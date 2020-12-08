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Месси и Роналду встретятся на поле в 36-й раз. Новая глава мощнейшего противостояния XXI века

вчера, 17:16
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Матч «Барселоны» и «Ювентуса» обещает дуэль великих.

В первом круге Роналду и Месси не удалось встретиться из-за положительного теста на COVID-19 у португальца. «Барселона» выиграла в Турине со счетом 2:0, Лионель отметился результативной передачей на Дембеле и реализовал пенальти в концовке игры.

Сегодня ждем на поле футболистов, выигравших 11 «Золотых мячей» на двоих и надеемся, что Пирло и Куман не оставят вне игры двух самых статусных игроков своих команд, ради которых десятки миллионов болельщиков сегодня соберутся у экранов, чтобы посмотреть трансляцию матча «Барселона» и «Ювентус».

Роналду и Месси играли друг против друга 35 раз

- Сегодня может состояться 36-я по счету встреча, если Криштиану и Лионель появятся на поле.

- Месси выигрывал чаще: 16 побед против 10 у Роналду. Еще 9 матчей между командами Криштиану и Лионеля завершились вничью.

- В очных матчах Месси забил 22 гола, Роналду — 19.

- В рамках Лиги чемпионов аргентинец и португалец встречались 5 раз: каждый одержал по две победы, еще один матч завершился вничью. Месси забил в этих встречах 3 гола, а вот Роналду никогда не забивал в ворота команд Лео в матчах Лиги чемпионов.

- 35 матчей между Месси и Роналду распределились по турнирам следующим образом: 18 матчей состоялись в рамках испанской Ла Лиги, по 5 в Лиге чемпионов, Кубке Короля и Суперкубке Испании, еще дважды Лионель и Криштиану встречались в футболках национальных сборных (товарищеские матчи).

- В 24 из 35 очных встреч забивал хотя бы один из них. По отдельности: Месси забивал в 16 разных матчах, Роналду — в 17.

Самые памятные встречи Месси vs Роналду

Матч №1. «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» (0:0) в полуфинале Лиге чемпионов 2007/08

Криштиану Роналду не реализовал пенальти уже на 3-й минуте матча, который завершился нулевой ничьей. Через неделю «Манчестер Юнайтед» минимально выиграл на «Олд Траффорд» благодаря голу Скоулза и вышел в финал, где Роналду забьет, а «красные дьяволы» в серии пенальти одолеют «Челси» в Москве.

Матч №3. «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» (2:0) в финале Лиге чемпионов 2008/09

Уже в своем третьем по счету очном противостоянии Месси и Роналду сошлись в финале Лиги чемпионов. На этот раз победа досталась Лионелю и «Барселоне», причем аргентинец установил окончательный счет на 70-й минуте, когда поразил ворота Эдвина ван дер Сара головой, что с ним нечасто случается. Криштиану отыграл полный матч и отметился в протоколе только желтой карточкой.

Матч №6. «Барселона» — «Реал» (5:0), чемпионат Испании 2010/11

Удивительно, но Месси не удалось забить в ворота «Реала» в том памятном Эль Класико, зато это его самая крупная победа над Роналду.

Матч №7. Аргентина — Португалия (2:1), товарищеский матч 2011

Первый матч с голом Роналду не принес Криштиану и Португалии особой радости, ведь Месси украл у «европейских бразильцев» даже ничью на нейтральной территории в Женеве. Ди Мария открыл счет в дебюте, в середине первого тайма Роналду зажег на табло вторую «единичку», но уже в добавленное ко второму тайму время Лео реализовал пенальти и порадовал свою армию персональных фанатов.

Матч №9. «Реал» — «Барселона» (1:0), финал Кубка Короля 2010/11

2011 год получился самым богатым на встречи Месси и Роналду, половина из которых уложилась в три недели весны. Началось все с ничейного Эль Класико в рамках Ла Лиги, где Лео и Криштиану обменялись голами с пенальти, а спустя четыре дня «Реал» и «Барса» встретились в финале Кубка Короля, и гол португальца в овертайме оказался единственным. Это был первый трофей Роналду в «Королевском клубе».

