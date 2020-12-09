- Какой арбитр расист? — Да вон тот цыган!

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вчера, 14:53

Подходящая фраза для сюжета матча ПСЖ — «Истанбул». Жаль, что не моя, а честно подсмотренная в комментариях к этому шоу. И, честно говоря, это совсем не то шоу, которого мы ждём от футбола . Это что-то близкое к вечернему слоту большой тройки каналов нашего ТВ 📺

Пусть говорят румыны Negru

На кухне дома. Как-то так.

Но ляпнуть то в прямом эфире,

Чтоб с резонансом во всём мире,

На самом деле — не пустяк.

***

Хоть кожи цвет и правда чёрный

У Вебо — ясно и без ДНК.

Но Демба Ба, как заведённый,

BLM-движением окрылённый,

Стал выяснять всё про цвета.

***

60 минут спорить не стали,

Насытившись и десятью.

Игру так и не доиграли

И сутки на раздумье взяли,

В расисты записав судью.

Такое вот набросал. Поняли все отсылки? Надеюсь, что нет.

А ситуация и в самом деле неоднозначная. Но мне она видится так ⤵️

Вебо стал возникать по поводу одного из решений главного судьи. Или что ему там не понравилось? В любом случае, под горячую руку попал резервный судья, который особой-то власти в матче не имеет. Спор зашёл в тупик, и резервный сообщил главному, что бушующего ассистента тренера гостей надо бы удалить. И дальше такая сценка с картинки:

- Кто из них? — спросил главный арбитр; - Вот этот чёрный парень, — ответил резервный; - Почему ты сказал «негр»? — несколько раз переспросил Вебо.

Negru с румынского можно перевести двояко : и негр, и чёрный.

Понятно, что Вебо всё расценил в первом значении . Но остальным-то участникам матча провели урок румынского, однако Демба Ба стал возникать и против упоминания слова «чёрный». Хотя в том контексте, в котором оно было употреблено, лично я не вижу ничего криминального. Разве нельзя в обратной ситуации, идентифицируя белого мужика в толпе африканцев, сказать: вон тот белый мужик?

Для полноты картины Бурук (главный тренер «Истанбула») возмущался: «Ты расист. Ты удалил его, потому что он цветной». Серьёзно? Цветной? По-моему, в этой фразе расизма-то будет даже побольше . А смысл и контекст удаления представлен в совершенно иной интерпретации.

В любом случае, разбираться со всем этим УЕФА . Назначить переигровку — серьёзный и опасный прецедент. Но куда опаснее будет безапелляционно повесить всех собак на судей.

Что дальше? Начнут придираться к слову «парень»? Бред. Но, судя по всему, недалёкого будущего.

«Ты кому, мать твою, „парень“ сказал?»

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