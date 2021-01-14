«Хольштайн» шокировал «Баварию». У мюнхенцев не будет второго требла подряд

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14 января 2021, 12:31

Чемпионы Германии и Европы проиграли команде из второй Бундеслиги.

Что произошло?

Действующие обладатели Кубка Германии во втором раунде нового розыгрыша (1/16 финала) приехали в Киль, где столкнулись с яростным сопротивлением «Хольштайна», одного из лидеров второй Бундеслиги. Команда Ханси Флика владела заметным игровым преимуществом, но добиться комфортного счета по ходу основного времени матча мюнхенцы не сумели.

«Хольштайн» пропустил и отыгрался в первом тайме, «Бавария» вышла вперед в дебюте второго тайма и почти дотерпела до минимальной победы, но в самой концовке центральный защитник и капитан «аистов» сменил амплуа на центрального нападающего, чтоб огорчить Мануэля Нойера на 5-й добавленной ко второму тайму минуте. В овертайме голов не было, а в серии пенальти выиграл «Хольштайн» — 6:5. Единственный промах допустил испанский полузащитник «Баварии» Марко Рока, который бил шестым.

The winning penalty 🥳 pic.twitter.com/sWljMEYuGx — The DFB -Pokal (@DFBPokal_EN) January 13, 2021

Баварские гиганты впервые за последние 19 сезонов не сумели преодолеть стадию 1/16 финала в Кубке Германии, который они завоевывали 10 раз в XXI веке, в том числе в двух предыдущих сезонах. Ханс-Дитер Флик назвал произошедшее «шоком»:

Конечно, это шок. Мы очень расстроены, мы хотели защитить свой требл. Всё решили детали, но моя команда показала отличный настрой. Мы доминировали в матче, что было нашей целью. Очень обидно пропускать гол, сравнивающий счёт, на последней секунде. Мы должны поздравить «Хольштайн». Они устроили настоящую кубковую битву, они были абсолютно преданы своему делу. Мы должны оставить это позади и работать лучше. Мы должны более компактно действовать в обороне. Необходимо оказывать больше давления на соперника и надёжнее играть на втором этаже. «Хольштайн» хорошо оборонялся, их вратарь показал отличную игру. Такой исход может случиться в серии пенальти, я вовсе не виню Марко Року, который не забил пенальти.

Может быть, «Бавария» играла вторым составом?

Флик дал отдохнуть некоторым лидерам — Алаба, Левандовски и Павар начали игру в запасе, но на поле была настоящая «Бавария», не подделка. Мануэль Нойер занял место в воротах, Зюле, Эрнандес и Дэвис вышли в защите, Киммих и Толиссо — в центре поля, а за атаки отвечали Мюллер, Сане и Гнабри, двое последних забили по голу. Минимальная ротация, никакого неуважения к сопернику из низшей лиги в этом аспекте проявлено не было. Томас Мюллер пеняет на причуды Госпожи Удачи, но он прав, это звучит отчасти глупо:

Мы проиграли аутсайдерам из Киля. Хоть это может прозвучать глупо после такого поражения, но Госпожа Удача сегодня была не на нашей стороне. Мы здорово чувствовали себя в первом тайме и показывали приличную игру. «Хольштайн» выложился на полную. С их точки зрения, команда, безусловно, провела хорошую игру. Мы допускали мелкие ошибки, а «Хольштайн» достаточно хладнокровно их использовал. Точно так же они сработали и в серии пенальти.

Магия Ханси Флика закончилась? «Бавария» больше не машина триумфов?

Пока еще рано говорить о том, что доминирование «Баварии» подходит к концу, однако в начале 2021 года произошли события, подточившие мюнхенскую магию. Вылет из Кубка Германии от «Хольштайна» — вторая звонкая пощечина, которую команда Ханси Флика получила за неполную неделю.

В прошлую пятницу «Бавария» гостила в Менхенгладбахе, где ее поначалу встречали с почестями: к середине первого тайма Роберт Левандовски реализовал пенальти, а Леон Горецка добавил еще один гол — 2:0 и казалось, никаких шансов для «жеребцов». Не тут-то было! «Боруссия» быстро пришла в себя, перевернула ход матча и выиграла 3:2. Тогда Томас Мюллер тоже высказался не слишком уважительно:

«Гладбах» выжидал, закрывая центр. В первые полчаса они были довольно пассивны. К сожалению, оба наших неудачных паса они хладнокровно реализовали в голы. Больше голевых моментов у них не было.

Может быть, пора как-то поработать над своими ошибками, а не винить соперников, что они ими пользуются? Слова Томаса Мюллера после неудачных матчей с гладбахской «Боруссией» и «Хольштайном» отдают тотальным снобизмом. Футболисты «Баварии» слишком уверовали в собственное превосходство, думают, что все должны дарить им победы.

На самом деле, сейчас «Бавария» проходит очередную проверку на величие. Многие команды забирались на вершины, но великими становились только те, кому удавалось там задерживаться, смиряя собственную гордыню и не давая уверенности перерасти в самоуверенность.

Против «Баварии» сейчас работает усталость от побед и неискушенность тренера Флика, который прежде не сталкивался с такими ситуациями даже в миниатюре: в своем первом же сезоне он выиграл требл, а вместе с ним гигантский груз ответственности, с которым гораздо сложнее подниматься на уже покоренные ранее вершины.

Одно из восхождений завершено: скромный «Хольштайн» подрезал страховку «Баварии» и сбросил чемпионов всего и вся со скалы. Теперь мюнхенцы сосредоточатся на защите своих званий в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Должны сделать выводы из матчей с «Боруссией» и «Хольштайном», если хотят оставаться на волне успеха. Хладнокровные и уважительные профи продолжат побеждать, а снобы могут закончить новый сезон с пустыми руками.

