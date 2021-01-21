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Накачанный Торрес, гол вратаря ударом от своих ворот и пас Златана в стиле кунг-фу. Лучшее из Сети

сегодня, 09:03
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Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

За 18 месяцев без футбола Фернандо Торрес раскачался до невероятных размеров. У него есть собственная сеть фитнес-клубов.

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Как вам вот такой взгляд на футбол?

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На этом наш выпуск подошел к концу. Берегите себя!

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Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:53
Не знаю как у других, у меня от подруги Норманна чуть сердце не встало. Слава богу в голове переключился какой-то триггер и спас образ заливающегося веселым хохотом от подобной фотографии Геннадия Орлова. Отлегло.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 09:08
Смешно и забавно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:05
Местами очень круто!
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