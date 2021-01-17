Замах на рубль – удар на копейку. Как «Ливерпуль» и МЮ помогали «Ман Сити»

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17 января 2021, 23:04

Не такого зрелища ждали поклонники АПЛ и противостояния «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед». «Соккер.ру» — об игре, не оправдавшей многих ожиданий.

Как в старые-добрые времена. Классическое противостояние непримиримых противников из Ливерпуля и Манчестера. Да не просто само в себе, а в реальной борьбе, причем в борьбе за чемпионский титул. «Манчестер Юнайтед» боролся за сохранение безоговорочного лидерства и отрыв, а «Ливерпуль» — за полное стирание этого отрыва, который составлял три очка.

Он и теперь составляет три балла. Только инициатива уже находится не в руках МЮ или «Ливерпуля». Она в руках… «Манчестер Сити». К моменту, когда игра на «Энфилде» завершилась, у «Сити» было на два матча меньше, чем у этих соперников, и на пять очков меньше, чем у лидера. А это значит, что именно «горожане» «виртуально» вышли на первое место после этой ничьей. Излишняя осторожность «красных дьяволов» и просто «красных» сыграла на руку конкурентам, как это часто бывает.

А еще часто бывает, что от матча с громкой вывеской ждут какой-то невероятной феерии, а на деле получается пшик. Примерно такое ощущение оставил и этот матч, в котором было много динамики, движения, но зачастую оно оказывалось крайне бестолковым. Первый тайм прошел при полном доминировании «Ливерпуля», но лишь территориальном. На двоих команды пробили по воротам десять раз (девять их них – «Ливерпуль») и всего один раз – в створ. При этом реально опасным был как раз единственный удар МЮ со штрафного.

Примерно такой же расклад характерен был и для второго тайма, в котором шел уже более открытый футбол, более размашистый, но не менее суетливый и сумбурный. И опять по ударам и по владению мячом соперника превзошел «Ливерпуль», но более конкретные шансы были именно у МЮ – дважды Алиссону приходилось спасать команду. Так что и те, и другие могут себя считать достойными лучшей участи.

Теперь же любопытно, что «Ливерпуль» не может выиграть уже на протяжении четырех туров подряд. Это настораживающая тенденция, худшая серия команды за четыре года. Причем в трех последних матчах в АПЛ «красные» не забивают. Конечно, об этом спросили Клоппа после игры:

Нет простого объяснения тому, что мы давно не забиваем. Всегда ускользают шансы. Нужно идти дальше и игнорировать разговоры вокруг этого. Все хотят голов. Это футбол. Такие моменты случаются. Бывает, что не можешь объяснить, как мяч из любой позиции залетает. В игре с «Кристал Пэлас» все оказывалось в сетке ворот. А когда не получается – это раздражает.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 17 (3) – 8 (4)

По количеству ударов кажется, что «Ливерпуль» был гораздо острее, однако у «Манчестер Юнайтед» совсем иное качество. Каждый второй удар МЮ был в створ, тогда как у «Ливерпуля» процент попаданий оказался очень низким. «Красные» больше суетились, вынуждены были чаще бить под давлением, без подготовки, из не самых удобных позиций и в спешке, оттого и такая плохая точность. Особо стоит отметить, что в первом тайме у «Ливерпуля» было девять ударов, а у МЮ – всего один, зато, пожалуй, самый опасный: когда Бруну Фернандеш со штрафного пробил рядом с девяткой. Он оказался самым бьющим у «Юнайтед» — четыре попытки, еще три были у Поля Погба. То есть били у гостей фактически только эти двое. У «Ливерпуля» же самым бьющим был Роберто Фирмино.

Владение мячом (точность передач): 66% (86%) — 34% (73%)

МЮ откровенно действовал вторым номером и позволял сопернику полностью контролировать мяч и территорию. «Юнайтед» старался разрывать резкими рывками давление «Ливерпуля» и неплохо прессинговал, не давая «красным» времени развернуться у своей штрафной. Но приходилось платить самим фактом редких выходов к чужой штрафной, в том числе из-за крайне низкой точности передач, что нормально для контратакующей модели. Хотя все равно могло быть и точнее. Для реализации такого плана требовалась максимальная бережливость в использовании моментов, которой МЮ не хватило. Хотя мы выше отметили хорошую точность ударов и несколько реальных угрожающих эпизодов, когда Алиссону приходилось спасать или везло.

Слова

(главный тренер «Ливерпуля»):

Если бы мы выиграли со счетом 1:0, я бы счел это нормальным. Нельзя лишить МЮ моментов совершенно. Никогда бы такого не получилось. Перед этой игрой я говорил, что МЮ летает, а мы боремся. И сегодня моя команда сыграла хорошо. В первом тайме был отличный контрпрессинг, хорошая игра в пас. Но мы не забили. А это самое главное в футболе. Второй тайм вышел более открытым. У них было два потрясающих момента – Алиссон исполнил два хороших сэйва. Мне понравилась игра. Я видел много хороших индивидуальных выступлений, и команда была хороша. Это не тот результат, которого мы хотели, но мы его получили.

(главный тренер «Манчестер Юнайтед»):

Думаю, что мы по ходу игры прибавляли и в конце могли выиграть. У нас было два прекрасных момента, остановленных шикарными сэйвами вратаря. Мы можем играть лучше, чем в этом матче. Можем быть более собранными, больше владеть мячом. Сегодня приходилось больше защищаться. Есть ряд вещей, которые нужно улучшать. Думаю, что сегодня великолепен был Погба. Мы знали, что ему нужно было много работать в обороне, чтобы помогать Робертсону. И он прекрасно справился. И даже мог забить гол, которого заслуживал.

(полузащитник «Ливерпуля»):

Мы немного разочарованы тем, что не набрали три очка на своем поле. Думаю, мы сделали достаточно, чтобы победить. Особенно в первом тайме. Было много потенциально опасных моментов, но отправить мяч в сетку не получилось. У МЮ был один или два опасных шанса. Они были остры в контратаках, но мы смотрелись лучше в целом. Я бы сказал, что в последние недели уровень производительности не соответствовал нашим стандартам.

(защитник «Манчестер Юнайтед»):