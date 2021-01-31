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Рауль готовится возглавить «Реал». А Зидан подыскал себе теплое местечко

вчера, 13:50
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Команда проигрывает, а Перес выбирает нового наставника.

«Реалу» нужно зарабатывать очки и деньги, но не получается. Зидан подхватил коронавирус, сидит на самоизоляции, а без него дела идут неважно. Милитао удалился на 9-й минуте, а потом «Леванте» имел шансы выиграть 4:1 в гостях.

Но Куртуа сделал сумасшедшей двойной сэйв и позже потащил пенальти. Бельгиец выручил, но без Зидана команда уступила 1:2. Контролирует ли француз ситуацию? Почему у него так плохо получается с новичками? Вопросов много – ответов нет.

В золотые сезоны Зинедин боялся кадровых перемен, а сейчас «Реал» неизбежно будет терять звезд. Роналду, Бэйл и Навас ушли. Рамос, Марсело, возможно, Варан – на очереди. Дальше расстанутся в силу возраста с Бензема, Модричем, Кроосом и Каземиро.

И если Зидан не будет контролировать раздевалку, то шансов на его успешную работу в Мадриде немного. Тем более что есть варианты.

Очевидный сменщик. Рауль Гонсалес Бланко

Перес ждал Почеттино, но Маурисио ушел в ПСЖ. Так что в фавориты вышел Рауль. Гонсалес работает с «Кастильей», а до этого выиграл Юношескую лигу УЕФА – аналог ЛЧ, причем это первый успех «Реала» в истории молодого турнира. Понятно, что Рауля поддержат фанаты, что за него будут бывшие игроки клуба.

К Зидану относились скептически, но сам Зинедин показал – бывший футболист может приносить «Реалу» трофеи. Так что Раулю будет проще. Он очень молодой наставник, но легендарный статус поможет на первых порах. Скорее всего, именно испанец заменит француза по окончании этого сезона. Хотя есть другие варианты.

Нерешительный итальянец. Массимилиано Аллегри

Будь у Аллегри столько уверенности, как букв в имени – давно стал чемпионом хотя бы Франции, не говоря об Англии или Испании. Но Аллегри не зашел в «Челси», не пришел в ПСЖ или «Барселону». Говорят, не может толком выучить английский язык. Массимо настолько понравилось без работы, что постоянно ждет легкого вызова?

Вроде работы в «Ювентусе», если Аньелли поссорится с Пирло, что возможно. Пока же Аллегри сидит дома. Почеттино не стал ставить на «Реал», когда позвали в знакомый ему ПСЖ. Тухель не отказался от «Челси» ради будущей работы в Мадриде. Хотя немец мог взять паузу, не влезать в сложную английскую лигу посреди сезона.

Но Томас – дерзкий, всегда ссорится с боссами, что одновременно его плюс и минус. А вот Аллегри остается тем самым, что терпел насмешки в «Милане». Потому не выиграл в финалах ЛЧ с «Ювентусом», потому его кандидатура смущает старика Переса, который обожает ошибаться в наставниках, но вряд ли желает допустить еще один промах.

Отказавший вундеркинд. Юлиан Нагельсманн

Запасной кандидатурой для Переса является аргентинец Гальярдо, но «Куколка» – бывший хавбек «Монако» и ПСЖ, остается рискованной ставкой, вряд ли наставник получит поддержку толпы, как Зидан или Рауль. Но свежесть кандидатов в целом привлекает Переса.

Например, Нагельсманна. Немец из тех, кто не прощает себе поражений. Например, от Тедеско. Доменико, с которым они вместе учились, получил более высокие баллы на экзаменах в тренерской школе, ведь помалкивал, а не уничтожал учителей в дискуссиях, как это делал Юлиан.

Также Нагельсманн немного заносчивый. Хвастался, что отказал «Реалу» после звонка в 2018 году. Зато показал тогда, что любой ценой за контрактом с «Мадридом» не гонится. Впрочем, если Флик покинет «Баварию» летом, то первый кандидат – Нагельсманн. «Реал» может проиграть бой за Юлиана, ведь футбольный Мюнхен сейчас благополучнее и проще для работы.

