата мира 2014 и звание лучшего игрока турнира?!? Там то ни Алвеса ни Хави и Иньесты не было...
    Андрей Мaксимeнко
    Андрей Мaксимeнко
    06 декабря в 15:16
    Мальчик хочет в Тамбов... чики чики та... ну или отпустите меня в Гималаи отпустите меня на совсем... Просто Месси забил на Барсу , так же как она забила на него в межсезонье... месть и обида... вот и все...
    An Jo
    An Jo
    06 декабря в 15:05
    Так Лео доказывает свою преданность Барсе и пытается вытащить её из болота. Ну и доказывает, что в сборной лучших футбалёров 2020 он вообще не зря.
    League1
    League1
    06 декабря в 14:53
    Распиаренный бездарь.
    Шишанутый
    Шишанутый
    06 декабря в 14:42
    Совсем сдулся гном. Пора ему на пенсию. А вот Роналду в его возрасте рвал всех подряд и становился лучшим бомбардиром впрочем Рон и сечас лучший!
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