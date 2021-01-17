Ушёл из жизни экс-футболист ЦСКА Сергей Родин

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17 января 2021, 00:06

Футбольный агент Алексей Сафонов в своем твиттере сообщил о смерти бывшего игрока ЦСКА и молодёжной сборной России . По словам Сафонова, 39-летний футболист скончался 16 января.

«Родик… Один из самых нереализовавших себя футболистов ЦСКА . Земля тебе пухом… Жизнь берёт лучших», — написал Сафонов.

Родин — воспитанник ЦСКА , в котором начал профессиональную карьеру в 1999 году. Выступал за команду до 2003 года, проведя за это время 7 матчей за основной состав, 4 матча за дубль и 53 матча, в которых забил 9 мячей, за выступавший в зоне «Запад» Второго дивизиона фарм-клуб. В сезоне 1999 года стал бронзовым призёром чемпионата России.