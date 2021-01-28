«Лион» — «Бордо»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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28 января 2021, 19:01

В 22-м туре Лиги 1 сыграют «Лион» и «Бордо». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на матч, который пройдет 29 января 2021 года.

«Лион»

В прошлом туре чемпионата Франции «Лион» разгромил в гостях «Сент-Этьен» (5:0). Так «ткачи» прервали череду неудач, в которой случилось поражение от «Меца» (0:1) и ничья в противостоянии с «Ренном» (2:2).

В турнирной таблице «Лион» остался на третьем месте. В десяти домашних матчах хозяева оформили шесть побед – три ничьи и одно поражения.

«Бордо»

«Бордо» очень хорошо себя проявил в трех прошлых турах. Команда взяла девять из девяти возможных очков, обыграв таких соперников – «Лорьян» (2:1), «Ницца» (3:0) и «Анже» (2:1).

Эти успехи позволили «жирондинцам» подняться на седьмую строчку в рейтинге Лиги 1. Команда сократила отставание от зоны еврокубков до четырех очков.

Котировки БК Pinnacle

В трех прошлых очных встречах команд на стадионе «Лиона» фиксировалась ничья

«Бордо» забивал минимум два гола в трех прошлых матчах Лиги 1

В 6 из 7 прошлых матчах «Лиона» сыграла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

На этот матч предлагаем сделать ставку «обе забьют – да» с коэффициентом 1.90 в букмекерской конторе Pinnacle. «Лион» стабильно пропускал в прошлых турах, а «Бордо» сейчас в хорошей форме.