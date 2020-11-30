«Ювентус», «Арсенал» и «Ман Юнайтед». Гранды, провалившие старт в топ-5

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30 ноября 2020, 15:28

«Соккер.ру» удивлен, что семь из десяти самых богатых клубов мира в кризисе.

Гранду необязательно нырять в таблице так низко, как «Арсенал» — очутились на 14-м месте в АПЛ , чтобы назвать старт сезона неудачным. Достаточно потерять лидерские позиции, а в отдельных случаях – убивать команду изнутри.

Когда еще такое было? Не говорим ведь о проблемах «Шальке» — 15-й самый богатый клуб Европы замыкает таблицу Бундеслиги. Или о «Валенсии» — команда из топ-30 по бюджету тоже страдает от некачественного управления. Речь о чемпионах.

7 место. «Пари Сен-Жермен»

- парижане лидируют в Лиге 1 (единственные в этом списке, кто на вершине), но проиграли 3 матча из 12, а еще раз была ничья. За весь прошлый сезон было столько же поражений в 27 сыгранных турах до остановки чемпионата;

- у Тухеля явно конфликт с командой, Томас не выбирает выражений после очередных осечек. На выходных ПСЖ сыграл 2:2 с «Бордо», позволив сопернику выйти вперед и отыграться;

- Мбаппе забивает, Навас – отбивает, но другие звезды ПСЖ не играют на своем уровне. Неймар, Ди Мария, Икарди и Маркиньос работают бледно. А из тех, кому кризис позволяет выйти на первый план, шансом пользуется только Кин;

- только синхронные осечки «Лиона», «Монако» и «Лилля» мешают им опережать парижан. В лиге, где есть Ибрагимович, Суарес или Кейн, ПСЖ шел бы на 4-м месте. Есть преимущество в звёздности и классе, а качество футбола сомнительное.

6 место. «Манчестер Сити»

- у «Ливерпуля» нет половины основы, но Гвардиола отпустил Клоппа вперед. И Моуриньо забрал три очка у Хосепа. Солидным соперникам «Сити» проигрывает частенько;

- это сильная команда с ресурсами, как и все в списке. Но каковы результаты? Дома пропустили 5 голов от «Лестера», не обыграли «Лидс» и «Вест Хэм». Громят тех, кто удобен, но еще посмотрим, как сыграют 12 декабря против МЮ в дерби;

- «горожане» забили в матче с «Бернли» треть голов за весь сезон в АПЛ . Восемь туров – 10 мячей, девятый – 5. Ужасная результативность, а ведь раньше ставили рекорды сезона;

- у «Манчестер Сити» есть проблемы в защите против сильных соперников. Пропускают на ровном месте, даже если моментов у оппонентов немного. По воротам Эдерсона почти не бьют, а в 6 матчах из 9 пропускали.

5 место. «Реал»

- фора «Атлетико» в чемпионской гонке, если Симеоне выиграет 10-й матч, составит уже 9 пунктов. Два года назад собрали на 3 очка меньше, чем сейчас, и тогда завершили чемпионат, отстав от лидера на 21 пункт;

- зачем был нужен Роналду? Чтобы вытаскивать матчи Ла Лиги, ведь у Азара очередная травма. Эден пропустил 36 матчей «Реала» после перехода, это уже седьмая травма бельгийца в Мадриде;

- в прошлом сезоне к чемпионству тащил Куртуа – отражал много опасных ударов. Сейчас у защиты «Реала» 12 ошибок после 10 туров. Добавляем всего 1.6 гола за матч в чужие ворота – получаем команду без структуры и идей;

- Карим Бензема не может всегда спасать. На счету француза 4 гола и 3 ассиста, но это значит, что почти каждый второй мяч – его заслуга. Зидан назвал старт ужасным, и не ошибается – у «Реала» 5 осечек в 10 турах.

