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«Ювентус» всё дальше от десятого Скудетто подряд. «Интер» оскорбил «Старую Синьору»

18 января 2021, 15:36
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Только факты

- Конте впервые в тренерской карьере обыграл «Ювентус», для этого итальянскому специалисту и легенде «Юве» потребовалось пять попыток, причем в предыдущих четырех матчах Антонио и его команды неизменно уступали: по разу Конте проиграл с «Ареццо» (1:5) и «Аталантой» (2:5), дважды капитулировал в прошлом сезоне, будучи тренером «Интера» (1:2 и 0:2).

- «Интер» сыграл по фирменной схеме Антонио Конте 3-5-2 с Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинесом в атаке, а Андреа Пирло выстроил свою команду по схеме 4-4-2 с дуэтом Роналду-Мората в нападении. Впрочем, по общему признанию экспертов «Интер» выиграл этот матч в полузащите: Видаль, Брозович и Барелла уничтожили Бентанкура и Рабьо.

- Артуро Видаль впервые забил за «Интер» в Серии A, особенный гол пришелся на особенный матч против «Ювентуса», за который чилиец выступал на протяжении четырех сезонов (171 игра, 48 голов), в каждом из которых становился чемпионом Италии.

- Главным героем Дерби Италии стал 23-летний полузащитник Никола Барелла, который в начале матча отдал результативную передачу на Артуро Видаля, а в дебюте второго тайма установил окончательный счет — 2:0.

- При равенстве во владении мячом «Интер» на голову превзошел «Ювентус» в количестве и качестве опасных моментов: 17 ударов против 9 (5-4, если считать только попадания в створ) и 1.73 xG у «нерадзурри» против 0.37 xG у «бьянконери». Тотальное превосходство. Конечный результат абсолютно закономерен.

- После 17 сыгранных матчей «Ювентус» с 33 очками занимает пятое место. Это повторение худшего старта «Старой Синьоры» в Серии A за последние 10 лет: в сезоне 2015/16 после 17 матчей «бьянконери» набрали те же 33 очка, однако отставание от лидера составляло всего лишь 3 балла.

- Сейчас «Ювентус» отстает от лидирующих миланских клубов на 7 очков, а если «Милан» сегодня выиграет свой матч у «Кальяри», то увеличит свой отрыв от действующего чемпиона до 10 очков.

Только мнения

Артуро Видаль и Андреа Пирло были ключевыми фигурами в полузащите «Ювентуса» в начале текущей чемпионской серии, а тренировал их тогда Антонио Конте. Андре Пирло не раз признавался, в том числе накануне Дерби Италии, что решил стать тренером во многом благодаря совместной работе с Антонио Конте.

Антонио Конте:

Мы должны были показать отличную игру, чтобы обыграть «Ювентус», и мы сделали это. Ребята идеально следовали плану, я очень доволен ими. По-прежнему считаю, что «Ювентус» имеет преимущество над другими командами Серии A, но мы работаем над тем, чтобы сократить этот разрыв.

Андреа Пирло:

Это тяжелое поражение, мы не могли сыграть хуже, чем сыграли. С самого начала у нас было неправильное отношение, очень трудно рассчитывать на положительный результат, когда у футболистов нет решимости побеждать в единоборствах. Мы были робкими и боялись атаковать, позволили «Интеру» владеть инициативой, что обернулось для нас полной катастрофой. «Ювентус» был непозволительно медлителен и предсказуем. Тренер всегда в ответе за результат, и я не исключение. Команда не выполнила план на игру, значит, я не смог донести игрокам, чего хочу от них. Это моя вина. Тем не менее наши амбиции остаются прежними, мы продолжим борьбу за Скудетто.

Артуро Видаль:

Это очень важный результат для команды и для меня лично. Мы обыграли лучшую команду Италии, а я рад, что забил первый гол за «Интер» в Серии A. Думаю, мы показали, что справляемся с задачей борьбы за Скудетто. Эта победа придаст нам уверенности в гонке за титулом.

