Рауль готовится возглавить «Реал». А Зидан подыскал себе теплое местечко

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вчера, 13:50

Команда проигрывает, а Перес выбирает нового наставника.

«Реалу» нужно зарабатывать очки и деньги, но не получается. Зидан подхватил коронавирус, сидит на самоизоляции, а без него дела идут неважно. Милитао удалился на 9-й минуте, а потом «Леванте» имел шансы выиграть 4:1 в гостях.

Но Куртуа сделал сумасшедшей двойной сэйв и позже потащил пенальти. Бельгиец выручил, но без Зидана команда уступила 1:2. Контролирует ли француз ситуацию? Почему у него так плохо получается с новичками? Вопросов много – ответов нет.

В золотые сезоны Зинедин боялся кадровых перемен, а сейчас «Реал» неизбежно будет терять звезд. Роналду, Бэйл и Навас ушли. Рамос, Марсело, возможно, Варан – на очереди. Дальше расстанутся в силу возраста с Бензема, Модричем, Кроосом и Каземиро.

И если Зидан не будет контролировать раздевалку, то шансов на его успешную работу в Мадриде немного. Тем более что есть варианты.

Очевидный сменщик. Рауль Гонсалес Бланко

Перес ждал Почеттино, но Маурисио ушел в ПСЖ . Так что в фавориты вышел Рауль. Гонсалес работает с «Кастильей», а до этого выиграл Юношескую лигу УЕФА – аналог ЛЧ , причем это первый успех «Реала» в истории молодого турнира. Понятно, что Рауля поддержат фанаты, что за него будут бывшие игроки клуба.

К Зидану относились скептически, но сам Зинедин показал – бывший футболист может приносить «Реалу» трофеи. Так что Раулю будет проще. Он очень молодой наставник, но легендарный статус поможет на первых порах. Скорее всего, именно испанец заменит француза по окончании этого сезона. Хотя есть другие варианты.

Нерешительный итальянец. Массимилиано Аллегри

Будь у Аллегри столько уверенности, как букв в имени – давно стал чемпионом хотя бы Франции, не говоря об Англии или Испании. Но Аллегри не зашел в «Челси», не пришел в ПСЖ или «Барселону». Говорят, не может толком выучить английский язык. Массимо настолько понравилось без работы, что постоянно ждет легкого вызова?

Вроде работы в «Ювентусе», если Аньелли поссорится с Пирло, что возможно. Пока же Аллегри сидит дома. Почеттино не стал ставить на «Реал», когда позвали в знакомый ему ПСЖ . Тухель не отказался от «Челси» ради будущей работы в Мадриде. Хотя немец мог взять паузу, не влезать в сложную английскую лигу посреди сезона.

Но Томас – дерзкий, всегда ссорится с боссами, что одновременно его плюс и минус. А вот Аллегри остается тем самым, что терпел насмешки в «Милане». Потому не выиграл в финалах ЛЧ с «Ювентусом», потому его кандидатура смущает старика Переса, который обожает ошибаться в наставниках, но вряд ли желает допустить еще один промах.

Отказавший вундеркинд. Юлиан Нагельсманн

Запасной кандидатурой для Переса является аргентинец Гальярдо, но «Куколка» – бывший хавбек «Монако» и ПСЖ , остается рискованной ставкой, вряд ли наставник получит поддержку толпы, как Зидан или Рауль. Но свежесть кандидатов в целом привлекает Переса.

Например, Нагельсманна. Немец из тех, кто не прощает себе поражений. Например, от Тедеско. Доменико, с которым они вместе учились, получил более высокие баллы на экзаменах в тренерской школе, ведь помалкивал, а не уничтожал учителей в дискуссиях, как это делал Юлиан.

Также Нагельсманн немного заносчивый. Хвастался, что отказал «Реалу» после звонка в 2018 году. Зато показал тогда, что любой ценой за контрактом с «Мадридом» не гонится. Впрочем, если Флик покинет «Баварию» летом, то первый кандидат – Нагельсманн. «Реал» может проиграть бой за Юлиана, ведь футбольный Мюнхен сейчас благополучнее и проще для работы.

Вера вопреки кризису. Зинедин Язид Зидан

Еще один кандидат в списке, Зидана ведь можно оставить. Француз в прошлый раз ушел на волне победы в ЛЧ над Клоппом, а сам Юрген подписал контракт с «Ливерпулем» до 2024 года – Пересу этот тренер не светит. Но что Флорентино учудил, лишившись Зинедина? Пошел в грязный бой за Лопетеги с руководителем испанской федерации.

Догонялись до того, что испортили бывшему вратарю «Реала» шанс закрепиться в клубах такого калибра. А еще убили тренерскую карьеру Солари – теперь аргентинцу не доверят крутой проект в Европе. Зидан вернулся, и хотя без феерий в ЛЧ , как раньше, вряд ли по переходному сезону стоит судить о будущем всего «Реала».

Не исключено, что кризиса не избежать при любом наставнике. Если Рамос и Варан наелись футболом в Мадриде, то их не заставить бежать быстрее и лучше выбирать позицию. Если Марсело устал, то хочет отдыхать. Если Бензема не получит напарника уровня Мбаппе, то «Леванте» и в будущем переиграет «Реал». Все закономерно, а вина комплексная. Не хочется, чтобы Перес в погоне за переменами ради перемен уничтожал хороших тренеров.

Зидан ведь разбирается в футболе, но есть моменты, когда плывут все – и Гвардиола, и Моуриньо. Таковы правила игры. Возможно, если вина всего клуба, то отставка Зидана покажется непродуктивным решением. Надо смириться с тем, что «Атлетико» будет первым в Ла Лиге, ставить на плей-офф Лиги чемпионов и обновлять команду.

Перес давно планирует продажи ради покупок, пора сосредоточиться на трансферах. Где гарантии, что Рауль сильнее Зидана? Вспомните, как у испанца в сборной сложилось – не всегда форварду с язвой желудка улыбалась удача. Одно дело тренировать детей, другое – чемпионов. Аллегри и Гальярдо тоже могут проиграть «Леванте».

И Нагельсманн — это не новый Клопп. Юлиан пока в финале Лиги чемпионов с «Лейпцигом» не играл. И «Баварию» с трона в Бундеслиге не сковырнул. Так что не паниковать – тоже выход. Но так можно поступить, только если Зидан не продемонстрирует знаменитый нрав. Зинедин на больничном, но когда вернется, то может включить излишнюю жесткость, спутав ее со ставкой на дисциплину.

«Мадриду» точно нужны яркие тренерские идеи, ведь только деньгами пожары не потушить. Поэтому смена тренера после завершения сезона не удивит. Рауль — явный фаворит, а вот Зидан или пойдет в «Ювентус», как планировал ранее, или возьмет паузу, а потом возглавит сборную Франции. Об этом говорят давно. Сам Дешам, у которого контракт до конца ЧМ -22, не исключает подобное развитие событий.

Зидан не пропадет с его статусом и регалиями, а вот «Реалу» будет сложнее. В «Атлетико» показали, что можно доверять тренеру в трудные времена, и такая тактика старой школы способна себя оправдать. Но Перес агрессивнее, чем руководители соседнего клуба. Зол, что Симеоне может оторваться на 16 пунктов после 21-го тура. Понимает, что «Аталанта» — опасный соперник, а Зидан больше не фаворит ЛЧ .