Матч №10. «Реал» — «Барселона» (0:2), полуфинал Лиги чемпионов 2010/11

Но всего через четыре дня «Барселона» опустила «Реал» с небес на землю, выиграв со счетом 2:0 на «Сантьяго Бернабеу» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Дубль оформил сами знаете кто. Матч на «Камп Ноу» завершится со счетом 1:1, «Барса» выйдет в финал, где обыграет МЮ и завоюет второй Кубок чемпионов под руководством «Барселоны» и третий для Месси.

Матч №20. «Барселона» — «Реал» (2:2), чемпионат Испании 2011/12

В 2012 году Роналду и Месси сыграли друг против друга шесть раз, и Криштиану забивал во всех шести матчах. Это последняя встреча того года, в которой все мячи забили лидеры «Реала» и «Барселоны»: Роналду и Месси оформили по дублю.

Матч №25. «Реал» — «Барселона» (3:4), чемпионат Испании 2013/14

Второй из двух матчей, в которых Лео и КриРо удавалось забить 4 мяча на двоих, правда здесь голы распределились неравномерно: Месси оформил хет-трик, а Роналду отметился только одним голом. Это единственный хет-трик из очного противостояния великих, Криштиану пока не смог провернуть «трюк со шляпой» в присутствии Месси.

Матч №35. «Реал» — «Барселона» (2:2), чемпионат Испании 2017/18

Последняя до сегодняшнего дня встреча Роналду и Месси на футбольном поле. Прощальное Эль Класико Криштиану перед отъездом в Италию завершилось вничью, португалец забил гол в дебюте матча, а Лео — вскоре после перерыва.

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 22:30
При росте в 169 см он не может быть гномом.
А нарциссизм это реальность, также как и странная ориентация португальца.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Agamaga (раскрыть)
вчера в 21:20
Ну раз ты переименовал Кри Ро в нарцисса, то не забывай и гнома указывать.
Lokoman111
Lokoman111 ответ Agamaga (раскрыть)
вчера в 20:51
А то говорят что Месси хуже как нападающий.Да он и забивает больше чем Роналду.А про ассисты,предголевые пасы и эффективность я вообще молчу.А так полностью с тобой согласен.И это личные встречи,объективный показатель.
Рефери
Рефери ответ David Young (раскрыть)
вчера в 19:55
поправили, спасибо
David Young
David Young
вчера в 19:50
"полуфинал Лиги 2010/11" - на мой взгляд стоит всё-таки отметить, какой Лиги - Лиги Чемпионов.
Agamaga
Agamaga
вчера в 19:25
- Месси выигрывал чаще: 16 побед против 10 у Нарцисса.
- В очных матчах Месси забил 22 гола, Нарцисс — 19.
Вывод: Месси получше.
League1
League1
вчера в 18:51
У меси очень глупое лицо. Возможно он глуп.
Killofwrath
Killofwrath ответ mangox22 (раскрыть)
вчера в 18:38
если писать список сколько Реал тащили, то экрана не хватит
В очном противостоянии Лео лучше, ибо он лучше дельфина-ныряльщика
25процентный клоун
25процентный клоун ответ mangox22 (раскрыть)
вчера в 18:31
Напомнить симуляции бускетса, удаления Рамоса?
mangox22
mangox22 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:10
и Шахтер тоже наверно тащили ахаха
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 18:02
Приятно было вспомнить многие матчи.
Спасибо за статью.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:50
Не хватает Рона в Ла Лиге
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:44
Барса победит!
ilyafrom
ilyafrom
вчера в 17:42
Сегодня ничейка будет
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:31
лучше посмотреть лейпциг-мю))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:28
Судьи тащили барсу в матчах с Реалом
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