В чем «Интер» превзошел «Ювентус», а учитель — ученика?

Не считая установочного отрезка матча — до гола Артуро Видаля, когда команды проводили разведку и осторожничали, «Интер» доминировал на протяжении всей встречи. Доминирование сложилось из нескольких аспектов.

Во-первых, команда Конте превзошла команду Пирло в качестве и плотности прессинга, который систематически затруднял «Ювентусу» выход из обороны и замедлял «Старую Синьору» в центре поля. Пирло тоже подготовил модель прессинга под Дерби Италии, но она провалилась то ли из-за плохой реализации футболистами, то ли из-за ошибок в исходных расчетах. Во всяком случае, «Интер» ловко пользовался пробелами в прессинге «Ювентуса», что приводило к потенциально опасным атакам. По ходу матча Пирло даже вынужден был отказать от активной фазы высокого отбора, что тоже было не здорово, ведь его команда проигрывала, требовался быстрый возврат мяча.

Во-вторых, «Интер» полностью нейтрализовал Роналду: у Криштиану три удара по воротам, все — из-за пределов штрафной площади. Так как доставка мяча в линию атаки у «Ювентуса» не работала, португалец стал опускаться в среднюю линию, пытаясь хоть как-то переломить ситуацию. Но Роналду вдали от ворот — априори проигрышный размен для его команды.

В-третьих, на блестящую игру трио Брозович-Видаль-Барелла «Ювентус» ответил абсолютно провальным перфомансом от Рабьо и Бентанкура, которые не смогли соответствовать темпу, который предложили оппоненты. Академичные хавбеки казались нищими рядом с несущимися к их воротам на максимальном ускорении поездами марки Видаль и Барелла.

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
19 января в 09:00
Интер был лучше, и справедливо победил.....
faneng
faneng
19 января в 01:21
А что можно хотеть при такой странной трансферной политике Ювентуса? За последние годы они напрасно расстались с Пьяничем, Манджукичем, Матьюди. У них нет хороших игроков центра поля!
Сп62
Сп62
18 января в 21:38
Заголовок не соответствует действительности. Конечно, борьба будет ещё продолжаться. Тем интереснее.
volga.kot
volga.kot
18 января в 21:20
Ещё вся борьба впереди
Crooclin
Crooclin
18 января в 21:12
Такое ощущение, как-будто статья недоконченная...
Интер Рулит
Интер Рулит
18 января в 20:22
Ювентус по прежнему является одним из фаворитов на скудетто.Но чтобы Ювентус мог как то рассчитывать на победу в ЛЧ,нужна конкуренция в чемпионате.А значит миланские гранды должны забирать трофей
Persenchik
Persenchik
18 января в 20:01
Ничего страшного не произошло. И итоги подводить еще рано. Гандикап в семь очков? И не такой, отыгрывался. 😊
Bom Bom
Bom Bom
18 января в 19:37
Все решила дыра в центре поля у Юве. Руководство должно сделать выводы.
h8you
h8you ответ Roger Young (раскрыть)
18 января в 16:40
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    18 января в 16:14
    Видаль вчера выдал очень достойный матч. Как и Барелла был очень и очень неплох. Они и выиграли. Во всех остальных линиях было равенство. Хотя добавлю ещё Хакими, он тоже имел преимущество над оппонентами.
    Но до матча думал, что Юве выиграет.
    Roger Young
    Roger Young
    18 января в 16:13
    У Интера уже давно потрясающий состав и тренер. Они заслуживают чемпионства и только подкупы и интриги оставляют Ювентус вечным чемпионом.

    С победой Интер и надеюсь в этом году получится взять трофей!
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    18 января в 15:52
    Ещё не вечер
    MaxRnD
    MaxRnD
    18 января в 15:41
    Пусть Милан теперь выиграет
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