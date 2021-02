«Ювентус» всё дальше от десятого Скудетто подряд. «Интер» оскорбил «Старую Синьору»

Только факты

- Конте впервые в тренерской карьере обыграл «Ювентус», для этого итальянскому специалисту и легенде «Юве» потребовалось пять попыток, причем в предыдущих четырех матчах Антонио и его команды неизменно уступали: по разу Конте проиграл с «Ареццо» (1:5) и «Аталантой» (2:5), дважды капитулировал в прошлом сезоне, будучи тренером «Интера» (1:2 и 0:2).

- «Интер» сыграл по фирменной схеме Антонио Конте 3-5-2 с Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинесом в атаке, а Андреа Пирло выстроил свою команду по схеме 4-4-2 с дуэтом Роналду-Мората в нападении. Впрочем, по общему признанию экспертов «Интер» выиграл этот матч в полузащите: Видаль, Брозович и Барелла уничтожили Бентанкура и Рабьо.

- Артуро Видаль впервые забил за «Интер» в Серии A, особенный гол пришелся на особенный матч против «Ювентуса», за который чилиец выступал на протяжении четырех сезонов (171 игра, 48 голов), в каждом из которых становился чемпионом Италии.

- Главным героем Дерби Италии стал 23-летний полузащитник Никола Барелла, который в начале матча отдал результативную передачу на Артуро Видаля, а в дебюте второго тайма установил окончательный счет — 2:0.

