«Беневенто» — «Лацио»: прогноз и ставки БК Pinnacle

15 декабря «Беневенто» и «Лацио» сыграют в матче 12-го тура чемпионата Италии. Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на этот поединок.
«Беневенто»
В прошлом туре чемпионата Италии прервалась серия без поражений «Беневенто», которая насчитывала три поединка. Команда с минимальным счетом проиграла в гостях «Сассуоло» (0:1).
Перед этим подопечные Филиппо Индзаги победили в гостях «Фиорентину» (1:0), а также сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1) и «Пармой» (0:0). Футбольный клуб «Беневенто» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице.
«Лацио»
«Лацио» базируется на восьмой строчке в рейтинге команд итальянской Серии A. У римского клуба пять побед и две ничьи, при четырех поражениях. 12 декабря подопечные Симоне Индзаги безуспешно сыграли дома против «Вероны» (1:2), потерпев уже четвертое поражение в сезоне.
Перед этим «орлы» обыграли в гостях «Специю» (2:1), а также проиграли дома «Удинезе» (1:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Беневенто» — 5.230
- Ничья – 3.960
- Победит «Лацио» — 1.719
Статистика
- «Беневенто» выиграл только один из пяти прошлых домашних матчей
- У «Лацио» четыре победы в пяти гостевых поединках чемпионата Италии
- «Лацио» выиграл все три очных противостояния против «Беневенто»
- В трех очных встречах команд сыграла ставка на ТБ(2,5)
Прогноз
В этом матче стоит ожидать забитых голов. Обе команды нестабильно играют при обороне собственных ворот, чем охотно пользуются их соперники. Предлагаем взять ставку на ТБ(2,5) с коэффициентом 1.702 в букмекерской конторе Pinnacle