4 место. «Манчестер Юнайтед»

- «дьяволы» выдали худший старт с 2013 года, когда командой руководил Мойес, ведь в первых шести матчах заработали всего 7 пунктов. С таким дебютом рассчитывать на чемпионскую борьбу нельзя, максимум – борьба за четверку;

- победы над «Эвертоном», ВБА и «Саутгемптоном» улучшили положение в таблице. Но «Вест Хэм», «Манчестер Сити» и «Лидс» прямо по курсу – рано радоваться, тем более что игровых проблем меньше не стало, просто дождались ошибок соперников;

- оборона Сульшера не пропускала только в день нулевой ничьей против «Челси» и в домашней игре против ВБА . Шесть голов от «шпор» на «Олд Траффорд» тоже не забыты, по пропущенным голам МЮ на 12-м месте в АПЛ ;

- в домашней таблице чемпионата сейчас на 16-й строчке с одной победой после 5 матчей. У МЮ показатели середняка по голам в обе стороны, а последнюю победу вырвал Кавани, ведь горели 0:2, Эдинсон сделал ассист и дубль после выхода на замену.

3 место. «Барселона»

- у каталонцев не было вариантов с «Осасуной» — играли матч памяти Марадоны. Но в девятом матче забили 4 мяча, а в восьми до этого – всего 15. Атака подводила Кумана много раз, единичные всплески не обманут опытных фанатов;



- даже если «Барселона» выиграет десятый матч, то максимум повторит результат «Реала». Не самый выдающийся показатель для гранда. Уже сейчас речь о 5 осечках в 9 турах, то есть чаще, чем в каждом втором матче;



- 14 пунктов в 9 турах – худший старт команды за 26 лет. В 1994 году набрали 12 пунктов в 9 турах, но тогда у лидера Ла Лиги было лишь на два больше. Сейчас все иначе, каталонцы невероятно нестабильные;

- у Месси, чья команда пока на 7-м месте в таблице, столько же голов, как у травмированного юниора Фати. А повреждения Бускетса, Пике и других игроков разрушения могут привести к новым потерям.

2 место. «Ювентус»

- у «бьянконери» 5 ничьих в 9 турах. Соперники уровня «Беневенто», «Кротоне» и «Вероны» отбирают у вечного чемпиона Италии очки, а один шальной удар – случится первое поражение, на которое давно нарываются;

- 17 пунктов из 27 – худший старт «Ювентуса» в Серии А за долгие 19 лет. Пирло не пришел с серией побед. И хотя Андреа стал заложником плохого по качеству футбола прошлого сезона, все-таки раньше неважная игра не мешала побеждать;

- отмечаем попытки Роналду вытащить «Ювентус» — 8 голов и 1 ассист после всего 5 неполных матчей. Криштиану не всех громит, но без него получается еще хуже, как выяснили на выходных против «Беневенто»;

- если у клуба уровня «Ювентуса» комплименты получает нестабильный Мората, то это автоматически намекает на проблемы. У Пирло есть кредит доверия, но на коротком отрезке дали «Милану» и Ибрагимовичу фору в 6 пунктов.

1 место. «Арсенал»

- выдали худший старт в чемпионатах Англии за 39 лет. Чтобы вы понимали, насколько это давно – в 1981-м после десяти туров лидировал «Суонси», а «Ливерпуль» был десятым;

- «Арсенал» любил жаловаться на возможности, но напоминаем, что заработки «канониров» наравне с доходами «Ювентуса». Лондонцы важны десяткам миллионов фанатов по всему миру, поклонники платят деньги, не получая победы взамен;

- у Артеты теперь 6 осечек в 10 турах, 5 поражений и 1 ничья. Причем смогли обыграть в гостях МЮ , что случилось впервые с 2006 года в рамках АПЛ , но пережили домашний разгром от «Астон Виллы» 0:3 — нестабильные;

- после домашнего поражения от «Вулверхэмптона» Микеля спрашивают об отставке. Понятно, что у Артеты, Пирло, Кумана, Сульшера, Зидана, Гвардиолы и Тухеля команды с такими кадровыми ресурсами, что каждый может ответить на кризис серией побед. Банально сильнее большинства соперников в чемпионатах.

Но нельзя игнорировать, что 2020 год принес неприятности именно самым богатым и знаменитым. Суммарные доходы этих клубов – четыре с половиной миллиарда евро, около 400 миллиардов рублей, годовой бюджет пятимиллионного города. А похвастаться качеством футбола никто из списка не может.