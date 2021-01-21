Увядающие «фиалки». Куда едет Кокорин

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сегодня, 16:37

«Соккер.ру» о форме «Фиорентины» в текущем сезоне.

А проводит она его неважно. Чемпионат Италии приближается к экватору, а «фиалки» идут на четырнадцатом месте в пяти очках от зоны вылета. Розыгрыш Кубка Италии для флорентийцев уже завершился на стадии 1/8 финала. Сезон рискует вылететь в трубу, если не хуже.

Итальянский пациент

Тренер Джузеппе Якини продержался до 9 ноября. Что уже удивительно. Его вполне могли уволить уже летом, ибо ничего хорошего специалист, часто меняющий место работы, принести не мог. Его место занял опытнейший и авторитетный Чезаре Пранделли, которого хорошо знают и уважают во Флоренции. Но пока и у него мало что получается. В прошлое воскресенье «Фиорентина» подверглась унизительной порке в Неаполе. «Наполи» отправил в ворота Бартоломея Дронговски шесть безответных мячей. А мог и больше. Единственный пока проблеск — это победа над «Ювентусом» в Турине с результатом 3:0. Тогда «фиалки» сыграли идеально. И в обороне, и в атаке. Забили два мяча, вынудили соперника поразить собственные ворота, надёжно отработали в защите. Увы, это было исключение из правил.

В остальном же пока всё грустно. Про место вы уже прочитали. Одержано всего четыре победы в восемнадцати встречах. Разница мячей отрицательная — 18:29. Результативность — одна из самых низких в Серии А. Меньше забила только «Парма». Возможно, для усиления атаки и покупает итальянский клуб Александра Кокорина.

Место для Кокорина

Проблемы флорентийцев в атаке во многом из-за продажи Федерико Кьезы в «Ювентус». Сын Энрико Кьезы дал себя уговорить, после чего перешёл в ряды чемпионов Италии по какой-то мудрёной схеме. Заменить Кьезу по мнению руководства флорентийского клуба и должен Александр Кокорин. Заменит ли?

Проблемы «Фиорентины» в атаке связаны не только с уходом Кьезы. Не попал в сезон самый именитый и самый опытный футболист «фиалок» Франк Рибери. Француз пока был малоэффективен, если не сказать, что бесполезен. Ни одного результативного действия. А это уже повод заглянуть в паспорт игрока, а потом в зарплатную ведомость, а потом сопоставить цифры из двух источников. И сделать вывод, что лучшие годы Франка в прошлом. Заработать перед пенсией можно и в другом месте. Возможно, так и будет. Если Кокорин приедет во Флоренцию, то Рибери, скорее всего, уедет. И встретит свой 38-й день рождения в другом клубе. Или будет отодвинут в сторону.

Кто из нападающих действительно радует, так это Душан Влахович. 20-летний серб — один из немногих игроков, который заслужил меньше всего упрёков. Забил уже шесть мячей — как за весь предыдущий чемпионат. Душан заслужил вызов в сборную Сербии и дебютировал в ней. Руководство клуба хочет подписать с футболистом более привлекательный контракт, чтобы не потерять потенциального лидера.

Кристиан Куаме отыграл первую часть чемпионата примерно как Кокорин за «Спартак». То есть неважно. Ивуариец по большей части выходил на замены, с горем пополам забил один мяч и получил серьёзную порцию заслуженной критики. Подстегнёт ли Куаме приход россиянина? Не факт.

Просевшая середина

Но объяснять проблемы «Фиорентины» уходом Кьезы, плохой формой Куаме и Рибери было бы неправильно. Корень неудач кроется в середине поля. Остановился в росте Гаэтано Кастровилли, которому были выданы шикарные авансы. Нельзя сказать, что новичок сборной Италии провалил осенние и зимние матчи. Вовсе нет. Просто ожидали от него более качественной игры. Слабо выглядит опорный полузащитник Эрик Пульгар, проигравший конкуренцию голландскому марокканцу Софьяну Амрабату. Пока не оправдывают ожиданий возрастные новички Хосе Кальехон, Гильермо Бонавентура и вернувшийся во Флоренцию Борха Валеро. Приглашение Альфреда Дункана уже сочли ошибкой. Выкупленного у «Сассуэло» ганского полузащитника уже отдали в «Кальяри». В аренду, но с перспективой выкупа.

Оборона «фиалок» не столь проблемная зона. Даже несмотря на недавнюю катастрофу в игре с «Наполи», где защита развалилась на фрагменты. Опытные Мартин Касерес, Херман Пеццелья и молодой Никола Миленкович в центре, быстрые Кристиан Бираги и Лоренцо Венути худо-бедно справляются со своей работой. Как и вратарь Бартоломей Дронговски. Но из-за слабости средней линии возрастает нагрузка на защиту. Отсюда и большое количество пропущенных мячей, и неподобающее место в таблице.

Поэтому можно предположить, что покупка Александра Кокорина не станет для «фиалок» избавлением от хронических проблем. Даже если российский нападающий вдруг разыграется и раззабивается. Необходимо наведение порядка в полузащите, а тут работы непочатый край. Конечно, Пранделли — специалист опытный, «Фиорентину» он уже обустраивал в тяжёлое для «фиалок» время. Но ждать улучшения прямо сейчас было бы чересчур наивно и оптимистично.

Кокорин… А что Кокорин? Заиграет — хорошо. Не получится — не он первый. Просто надо понимать, что ремонт внутри команды не самая удачная пора для дебюта. Куда проще приходить в уже готовую, отлаженную команду.