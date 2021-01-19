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Люди с дальтонизмом пожаловались на цвета форм в матче «Ливерпуль» – МЮ

вчера, 21:09
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Сотни людей с дальтонизмом пожаловались на то, что они не могли отличить игроков «Манчестер Юнайтед» от соперников из «Ливерпуля» во время матча команд в рамках 19-го тура АПЛ (0:0).

Хозяева играли в домашней форме красного цвета, а гости вышли на поле в темно-зеленом гостевом комплекте.

Вот один из моментов того поединка:

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Все комментарии
shlifen
shlifen ответ Loko57 (раскрыть)
сегодня в 01:00
Почему же обязательно "кидаться из крайности в крайность" ?? Дальтоников "с рождения" в мире 8% мужчин и 0,5% женщин (плюс есть те кто в процессе эту болячку приобретают), это всё таки не микроскопическая группа людей. Мы, как обычные зрители, ничего не потеряем, и наши с вами права никто не ущемит. Например три формы Ман. Сити - голубая, черная, светлая с рисунками - впринципе на любой случай (да и игрокам в динамике удобнее ориентироваться когда формы сильно оттенками отличаются). А в противовес, у МЮ какую-то дикую третью форму на этот сезон представили (там где какие-то черно-белые полоски дикие)...
Командам, на следующий сезон ничего не мешает заказать светлую или яркую третью/резервную форму на сезон (жёлтую, рыжую, салатовую, белую, в полоску или без) - и впринципе не часто мы её будем видеть... Вот сегодня Лестер с Челси (одни в контрастно-синей, другие в светлой) играют, и зрителям удобно, и игроки явно из-за форм не страдают ))
Плюс опять же, это "проблемы первого мира", нашу РПЛ это никак не затронет, наши - всё также смогут играть в какой угодно, а на 8-10% мужиков дальтоников, у нас всем будет пофиг =)))
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответ Мишаня Дмитриев (раскрыть)
сегодня в 00:03
псина канделфаки еще и миллеру поддакивает, маттчтв это проспартак ага агааа
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
вчера в 23:54
    Loko57
    Loko57 ответ Эдип на Ганимеде (раскрыть)
    вчера в 23:54, ред.
    Уважаемый пользователь! Прежде чем кидаться обвинениями в отсутствии образования, Вам бы следовало сначала убедиться в том что оно отсутствует.
    А что касаемо описания планеты нулями и единицами, то как раз об этом и шла речь. Что двоичный код по факту шире и многограннее чем те две цифры которыми он представлен. А исходя из многочисленных претензий по разным поводам, человечеству надо скатится до уровня однообразия и скудоумия.
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 23:25
    Еще одни угнетенные вылезли
    1-я конная
    1-я конная
    вчера в 23:22
    А что сказало общество любителей черно-белых телевизоров?
    goalaktika
    goalaktika
    вчера в 23:13
    Организаторы не обратили на это внимание
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 23:07
    Скоро обяжут гостевые команды по умолчанию одевать форму цвета радуги или в обязаловку просто иметь один комплект с такой формой.
    Эдип на Ганимеде
    Эдип на Ганимеде
    вчера в 23:02
    Админ, не стоит перегибать. Мне интересно услышать ответ пользователя, а ты под спойлер меня спрятал. Что тебя так возмутило в моём научно-публицистическом комментарии? Он лишь ориентирован на ликбез.
    Эдип на Ганимеде
    Эдип на Ганимеде ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
    вчера в 22:56
    Это уже Спарта)
    Эдип на Ганимеде
    Эдип на Ганимеде ответ Loko57 (раскрыть)
    вчера в 22:55
      ОРЛОВЕЦ
      ОРЛОВЕЦ
      вчера в 22:55
      Маразм крепчал...а почему раньше у них красные или зелёные команды не сливались с зелёным полем? Очередная провокация в бесящейся англии. Сколько там дальтоников по отношению к людям с нормальным цветовосприятием? Так вот - семеро одного не ждут.
      Илья85
      Илья85 ответ shlifen (раскрыть)
      вчера в 22:51, ред.
      В стародавние времена ,когда были в моде чернобелые телевизоры ,было обязательным (рекомендованно) ,чтобы команды были в светлых и темных формах . А по поводу того ,что нас превратили в терпел,или же ,что ещё хуже ,некоторые начали оправдывать такое отношение к слбственному народу ,то это очень печально . И как бы не звучало это породаксально,но очень серьезное влияние имела победа в ВОВ.
      Loko57
      Loko57 ответ shlifen (раскрыть)
      вчера в 22:49
      Ну тогда надо весь мир упростить до черного и белого, до нулей и единиц.
      Сантус
      Сантус
      вчера в 22:47, ред.
      Есть вариант попроще..Вернуть черно белое телевидение....я это помню.)Одни в тёмном,другие в светлом...дёшево и сердито..)Хотя радует что проблемы дальтонизма решаются обществом.НО,за светофоры мне боязно...)
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 22:46
      Примут во внимание!
      LOpp
      LOpp
      вчера в 22:41, ред.
      А феминистки пожалуются на то, что в составе команд не было женщин.
      Эдип на Ганимеде
      Эдип на Ганимеде ответ Ozabot (раскрыть)
      вчера в 22:41
      НЕ увидели радужных повязок. )
      Эдип на Ганимеде
      Эдип на Ганимеде
      вчера в 22:38
      Чтоб смотреть радужную АПЛ нужно страдать не дальтонизмом, а 56измом.
      Ozabot
      Ozabot
      вчера в 22:37
      Чего жалуются? Там все равно ничего интересного не произошло.
      Zenit_84
      Zenit_84
      вчера в 22:36
      Могут и штрафами отреагировать
      Ravshan878
      Ravshan878 ответ particular (раскрыть)
      вчера в 22:19
      Приветствую.Не интересно слушать этих идиотов.Ещё такого сюрпризов от англичан не было и не помню.Вот буржуев.)))
      sihafazatron
      sihafazatron ответ Трезвый повар (раскрыть)
      вчера в 22:10
      Они восхищаются им))
      shlifen
      shlifen
      вчера в 22:03
      Нашему человеку сложно понять, или представить, что в Европе, кто-то может всерьёз выслушивать и решать проблемы людей с дальтонизмом. Наш человек заточен на логику "я вот тоже много чего терпел, так что нефиг жаловаться". И сложно нашему человеку понять, что "необязательно терпеть" и что в развитом обществе "без жалоб не будет решения проблем". Во многом это происходит из-за того что власти обычно на проблемы наших людей "плюют с высокой колокольни", и со временем, люди просто начинают считать что "это норма", "бог терпел, и нам велел", "Ной не ныл, и ты не ной". Хотя дальтонизм это врождённая особенность определённой группы людей...
      Думаю в АПЛ, после этой жалобы действительно задумаются о большем различии в формах для разных команд, хотя бы для лучшей контрастности - люди без дальтонизма не пострадают (хозяева поля, всё равно играют в "фирменных цветах"), а другая группа людей сможет наслаждаться просмотром футбола, а не "борьбой с собственным зрением"...

