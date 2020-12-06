Месси не забивает в гостевых матчах Ла Лиги с 19 июля

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06 декабря 2020, 12:11

Нападающий «Барселоны» ещё не забивал в гостевых матчах Ла Лиги в нынешнем сезоне.

Последний раз аргентинец поражал ворота противника на выезде в рамках испанского первенства 19 июля в игре 38-го тура против «Алавеса», оформив дубль. В текущем сезоне Ла Лиги Месси выходил на поле в гостевых матчах с «Сельтой», «Хетафе», «Алавесом», «Атлетико» и «Кадисом», однако не сумел отметиться результативными ударами.