Вера вопреки кризису. Зинедин Язид Зидан

Еще один кандидат в списке, Зидана ведь можно оставить. Француз в прошлый раз ушел на волне победы в ЛЧ над Клоппом, а сам Юрген подписал контракт с «Ливерпулем» до 2024 года – Пересу этот тренер не светит. Но что Флорентино учудил, лишившись Зинедина? Пошел в грязный бой за Лопетеги с руководителем испанской федерации.

Догонялись до того, что испортили бывшему вратарю «Реала» шанс закрепиться в клубах такого калибра. А еще убили тренерскую карьеру Солари – теперь аргентинцу не доверят крутой проект в Европе. Зидан вернулся, и хотя без феерий в ЛЧ, как раньше, вряд ли по переходному сезону стоит судить о будущем всего «Реала».

Не исключено, что кризиса не избежать при любом наставнике. Если Рамос и Варан наелись футболом в Мадриде, то их не заставить бежать быстрее и лучше выбирать позицию. Если Марсело устал, то хочет отдыхать. Если Бензема не получит напарника уровня Мбаппе, то «Леванте» и в будущем переиграет «Реал». Все закономерно, а вина комплексная. Не хочется, чтобы Перес в погоне за переменами ради перемен уничтожал хороших тренеров.

Зидан ведь разбирается в футболе, но есть моменты, когда плывут все – и Гвардиола, и Моуриньо. Таковы правила игры. Возможно, если вина всего клуба, то отставка Зидана покажется непродуктивным решением. Надо смириться с тем, что «Атлетико» будет первым в Ла Лиге, ставить на плей-офф Лиги чемпионов и обновлять команду.

Перес давно планирует продажи ради покупок, пора сосредоточиться на трансферах. Где гарантии, что Рауль сильнее Зидана? Вспомните, как у испанца в сборной сложилось – не всегда форварду с язвой желудка улыбалась удача. Одно дело тренировать детей, другое – чемпионов. Аллегри и Гальярдо тоже могут проиграть «Леванте».

И Нагельсманн — это не новый Клопп. Юлиан пока в финале Лиги чемпионов с «Лейпцигом» не играл. И «Баварию» с трона в Бундеслиге не сковырнул. Так что не паниковать – тоже выход. Но так можно поступить, только если Зидан не продемонстрирует знаменитый нрав. Зинедин на больничном, но когда вернется, то может включить излишнюю жесткость, спутав ее со ставкой на дисциплину.

«Мадриду» точно нужны яркие тренерские идеи, ведь только деньгами пожары не потушить. Поэтому смена тренера после завершения сезона не удивит. Рауль — явный фаворит, а вот Зидан или пойдет в «Ювентус», как планировал ранее, или возьмет паузу, а потом возглавит сборную Франции. Об этом говорят давно. Сам Дешам, у которого контракт до конца ЧМ-22, не исключает подобное развитие событий.

Зидан не пропадет с его статусом и регалиями, а вот «Реалу» будет сложнее. В «Атлетико» показали, что можно доверять тренеру в трудные времена, и такая тактика старой школы способна себя оправдать. Но Перес агрессивнее, чем руководители соседнего клуба. Зол, что Симеоне может оторваться на 16 пунктов после 21-го тура. Понимает, что «Аталанта» — опасный соперник, а Зидан больше не фаворит ЛЧ.

Неприятности ожидаемые, смена поколений редко бывает простой, еще и новички, вроде Йовича с Азаром, подвели. В новых реалиях нельзя ошибаться при выборе тренера. Возвращение Зидана не было ошибкой, но ставки слишком высоки – без трофеев «Реал» невозможен. Поэтому у Зинедина будет плей-офф ЛЧ для тренерского камбэка, а дальше вступит Перес со своим решением.

