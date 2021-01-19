Люди с дальтонизмом пожаловались на цвета форм в матче «Ливерпуль» – МЮ

Сотни людей с дальтонизмом пожаловались на то, что они не могли отличить игроков «Манчестер Юнайтед» от соперников из «Ливерпуля» во время матча команд в рамках 19-го тура АПЛ (0:0).
Хозяева играли в домашней форме красного цвета, а гости вышли на поле в темно-зеленом гостевом комплекте.
Вот один из моментов того поединка:
Just incredible, @Alissonbecker ⛔👏 pic.twitter.com/aHCDeeMcV0— Liverpool FC (@LFC) January 18, 2021
Думаю в АПЛ, после этой жалобы действительно задумаются о большем различии в формах для разных команд, хотя бы для лучшей контрастности - люди без дальтонизма не пострадают (хозяева поля, всё равно играют в "фирменных цветах"), а другая группа людей сможет наслаждаться просмотром футбола, а не "борьбой с собственным зрением"...
P. S. Лично я не страдаю от дальтонизма, но вот вам ещё один "побочный пример". Кажется в матче Пэлас и Вест Брома, пару недель назад, шёл снег, и форму "стекольщиков" хоть она и была одноцветной с трудом можно было отличить от полосатой формы "дроздов" (и там и там был синий оттенок). К чему мучения, если гости могли бы играть в другом комплекте формы? =)
Думаю в АПЛ, после этой жалобы действительно задумаются о большем различии в формах для разных команд, хотя бы для лучшей контрастности - люди без дальтонизма не пострадают (хозяева поля, всё равно играют в "фирменных цветах"), а другая группа людей сможет наслаждаться просмотром футбола, а не "борьбой с собственным зрением"...
P. S. Лично я не страдаю от дальтонизма, но вот вам ещё один "побочный пример". Кажется в матче Пэлас и Вест Брома, пару недель назад, шёл снег, и форму "стекольщиков" хоть она и была одноцветной с трудом можно было отличить от полосатой формы "дроздов" (и там и там был синий оттенок). К чему мучения, если гости могли бы играть в другом комплекте формы? =)