Накачанный Торрес, гол вратаря ударом от своих ворот и пас Златана в стиле кунг-фу. Лучшее из Сети

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Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

За 18 месяцев без футбола раскачался до невероятных размеров. У него есть собственная сеть фитнес-клубов.

Fernando Torres ha aprovechado el retiro para ponerse en forma 😳pic.twitter.com/LlTapkSY6v — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) January 19, 2021

Неудачные дубли девушки-фристайлера:

Бывший форвард "Ливерпуля” рассмешил публику во время жеребьевки 1/16 финала Кубка Англии.

"Милан” обыграл "Торино” в серии пенальти и вышел в следующий раунд Кубка Италии. Один из голов в послематчевой серии пенальти на счету голкипера туринцев Вани Милинковича-Савича.

Milinkovic Savic aut atışı kullanıyor 🤣 pic.twitter.com/8lSw6iWxyZ — Serdar Kelleci (@serdarkellecii) January 12, 2021

Но еще дальше пошел вратарь «Ньюпорта» . В матче с «Челтенхэмом» он забил гол ударом от своих ворот.

Перед матчем полуфинала Кубка Либертадорес между «Сантосом» и «Бока Хуниорс» фанаты запустили файеры на парашюте, находясь за пределами стадиона.

Полузащитник "Сочи” выложил видео, на котором с рук кормит взрослого медведя.

Танец игрока «Наполи» со своей женой.

В матче португальской Сегунды между "Визелой” и "Пенафиелем” футболист гостей забыл снять штаны, когда выходил на замену.

В матче против «Кальяри» форвард «Милана» выдал пас в стиле кунг-фу.

Как вам вот такой взгляд на футбол?

Девушки дня:

Подруга хавбека «Ростова» Матиаса Норманна

Спутница защитника «Локомотива» Владислава Игнатьева:

Форвард "Атлетика” сыграл на трубе сразу после победы над «Барселоной» в Суперкубке Испании.

Невероятный промах форварда «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом».

Игрок «Айнтрахта» покидает Бундеслигу. После победы над «Шальке» он обменялся футболками с рефери Мануэлем Грефе.

В Иране футболист вбросил мяч с аута примерно на 50 метров.

Постарайтесь найти игроков «Сивасспора» на поле. Они там есть, просто команда вышла на матч в белой форме.

A football match today in the Turkish- league #Sivasspor FC wearing white 😂#basaksehir pic.twitter.com/vlm9xt6WNt — Hamza Habboush (@hamza_habboush) January 16, 2021

Фабио Мартинс из "Аль-Шабаба” забил недавно вот такой гол.

Бывший игрок «Барселоны» Роналдиньо запустил музыкальную группу. Недавно она выпустила клип.

На этом наш выпуск подошел к концу. Берегите себя!