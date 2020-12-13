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«Беневенто» — «Лацио»: прогноз и ставки БК Pinnacle

13 декабря 2020, 12:48

15 декабря «Беневенто» и «Лацио» сыграют в матче 12-го тура чемпионата Италии. Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на этот поединок.

«Беневенто»

В прошлом туре чемпионата Италии прервалась серия без поражений «Беневенто», которая насчитывала три поединка. Команда с минимальным счетом проиграла в гостях «Сассуоло» (0:1).

Перед этим подопечные Филиппо Индзаги победили в гостях «Фиорентину» (1:0), а также сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1) и «Пармой» (0:0). Футбольный клуб «Беневенто» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице.

«Лацио»

«Лацио» базируется на восьмой строчке в рейтинге команд итальянской Серии A. У римского клуба пять побед и две ничьи, при четырех поражениях. 12 декабря подопечные Симоне Индзаги безуспешно сыграли дома против «Вероны» (1:2), потерпев уже четвертое поражение в сезоне.

Перед этим «орлы» обыграли в гостях «Специю» (2:1), а также проиграли дома «Удинезе» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Беневенто» — 5.230
  • Ничья – 3.960
  • Победит «Лацио» — 1.719

Статистика

  • «Беневенто» выиграл только один из пяти прошлых домашних матчей
  • У «Лацио» четыре победы в пяти гостевых поединках чемпионата Италии
  • «Лацио» выиграл все три очных противостояния против «Беневенто»
  • В трех очных встречах команд сыграла ставка на ТБ(2,5)

Прогноз

В этом матче стоит ожидать забитых голов. Обе команды нестабильно играют при обороне собственных ворот, чем охотно пользуются их соперники. Предлагаем взять ставку на ТБ(2,5) с коэффициентом 1.702 в букмекерской конторе Pinnacle

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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shlomo
shlomo
13 декабря в 13:08
Лацио, если ничего не случится должен без проблем выигрывать
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