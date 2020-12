Жребий плей-офф: «быкам» достался Загреб, Миранчуку — «Реал», а «Барселоне» — ПСЖ

«Соккер.ру» разбирает еврокубковые футбольные дуэли.

Что стоит знать о сопернике «Краснодара»?

- раздобревший на карантине португалец Машине помог Маркетти выбрать соперника для «горожан». В Россию пригласили с помощью катания шаров с названиями команд непростого, но знакомого оппонента – загребское «Динамо», команду, что выиграла группу с ЦСКА ;

- не стоит гневить жребий, мог быть хуже. Можно было нарваться на тот же «Хоффенхайм» — самую бьющую команду Лиги Европы. Были испанцы, итальянцы и англичане, так что «быкам» повезло. «Динамо» Загреб – один из самых слабых и скромных соперников из пула «сеяных»;

- у «Динамо» Загреб нет четкого стиля игры, но неплохо работает на результат. Четыре победы в группе с ЦСКА это доказывают, как и две ничьи без поражений. Прошли раунд без осечек, пропустили всего один мяч. Забивали немного, треть мячей отправили в ворота Акинфеева в последнем туре;

- «Краснодару» стоит показать себя в атаке, если заставят хорватов раскрываться и много пропустить – будут в следующем раунде. У «Динамо» Загреб есть талантливый хавбек Ловро Майер, грамотный вратарь Ливакович, но состав скромный. Не стоит переоценивать результаты группового раунда. «Быкам» надо играть на победу, им ведь не МЮ с «Тоттенхэмом» достались.

Какие пары оппонентов выделяются в ЛЕ ?

- в Лиге Европы, в отличие от ЛЧ , представлены клубы 19 разных стран. В деле 7 обладателей кубка УЕФА в прошлом. Будет столкновение разных стилей. Например, «Реал Сосьедад» сыграет против «Манчестер Юнайтед», и Сульшер может вылететь от интересных испанцев, ведь не только у Давида Сильвы будет предельная мотивация;

- самый результативный клуб группового этапа ЛЕ – «Байер». Забили 21 мяч в 6 играх, даже «Арсенал» с 20 голами за ними не угнался. Немцы сыграют против «Янг Бойз», а вот «канониры» встретят «Бенфику». Пара в плей-офф ЛЕ , где встречаем соперников с составами для Лиги чемпионов. Лондонцам придется помучиться с португальцами;

- сын боснийца и хорватки Ибрагимович отправится в Белград – «Црвене Звезде» не повезло со жребием, «Милан» сейчас хорош. Надежда лишь на концентрацию в Серии А, где «россонери» лидируют, но тоже теряют очки. А сама по себе пара интересная, сербам нечего терять;

- в Лиге Европы много команд с исключительной культурой передач. Брак в 11-13 % у «Наполи», «Арсенала», «Вильярреала» и «Байера». Команда Гаттузо лидирует по показателю и в феврале сыграет против «Гранады» — дуэль клубов из топ-5. Еще интересно посмотреть на матчи «Лилля» против «Аякса», равные и сильные соперники;

- один из кандидатов на звание «прорыв сезона» — «Зальцбург». Австрийцы не прошли дальше в Лиге чемпионов, но обратите внимание, что у соперника «Локомотива» второй результат группового раунда ЛЧ по количеству ударов. Собослои и компания опасны, поэтому «Вильярреалу», хотя это и опытная команда в Европе, будет непросто;

- «Шахтеру» достался «Маккаби» из Тель-Авива, а Луческу вместе с киевским «Динамо» попробует сыграть на победу против «Брюгге», с которым не справился «Зенит». Из оставшихся пар могут порадовать «Олимпиакос» и ПСВ – сыграть результативно, да и в паре «Браги» и «Ромы» будет весело, если португальцы выдержат давление римлян. Лига Европы хороша по составу плей-офф!



🔥 Round of 32 draw! 🔥



Which game are you most looking forward to? 🤔#UELdraw pic.twitter.com/xd8ieXnZv9

UEFA