      P. S. Лично я не страдаю от дальтонизма, но вот вам ещё один "побочный пример". Кажется в матче Пэлас и Вест Брома, пару недель назад, шёл снег, и форму "стекольщиков" хоть она и была одноцветной с трудом можно было отличить от полосатой формы "дроздов" (и там и там был синий оттенок). К чему мучения, если гости могли бы играть в другом комплекте формы? =)
      particular
      particular
      вчера в 21:58
      Почему-то запаздывает гневная реакция людей, больных диареей, на унитазы без подогрева в подтрибунном помещении...
      Faustello
      Faustello ответ dimagas2 (раскрыть)
      вчера в 21:55
      Выколоть всем глаза, чтобы больше не жаловались на цвета!)))
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      вчера в 21:53
      Люди с aнaнизмoм пожаловались на Дзюбу
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ ilyafrom (раскрыть)
      вчера в 21:44
      Я тоже Лего-го смотрел на чёрно -белом, и красный и синий чуть менее серые были
      ilyafrom
      ilyafrom
      вчера в 21:40
      В детстве смотрел футбол на черно-белом телевизоре. И ничего. Слушая комментатора и зная игроков в лицо можно легко сориентироваться
      An Jo
      An Jo
      вчера в 21:36
      а как эти люди флаги различают?
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