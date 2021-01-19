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«Динамо» сняло ролик в стилистике Cyberpunk 2077

вчера, 17:11

Пресс-служба московского «Динамо» порадовала болельщиков креативным видео.

Главный герой видео — талантливый футболист Ди, которому предстоит пройти медобследование перед возобновлением сезона.

Недавно пресс-служба «Рубина» выложила видео о том, как снимался новогодний клип.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:28
Жанр киберпанк не сверх популярен, но у него есть своя устойчивая ниша, различные произведения жанра - книги, фильмы, и другие, уже стали классикой, хотя и пока что современной. Сам я о нём знаю не особо много, но в нём можно найти немало интересного, жанр в целом достаточно тяжёл, но насыщен глубиной, особенно если брать некоторые произведения.

Рад был помочь.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 23:17
Ну Динамо решило на хайпе вокруг Киберпанка себя тоже немного по пиарить, в целом интересно, но я не думаю, что у Динамо настолько молодая аудитория и тем более в ней столько фанатов компьютерных игр. Но в целом это значительно лучше, чем то что делают зенит и спартак...
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:48
+10000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stanichnik
stanichnik ответ David Young (раскрыть)
вчера в 22:40
Доброго Здоровья, Дэвид!
Спасибо Друг, сейчас мне понятно, что это компьютерная игра! Теперь, что касается основного смысла этого ролика, ссылаясь на заключительное твоё высказывание:
.... основной отличительной чертой таких произведений является социальный и культурный упадок при технологическом прогрессе, то состояние дел в Динамо на примере гнилых зубов у главного героя,продолжает тоже пребывать в упадке.
Да, для меня сложно было уловить суть клипа и что-то мне подсказывает, что я не одинок.
David Young
David Young ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:05
Компьютерная игра в жанре Action-RPG, вышедшая в 2020, после многих лет с момента анонсу. У CD Project Red, польской компания, которая разработала эту игру, начались проблемы из-за не самого лучшего технического состояния Cyberpunk 2077, так что релиз игры не обошёлся без проблем, но они их устраняют. Данная игра является частью вымышленной вселенной, которая тщательно проработана.

Киберпанк в целом является одним из жанров научной фантастики, основной отличительной чертой таких произведений является социальный и культурный упадок при технологическом прогрессе.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:25
Просветите меня дремучего кто-нибудь, что такое Cyberpunk.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 18:37
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:35
"Динамо" лепит креатив
На современный тренд глядит
Игра актеров - просто мрак
И как в игре - создали баг.
Capral
Capral
вчера в 18:05
Ну, и??? Понятно. Вот так и играть будут....
shur
shur
вчера в 17:28
...какая ху.та несусветная, прежде чем креативить, играть надо научиться, 7во-ы!!! В глубокой жо-е давно и надолго ,нет надо пропиареться!!!
Faustello
Faustello
вчера в 17:16
Какая то дичь ни очемная, у Кириличевой ливнули сценарий!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:12
Делать им нечего...
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