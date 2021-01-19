«Динамо» сняло ролик в стилистике Cyberpunk 2077

Пресс-служба московского «Динамо» порадовала болельщиков креативным видео.
Главный герой видео — талантливый футболист Ди, которому предстоит пройти медобследование перед возобновлением сезона.
Недавно пресс-служба «Рубина» выложила видео о том, как снимался новогодний клип.
Рад был помочь.
Рад был помочь.
Спасибо Друг, сейчас мне понятно, что это компьютерная игра! Теперь, что касается основного смысла этого ролика, ссылаясь на заключительное твоё высказывание:
.... основной отличительной чертой таких произведений является социальный и культурный упадок при технологическом прогрессе, то состояние дел в Динамо на примере гнилых зубов у главного героя,продолжает тоже пребывать в упадке.
Да, для меня сложно было уловить суть клипа и что-то мне подсказывает, что я не одинок.
Спасибо Друг, сейчас мне понятно, что это компьютерная игра! Теперь, что касается основного смысла этого ролика, ссылаясь на заключительное твоё высказывание:
.... основной отличительной чертой таких произведений является социальный и культурный упадок при технологическом прогрессе, то состояние дел в Динамо на примере гнилых зубов у главного героя,продолжает тоже пребывать в упадке.
Да, для меня сложно было уловить суть клипа и что-то мне подсказывает, что я не одинок.
Киберпанк в целом является одним из жанров научной фантастики, основной отличительной чертой таких произведений является социальный и культурный упадок при технологическом прогрессе.
Киберпанк в целом является одним из жанров научной фантастики, основной отличительной чертой таких произведений является социальный и культурный упадок при технологическом прогрессе.
На современный тренд глядит
Игра актеров - просто мрак
И как в игре - создали баг.
На современный тренд глядит
Игра актеров - просто мрак
И как в игре - создали баг.