«Беневенто» — «Лацио»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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13 декабря 2020, 12:48

15 декабря «Беневенто» и «Лацио» сыграют в матче 12-го тура чемпионата Италии. Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на этот поединок.

«Беневенто»

В прошлом туре чемпионата Италии прервалась серия без поражений «Беневенто», которая насчитывала три поединка. Команда с минимальным счетом проиграла в гостях «Сассуоло» (0:1).

Перед этим подопечные Филиппо Индзаги победили в гостях «Фиорентину» (1:0), а также сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1) и «Пармой» (0:0). Футбольный клуб «Беневенто» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице.

«Лацио»

«Лацио» базируется на восьмой строчке в рейтинге команд итальянской Серии A. У римского клуба пять побед и две ничьи, при четырех поражениях. 12 декабря подопечные Симоне Индзаги безуспешно сыграли дома против «Вероны» (1:2), потерпев уже четвертое поражение в сезоне.

Перед этим «орлы» обыграли в гостях «Специю» (2:1), а также проиграли дома «Удинезе» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Беневенто» — 5.230

Ничья – 3.960

Победит «Лацио» — 1.719

Статистика

«Беневенто» выиграл только один из пяти прошлых домашних матчей

У «Лацио» четыре победы в пяти гостевых поединках чемпионата Италии

«Лацио» выиграл все три очных противостояния против «Беневенто»

В трех очных встречах команд сыграла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз