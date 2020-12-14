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Жребий плей-офф: «быкам» достался Загреб, Миранчуку — «Реал», а «Барселоне» — ПСЖ

вчера, 16:05
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«Соккер.ру» разбирает еврокубковые футбольные дуэли.

Что стоит знать о сопернике «Краснодара»?

- раздобревший на карантине португалец Машине помог Маркетти выбрать соперника для «горожан». В Россию пригласили с помощью катания шаров с названиями команд непростого, но знакомого оппонента – загребское «Динамо», команду, что выиграла группу с ЦСКА;

- не стоит гневить жребий, мог быть хуже. Можно было нарваться на тот же «Хоффенхайм» — самую бьющую команду Лиги Европы. Были испанцы, итальянцы и англичане, так что «быкам» повезло. «Динамо» Загреб – один из самых слабых и скромных соперников из пула «сеяных»;

- у «Динамо» Загреб нет четкого стиля игры, но неплохо работает на результат. Четыре победы в группе с ЦСКА это доказывают, как и две ничьи без поражений. Прошли раунд без осечек, пропустили всего один мяч. Забивали немного, треть мячей отправили в ворота Акинфеева в последнем туре;

- «Краснодару» стоит показать себя в атаке, если заставят хорватов раскрываться и много пропустить – будут в следующем раунде. У «Динамо» Загреб есть талантливый хавбек Ловро Майер, грамотный вратарь Ливакович, но состав скромный. Не стоит переоценивать результаты группового раунда. «Быкам» надо играть на победу, им ведь не МЮ с «Тоттенхэмом» достались.

Какие пары оппонентов выделяются в ЛЕ?

- в Лиге Европы, в отличие от ЛЧ, представлены клубы 19 разных стран. В деле 7 обладателей кубка УЕФА в прошлом. Будет столкновение разных стилей. Например, «Реал Сосьедад» сыграет против «Манчестер Юнайтед», и Сульшер может вылететь от интересных испанцев, ведь не только у Давида Сильвы будет предельная мотивация;

- самый результативный клуб группового этапа ЛЕ – «Байер». Забили 21 мяч в 6 играх, даже «Арсенал» с 20 голами за ними не угнался. Немцы сыграют против «Янг Бойз», а вот «канониры» встретят «Бенфику». Пара в плей-офф ЛЕ, где встречаем соперников с составами для Лиги чемпионов. Лондонцам придется помучиться с португальцами;

- сын боснийца и хорватки Ибрагимович отправится в Белград – «Црвене Звезде» не повезло со жребием, «Милан» сейчас хорош. Надежда лишь на концентрацию в Серии А, где «россонери» лидируют, но тоже теряют очки. А сама по себе пара интересная, сербам нечего терять;

- в Лиге Европы много команд с исключительной культурой передач. Брак в 11-13 % у «Наполи», «Арсенала», «Вильярреала» и «Байера». Команда Гаттузо лидирует по показателю и в феврале сыграет против «Гранады» — дуэль клубов из топ-5. Еще интересно посмотреть на матчи «Лилля» против «Аякса», равные и сильные соперники;

- один из кандидатов на звание «прорыв сезона» — «Зальцбург». Австрийцы не прошли дальше в Лиге чемпионов, но обратите внимание, что у соперника «Локомотива» второй результат группового раунда ЛЧ по количеству ударов. Собослои и компания опасны, поэтому «Вильярреалу», хотя это и опытная команда в Европе, будет непросто;

- «Шахтеру» достался «Маккаби» из Тель-Авива, а Луческу вместе с киевским «Динамо» попробует сыграть на победу против «Брюгге», с которым не справился «Зенит». Из оставшихся пар могут порадовать «Олимпиакос» и ПСВ – сыграть результативно, да и в паре «Браги» и «Ромы» будет весело, если португальцы выдержат давление римлян. Лига Европы хороша по составу плей-офф!

Видны фавориты в дуэлях плей-офф ЛЧ?

- атака «Баварии» настреляла 18 голов – единственная команда, которая пробила отметку в три гола за игру в среднем. Бывший соперник «Локомотива» сыграет против бывшего соперника «Зенита». «Лацио» не повезло со жребием, но что им терять? Индзаги стоит настраиваться на борьбу и сенсацию – в плей-офф ЛЧ всякое бывает, но фаворит пары очевиден, хотя оборона «Баварии» и Нойер порой чудят – зацепка для Иммобиле;

- «Боруссия» М опаснее, чем может думать ее будущий соперник. У подопечных Марко Розе не получилось выиграть группу с «Интером», «Шахтером» и «Реалом», но у них хорошая реализация, культура работы с мячом и агрессивность. «Манчестер Сити» с их прекрасной игрой в защите (один пропущенный мяч в шести турах) должен добавить в реализации моментов – с чем бывают проблемы, ведь Де Брюйне не может в одиночку вытащить в финал ЛЧ, как знаем по прошлым сезонам;

- не стоит недооценивать «Севилью». Пусть они традиционно являются специалистами по Лиге Европы, но в плей-офф главного турнира команда, что может похвастаться количеством ударов, неплохой тактической вертикалью – Лопетеги в порядке, и веселой, но часто грамотной работой в обороне, будет опасной для «Боруссии» из Дортмунда. Жребий свел бывших соперников «Краснодара» и «Зенита», посмотрим, кто сильнее. Тем более что у Дортмунда будет новый тренер, прогнозы давать рано;

- «Лейпциг» будет покорять своего соперника в плей-офф благодаря скоростям. Команда Нагельсманна делает по 22 отбора за матч – дикий показатель, лучший в ЛЧ. При этом не прессингует высоко, как та же «Аталанта», и для «Ливерпуля» могут быть крайне неудобным и непростым оппонентом. Клопп встретит Нагельсманна, дуэль двух тренеров немецкой школы обязательно придется по душе поклонникам футбола;

- «Атлетико» против «Челси» — матч близнецов. В том смысле, что Симеоне и Лэмпард переходят к атаке, мечтая о надежной игре защиты. У команд успешные голкиперы Облак и Менди, в центре поля все шикарно, да и в атаке Фелиш и Вернер смогут сравнить себя на одном поле. Испанцы и англичане немного похожи, хотя одни и те же игроки – Торрес, Мората и Диего Коста, в двух составах играли по-разному. Не забывайте, что «Атлетико» в прошлом году выбил «Ливерпуль» — сложный соперник;

- Роналду нужно будет поломать оборону Консейсау, а сделать это непросто – у «Порту» всего три пропущенных мяча в шести турах группового раунда. Но «Ювентус», конечно же, является фаворитом в этой паре. Помним, что «драконы» умеют навредить гранду дома, но если туринская команда вылетит в первом же раунде, получив в соперники единственного участника не из топ-5 – Недвед и Аньелли не поймут тренера Пирло. В этой паре будет мало голов? Зависит от Роналду;

- у «Аталанты», кроме изумительного высокого прессинга и конфликта лидера Гомеса с тренером Гасперини, есть опыт крутых драк в Лиге чемпионов. Поэтому Зидану точно не повезло с соперником. Против знаковых оппонентов в Испании футболисты «Реала» играют нормально, но настроиться в Лиге чемпионов на тот же «Шахтер» не сумели. Украинская команда структурно похожа на «Аталанту», поэтому Миранчук оказался в одной из самых интересных пар первого раунда плей-офф;

- «Барселона» против ПСЖ, Месси против Неймара, а Гризманн – против Мбаппе, напарника по сборной Франции. Помним скандальный камбэк со спорными решениями арбитра, после которых владельцы ПСЖ объявили войну каталонцам на разных уровнях. И если Тухель пройдет Кумана, то мечта Неймара сбудется – убедить Месси, что ему пора в Париж, станет проще. С другой стороны, «Барселоне» некуда отступать. На кону не только тренерская судьба Тухеля и Кумана.

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Все комментарии
158TOC158
158TOC158
сегодня в 02:25
Волы найдите свои тестикулы!!!
не хватит на эмблему нарисовать быков и стать тут же быками..
касается всех : типа ягуар-Сочи и т.п.
azkan
azkan
вчера в 20:34
Сыграли вничью с Краснодаром у себя, позавчера проиграли Эвертону, сегодня на жеребьевке вытащили Атлетико ...
Невезучая неделя)
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:15
Хорошая жеребьевка. Удачи в матче с хорватами.
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:07
Удачи Быкам с Динамо Загреб.
Roman73
Roman73
вчера в 17:19
Миранчуку-- Реал .
Мы тоже тут !
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 16:45
А црвену тренирует Станкович.
Да автор не учёл что Собослаи в феврале в Зальцбурге не будет.
shlomo
shlomo
вчера в 16:25
Спасибо за статью.....сейчас перед зимним перерывом, трансферным окном, всевозможными перетурбациями судить и в каком состоянии будет тот или иной клуб очень трудно....единственно, что можно сказать, что на этой стадии слабых команд нет...с одной стороны хорошо, что не попались "большие" команды (тогда бы шансов на проход были бы почти не какими)...но думаю, что быкам повезло... НО...шансы команд равны (тем более все матчи будут через два месяца)...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 16:24
Сложная пара. Краснодару удачи.
Seregayehch
Seregayehch
вчера в 16:17
подачка от уефа или взятка..не может из 16 выпасть самые слабые краснодару и шахтеру
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 16:11
Можно пободаться, но ЦСКА не удалось
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