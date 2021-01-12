У ПСЖ появился достойный конкурент. Зимнее чемпионство парижане уже проиграли

1610463336

12 января 2021, 17:55

Во Франции зимним чемпионом стал «Лион». «Соккер.ру» — о напряженной борьбе за чемпионство и причинах взлета лионцев.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Эта поговорка очень подходит к той ситуации, которая сложилась в «Лионе». Можно вспомнить о том, как отчаянно лионцы бились против всей французской системы в прошлом сезоне, когда из-за пандемии коронавируса было принято решение о досрочном завершении Лиги 1. Скоропостижный финал застал «Лион» на седьмом месте в турнирной таблице, из-за чего впервые за долгие годы эта команда оказалась за бортом еврокубков. Попытки судиться ни к чему не привели. Пришлось смириться и сосредоточиться на чемпионате. Именно этот фактор стал ключевым в текущем успехе «Лиона».

«Мертвый» трансферный период

Руководство «Лиона» опасалось, что отсутствие еврокубков приведет к оттоку игроков из команды. Ведь «Лион» во многом живет за счет собственных воспитанников, за счет перепродажи игроков, но старается делать продажи сбалансированными, чтобы всегда на месте ушедшего кто-то появлялся. Участие в еврокубках было хорошим спортивным и финансовым подспорьем в переговорах с лидерами, чтобы те подольше не уходили.

Были опасения, что без Лиги чемпионов и дополнительных доходов от еврокубков лионцы растеряют лучших игроков. Но скомканное межсезонье, финансовая неопределенность у всех европейских клубов, туманные перспективы – все это привело к тому, что «пандемические» трансферные окна выдались спокойными. Никто не хотел много тратить, рисковать, да и игроки не стремились к большим переездам.

Поэтому «Лиону» удалось отсидеться, сохранив лидеров, таких как Депай и Ауар, а вот подтягивать таланты из внутренних резервов пандемия не мешала. Поэтому «Лион» еще и укрепиться смог, подтянув молодежь. Можно сказать, что этим всем же могли воспользоваться и другие клубы. Но у них не так выражена зависимость от внутренних резервов и от сохранения лидеров, на которых кто-либо претендовал бы. Лионские ребята самые популярные во Франции.

Плотный календарь

«Марсель» и «Лилль», не говоря уже о ПСЖ , активно влились в еврокубковую кампанию, которая сильно уплотнила календарь. Некоторые клубы буквально выли от страдания из-за того, что приходится играть по три матча в неделю. «Лион» же был лишен этого удовольствия и работал только на Лигу 1. Это пошло на пользу как психологически – не нужно переключаться с турнира на турнир – так и физически, потому что времени на восстановление и подготовку было достаточно, работа велась в привычном цикле, а это меньше травм, меньше риска подхватить коронавирус, перемещаясь только внутри Франции. Масса плюсов.

Они вроде как есть и в обычных сезонах, но в них все же матчи «размазаны» чуть более равномерно, преимущества от еврокубков в виде дополнительного опыта и денег однозначно перевешивают недостатки в виде усталости и перегруженности. В этом же сезоне, в первой его части, некоторым командам вроде и денег даже не нужно было – лишь бы все закончилось поскорее.

Хотя тут наиболее яркие примеры – представители РПЛ . У главных конкурентов «Лиона» в период наиболее интенсивных игр случалась самая большая просадка. ПСЖ не хватало концентрации на все турниры – это его давняя проблема. А уж после того, как победа в Лиге чемпионов была так близка, снова настраиваться на рядовые матчи Лиги 1 очень тяжело – команда привыкла, что там все дается крайне легко.

«Марсель» всю дорогу страдал в Лиге чемпионов, проигрывая матч за матчем, что не могло не сказываться на психологическом состоянии, да и восстанавливаться после поражений тяжелее. «Лилль» очень хорошо смотрелся в еврокубках, но он менее привычен к игре на несколько фронтов, поэтому часто в Лиге 1 выглядел выхолощенным.

Тяжелее всего пришлось «Ренну». Он здорово начал чемпионат, потом во время еврокубков, которые для него вообще в диковинку, заметно просел, выдав ужасную серию, а после окончания кампании снова заиграл отлично в Лиге 1, только подтверждая слова о том, насколько сильно на внутренних раскладах сказались в этом сезоне еврокубки с их плотным графиком.

Обретение стабильности

Те, кто хорошо и давно знают «Лион», прекрасно помнят, что эта команда умудряется упускать возможности даже тогда, когда все внешние факторы складываются в ее пользу. Поэтому ничего из описанного выше применительно к «Лиону» могло и не сработать, если бы не стабилизация игры, принесенная Руди Гарсия. Этот специалист известен своей способностью выстраивать организованный футбол.

Именно поэтому его и звали в «Лион», где всегда были талантливые игроки, большой потенциал, но сумасбродный командный характер и отсутствие стабильности. Это стоило кресла многим тренерам. Гарсия пришел по ходу прошлого сезона, поэтому ему требовалось время для налаживания игры, а потом – пандемия, вот это вот все. По сути, только сейчас Гарсия работает в нормальном режиме, который позволяет ему реализовывать идеи и добиться от команды сохранения концентрации.

«Лион» не проигрывает в Лиге 1 с сентября. В этом сезоне в чемпионате он проиграл только один раз – в матче с «Монпелье», когда оказался в меньшинстве. Но можно заметить, что зачастую «Лион» умудрялся практически растерять преимущество после трех забитых мячей. Тут команда вспоминает былое и начинает расслабляться. В целом же лионцы гораздо реже допускают осечки на ровном месте.

Игра с прямыми конкурентами

«Лион» славится способностью эффективно противостоять топовым командам, даже когда сам не в лучшем состоянии. Можно вспомнить его удачные битвы с «Манчестер Сити». Но именно в решающих поединках удача от «Лиона» отворачивалась. В этом же сезоне как раз с конкурентами «Лион» играет очень эффективно и собранно. «Лион» обыграл ПСЖ (1:0), разгромил «Монако» (4:1), сыграл вничью с «Лиллем» (1:1), «Марселем» (1:1) и «Ренном» (2:2), не позволив им приблизиться.