Ушёл из жизни экс-футболист ЦСКА Сергей Родин

Футбольный агент Алексей Сафонов в своем твиттере сообщил о смерти бывшего игрока ЦСКА и молодёжной сборной России Сергея Родина. По словам Сафонова, 39-летний футболист скончался 16 января.
«Родик… Один из самых нереализовавших себя футболистов ЦСКА. Земля тебе пухом… Жизнь берёт лучших», — написал Сафонов.
Родин — воспитанник ЦСКА, в котором начал профессиональную карьеру в 1999 году. Выступал за команду до 2003 года, проведя за это время 7 матчей за основной состав, 4 матча за дубль и 53 матча, в которых забил 9 мячей, за выступавший в зоне «Запад» Второго дивизиона фарм-клуб. В сезоне 1999 года стал бронзовым призёром чемпионата России.
Кроме ЦСКА Сергей играл за «Кубань», «Кристалл», «Металлург-Кузбасс», «Видное», «Анжи», «Сокол» и «Спортакадемклуб». Последний матч на профессиональном уровне провёл в 2010 году.