- Какой арбитр расист? — Да вон тот цыган!

Подходящая фраза для сюжета матча ПСЖ — «Истанбул». Жаль, что не моя, а честно подсмотренная в комментариях к этому шоу. И, честно говоря, это совсем не то шоу, которого мы ждём от футбола. Это что-то близкое к вечернему слоту большой тройки каналов нашего ТВ 📺
Пусть говорят румыны Negru
На кухне дома. Как-то так.
Но ляпнуть то в прямом эфире,
Чтоб с резонансом во всём мире,
На самом деле — не пустяк.
***
Хоть кожи цвет и правда чёрный
У Вебо — ясно и без ДНК.
Но Демба Ба, как заведённый,
BLM-движением окрылённый,
Стал выяснять всё про цвета.
***
60 минут спорить не стали,
Насытившись и десятью.
Игру так и не доиграли
И сутки на раздумье взяли,
В расисты записав судью.
Такое вот набросал. Поняли все отсылки? Надеюсь, что нет.
А ситуация и в самом деле неоднозначная. Но мне она видится так ⤵️
Вебо стал возникать по поводу одного из решений главного судьи. Или что ему там не понравилось? В любом случае, под горячую руку попал резервный судья, который особой-то власти в матче не имеет. Спор зашёл в тупик, и резервный сообщил главному, что бушующего ассистента тренера гостей надо бы удалить. И дальше такая сценка с картинки:
- Кто из них? — спросил главный арбитр;
- Вот этот чёрный парень, — ответил резервный;
- Почему ты сказал «негр»? — несколько раз переспросил Вебо.
Negru с румынского можно перевести двояко: и негр, и чёрный.
Понятно, что Вебо всё расценил в первом значении. Но остальным-то участникам матча провели урок румынского, однако Демба Ба стал возникать и против упоминания слова «чёрный». Хотя в том контексте, в котором оно было употреблено, лично я не вижу ничего криминального. Разве нельзя в обратной ситуации, идентифицируя белого мужика в толпе африканцев, сказать: вон тот белый мужик?
Для полноты картины Бурук (главный тренер «Истанбула») возмущался: «Ты расист. Ты удалил его, потому что он цветной». Серьёзно? Цветной? По-моему, в этой фразе расизма-то будет даже побольше. А смысл и контекст удаления представлен в совершенно иной интерпретации.
В любом случае, разбираться со всем этим УЕФА. Назначить переигровку — серьёзный и опасный прецедент. Но куда опаснее будет безапелляционно повесить всех собак на судей.
Что дальше? Начнут придираться к слову «парень»? Бред. Но, судя по всему, недалёкого будущего.
«Ты кому, мать твою, „парень“ сказал?»
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