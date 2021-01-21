Накачанный Торрес, гол вратаря ударом от своих ворот и пас Златана в стиле кунг-фу. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
За 18 месяцев без футбола Фернандо Торрес раскачался до невероятных размеров. У него есть собственная сеть фитнес-клубов.
Fernando Torres ha aprovechado el retiro para ponerse en forma 😳pic.twitter.com/LlTapkSY6v— beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) January 19, 2021
Неудачные дубли девушки-фристайлера:
Бывший форвард "Ливерпуля” Питер Крауч рассмешил публику во время жеребьевки 1/16 финала Кубка Англии.
"Милан” обыграл "Торино” в серии пенальти и вышел в следующий раунд Кубка Италии. Один из голов в послематчевой серии пенальти на счету голкипера туринцев Вани Милинковича-Савича.
Milinkovic Savic aut atışı kullanıyor 🤣 pic.twitter.com/8lSw6iWxyZ— Serdar Kelleci (@serdarkellecii) January 12, 2021
Но еще дальше пошел вратарь «Ньюпорта» Томас Кинг. В матче с «Челтенхэмом» он забил гол ударом от своих ворот.
Temos gol do goleiro !#NewportCounty #TomKing— Andersinho Marques (@Andersinho_ITA) January 19, 2021
pic.twitter.com/CdD7ZsTbsE
Перед матчем полуфинала Кубка Либертадорес между «Сантосом» и «Бока Хуниорс» фанаты запустили файеры на парашюте, находясь за пределами стадиона.
Полузащитник "Сочи” Кристиан Нобоа выложил видео, на котором с рук кормит взрослого медведя.
Танец игрока «Наполи» Дриса Мертенса со своей женой.
В матче португальской Сегунды между "Визелой” и "Пенафиелем” футболист гостей забыл снять штаны, когда выходил на замену.
В матче против «Кальяри» форвард «Милана» Златан Ибрагимович выдал пас в стиле кунг-фу.
Как вам вот такой взгляд на футбол?
Девушки дня:
Подруга хавбека «Ростова» Матиаса Норманна
Спутница защитника «Локомотива» Владислава Игнатьева:
Форвард "Атлетика” Асьер Вильялибре сыграл на трубе сразу после победы над «Барселоной» в Суперкубке Испании.
#villalibre modo liebre pic.twitter.com/67ftdlMKtZ— Jose Manuel (@josemabienve04) January 17, 2021
Невероятный промах форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга в матче с «Ньюкаслом».
Игрок «Айнтрахта» Давид Абрахам покидает Бундеслигу. После победы над «Шальке» он обменялся футболками с рефери Мануэлем Грефе.
В Иране футболист вбросил мяч с аута примерно на 50 метров.
Постарайтесь найти игроков «Сивасспора» на поле. Они там есть, просто команда вышла на матч в белой форме.
A football match today in the Turkish- league #Sivasspor FC wearing white 😂#basaksehir pic.twitter.com/vlm9xt6WNt— Hamza Habboush (@hamza_habboush) January 16, 2021
Фабио Мартинс из "Аль-Шабаба” забил недавно вот такой гол.
Бывший игрок «Барселоны» Роналдиньо запустил музыкальную группу. Недавно она выпустила клип.
На этом наш выпуск подошел к концу. Берегите себя!