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амурец
амурец
сегодня в 02:56
да уж Зидану следует крепко подумать
Hamman
Hamman
сегодня в 00:58
Проблема тренера Зидана, а соответственно и Реала тоже, это провальный сезон молодёжи. На молодых была ставка, расчитывали что они своим азартом и жаждой побед - новых титулов, гордо примут флаг из рук ветеранов и впишут свои имена в историю великого клуба! Но что-то пошло не так. Йович по видимому слегка опьянел от перехода в королевский клуб, так и не протрезвев отправился в аренду. Винисиус перспективнейший новичок, фиеривший на родине, активно начал в новом клубе, но вместо новой звезды атаки превратился в деградирующего с каждой игрой разочарование. Гомес неплохой нап, в Лиге 1 был очень заметен, но видимо что-то не ладится у него в Испании. Азар - нет слов, одни эмоции! Иско моё самое большое разочарование - один из самых техничных игроков в Европе, а свою игру так и не может найти, постоянная излишняя возня с мячом и большой брак в передачах. Жаль конечно, я очень симпатизировал этому игроку. Вальверде неоднозначно. Предыдущие два сезона не мог нарадоваться его прогрессу, возвращение после травмы невзрачное, но надеюсь быстро вернётся на прежний уровень. Нет особых вопросов к Асенсио и Родриго - видно желание, но травмы внесли свои коррективы. Стабильны лишь ветераны!!!
Вот с этим раскладом приходится Зидану пытаться стабилизировать игру команды. Смена тренера проблемы не решит, а на мой взгляд даже наоборот усугубит. Прежде кадровую проблему Перес решал на раз два, покупкой практически любого приглянувшегося игрока. В нынешних реалиях это стало финансово проблемным действием.
Самое разумное что могут сделать и болельщики Реала и Перес, это трезво оценить ситуацию, смириться с тем что этот сезон окажется по всей видимости безтрофейным, дать команде без давления доиграть сезон, и ожидать с оптимизмом что все выше названые игроки начнут новый сезон так как от них ожидают болельщики Реала Мадрид.
Терпения и здоровья всем...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:23
Зидана надо оставлять!!! Мбаппе и Погба - его клиенты и под него.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 16:54
Зидану не особо дается развитие молодых игроков, а у Реала это сейчас приоритетное направление. Так что, если в ЛЧ не будет триумфа, расставание будет логичным шагом.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 16:33
Удачи Раулю в родном Реале!!!
volga.kot
volga.kot
вчера в 16:25
Ещё одна легенда великого клуба!!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:18
Команда нуждается в больших переменах. Многие игроки наелись уже. Неужели Зидан этого не понимает? Почему он ставит на тех игроков, у которых в глазах нет огня.
An Jo
An Jo
вчера в 14:56
Рауль может как игрок был хорош, но как тренер и сразу в Реал - хз, хз. Слишком там капризный контингентишко.
shlomo
shlomo
вчера в 14:01
Спасибо за статью...даже и не знаю.....после нескольких суровых низложений Зидан собрал коллектив на тренировочной базе и мягко сказал, что уровень игры не совсем соответствует ожиданиям (данная сентенция вызвала смятение в умах игроков, ожидавших разноса, но Зизу действительно предпочитает никогда не кричать на футболистов....).....что такое футбол Зинедина ? ..... вряд ли можно однозначно ответить на этот вопрос, кроме одного важного замечания: команда Зидана всегда навешивает (когда бланкос "горят", весь футбол вообще начинает состоять из бесконечных навесов)....еще один, так сказать, минус это ярко выраженный фаворитизм Зидана не идет на пользу укреплению духу раздевалки... Хунта Флорентино Переса из уважения оставит Зидана до конца сезона, но, если не случится чуда в виде дубля из Примеры и Лиги чемпионов, думаю будет рассматривать других претендентов на роль рулевого и как мне кажется им будет все таки не Рауль, а Марсело Гальярдо.....
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 13:57
Удачи ребятам на новых местах
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