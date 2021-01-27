«Роналду забивает только с пенальти или Андорре». Мифы о рекордах CR7

1611766987

27 января 2021, 20:03

Часто видим один аргумент в комментариях.

Не найти фаната футбола, который не встречал под материалами о Роналду фразу, вынесенную в заглавие. Его называют «Пеналду» не только в России, это международная кличка португальца.

Популярно мнение, что забивал только сборной Андорры, «Осасуне», «Кротоне» или «Мальме» в Лиге чемпионов. Проверим, насколько справедлива такая точка зрения на голевые рекорды Криштиану.

Речь о человеке, что ставит рекорды с помощью пенальти?

Роналду точно самый результативный действующий футболист мира. Чтобы наверняка оставить Бицана позади в историческом списке, надо забивать мячи пару лет, но эта задача проще, чем откреститься от прозвища Пеналду.

Ударов с «точек» в жизни Криштиану было много – 159 штук. Форвард меткий, реализовал почти 84 % шансов, забив 133 мяча. Вот только рост популярности прозвища Пеналду совпал со временами Эль Класико, а не базировался на статистике.

Лишь один из шести голов Роналду – с пенальти. Сразу 627 мячей забил с игры, а этот показатель покорялся единицам в истории футбола. Среди действующих футболистов лишь Месси также забил больше 600 голов, а за всю историю таких людей семеро.

В мире лучших снайперов голы с «точек» являются нормой?

Фанаты «Барселоны» активно разрекламировали лейбл «Пеналду». А если посчитать, то у Роналду 0.13 голов с пенальти за игру в среднем, а у Месси очень похожий показатель – 0.11. Разница минимальная, даже если учесть сами попытки, не только голы.

Раз фанаты Месси величали Криштиану «Пеналду», то им стоит называть Лионеля похожим образом. Любой сильный снайпер добирает голы ударами с 11 метров. Доказательством служит статистика того же Левандовски – 58 голов с пенальти за карьеру, лишь 5 промахов.

У Иммобиле 55 мячей с «точек», а у Чиро всего 270 голов, каждый пятый забит с «точки». Что не делает итальянца плохим нападающим. Разве всегда сложнее реализовать выход тет-а-тет, чем пенальти?

Заблуждением будет ставить знак равенства между голом с игры и технически сложным решением. Удар с «точки» — игра нервов, на что указывают 26 промахов Роналду и 27 неиспользованных попыток Месси. Если они не попадали, значит, это не так просто, как думают некоторые зрители.

Не видим ничего аномального в статистике пенальти Роналду?

Не стоит забывать, что Криштиану давно в футболе и играет практически без травм. Провел тысячу сорок два официальных поединка. Это на четверть больше, чем у того же Левандовски. Поляк встречал за карьеру мастеров пенальти в своих клубах – например, Мюллер забил 30 голов с пенальти.

Роналду же было важно ходить к «точкам» постоянно, Рамоса туда не пускал, играя за «Реал». А если взять реальных специалистов по пенальти – Тотти или Ибрагимовича, то их средний показатель по голам с «точек» за матч уже не будет так далеко от показателей Месси или Роналду.

У Ибрагимовича речь о 0.09 голах за матч с пенальти, у Тотти – 0.10. У Мэтта Ле Тиссье – 0.08. Фиксируем, что Месси и Роналду играли за команды, где для них заработали невероятно много пенальти, но по частоте они не сильно оторвались от других мастеров приговоров.

У Криштиану 10 голов «Ювентусу», и ни одного «Локомотиву»

Роналду забил 28 из 137 голов в Лиге чемпионов в ворота клубов из Бундеслиги. Дальше идут итальянские команды – 18 мячей. Потом французы, англичане и испанцы. Сразу 60 % голов в главном клубном турнире Европы у Роналду в ворота клубов топ-5.

Миф, что Криштиану ставит рекорды, забивая лишь слабым соперникам, легко разбить вдребезги. Да, может накидать мячей шведам, украинцам или голландцам в еврокубках. Но это не значит, что англичанам забивает реже, если считать минуты на гол, чем, например, датчанам. Всё наоборот.

А если искать клуб, который сильнее всего пострадал от Роналду в Европе, то выйдете на «Ювентус», который он сейчас представляет – забил им 10 раз. По 9 мячей отправил «Баварии» и «Аяксу», а это победитель прошлого и полуфиналист одного из предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов. Конечно, АПОЭЛ и «Мальме» тоже страдали, встретив Роналду.

Но у любого знатного снайпера такая статистика. Роналду не забивал «Локомотиву», но если искать гранд, с которым играл и не отличился в ЛЧ , то таковых попросту нет. «Наполи» и «Бенфика» — два сильнейших клуба, против которых Криштиану выходил в Европе, но пока не отличился в шести сыгранных матчах.

А если смотреть на все турниры, то сам список любимых соперников Роналду выдает мастера голов не «Осасуне», а «Севилье» — 27 мячей и 1 ассист и «Атлетико» — 25 метких ударов и 9 голевых передач. Также зверствовал против «Барселоны» — 20 мячей и 3 последних паса в 32 играх. Разумеется, против «Хетафе», «Сельты» или «Малаги» тоже полно голов. Но немного ниже «Валенсия», «Тоттенхэм» и «Рома», то есть Роналду не перебирает.

В сборной Португалии, где Криштиану тоже близок к мировому рекорду по голам, который не оспорит ни Чехия, ни Бразилия, самые разные соперники. 102 мяча никто ранее в Европе в национальной команде не забивал. Конечно, принимается аргумент, что Пушкаш и Кошич провели меньше поединков, как и Мюллер, однако как на это мог повлиять Роналду, рожденный через много лет после легенд?

В 56 из 67 игр, в которых забивал за Португалию, команда одерживала победы. Проиграли всего шесть матчей, а еще пять раз были ничьи. В сборной у него больше голов, которые забивал Литве, Армении, Андорре или Латвии, чем Швеции или другим сложным соперникам. Но все в Европе встречали команды такого класса, и только у Криштиану дикое количество голов.

У человека, который забил «Ювентусу» 10 голов, а «Барселоне» — 20, не должно быть никаких обидных ярлыков. По пенальти всё понятно, Месси и Роналду являются королями дисциплины, если говорить о количестве попыток и голов. Но без всех этих мячей, и даже без голов самым слабым соперникам, у обоих остается под 500 мячей самым серьезным соперникам.

Много это или мало? У Левандовски за всю карьеру 500 мячей вместе с пенальти и ударами против слабых соперников. Больше полутысячи мячей всего у 29 человек за всю историю футбола. Особенность Роналду в том, что даже если отнять все голы Андорре или «Осасуне» и все без исключения пенальти, останется на включение в легендарный список.