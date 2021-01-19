Люди с дальтонизмом пожаловались на цвета форм в матче «Ливерпуль» – МЮ

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вчера, 21:09

Сотни людей с дальтонизмом пожаловались на то, что они не могли отличить игроков «Манчестер Юнайтед» от соперников из «Ливерпуля» во время матча команд в рамках 19-го тура АПЛ (0:0).

Хозяева играли в домашней форме красного цвета, а гости вышли на поле в темно-зеленом гостевом комплекте.

Вот один из моментов того поединка: