«Вердер» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки БК Pinnacle

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13 декабря 2020, 12:39

«Вердер» и дортмундская «Боруссия» сыграют 15 декабря в матче 12-го тура Бундеслиги. Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на этот матч.

«Вердер»

В прошлом туре чемпионата Германии футбольный клуб «Вердер» проиграл в гостях РБ «Лейпцигу» (0:2). Это поражение стало для команды третьим подряд. Раньше она уступала «Штутгарту» (1:2) и «Вольфсбургу» (3:5).

Клуб из Бремена занимает 13-ое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея 11 очков на счету. В текущем сезоне «Вердер» одержал только две победы.

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» в минувшую субботу неожиданно крупно проиграла дома «Штутгарту» (1:5). Так команда Люсьена Фавра продлила серию без побед в чемпионате Германии до трех туров. До этого клуб из Дортмунда сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1) и проиграл «Кельну» (1:2).

«Шмели» занимает пятое место в рейтинге Бундеслиги. Команда набрала 19 очков за счет шести побед и одной ничье, при четырех поражениях.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вердер» — 5.210

Ничья – 4.510

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.636

Статистика

«Вердер» выиграл только один из пяти домашних матчей в Бундеслиге

«Боруссия» не проигрывала в четырех прошлых выездных встречах – три победы и одна ничья

Ставка ТБ (2,5) выиграла в четырех из пяти прошлых очных встречах соперников

Прогноз

«Вердер» и «Боруссия» не лучшим образом выступали в последних турах. В этой встрече команды попытаются прервать серии неудач, а для этого нужно результативно сыграть в атаке.