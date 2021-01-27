«Спартак» — самый небрежный фаворит РПЛ. Ещё одна причина, почему нужен Промес

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27 января 2021, 12:27

Расскажем, почему москвичи не выше «Зенита» в таблице.

Прошлым летом промахи стоили еврокубков

По итогам прошлого сезона, в котором «Спартак» не догнал группу лидеров и остался без путевки в Лигу Европы, команда Тедеско не попадала в створ ворот в 69.2 % случаев. Проще говоря, на 3 точных удара приходилось сразу 7 выстрелов мимо.

Это не всегда приводит к неприятностям: «Локомотив» мазал еще чаще, но финишировал в зоне Лиги чемпионов. Однако надо понимать разницу. «Красно-зеленые» забили 8 голов с пенальти, реализация точных попыток у команды Николича была выше.

«Спартак» вроде бы активно атаковал – третье место по общему количеству ударов (немножко уступили «Зениту» и «Краснодару»), пятое по точным попыткам. И качество моментов было неплохим – пришли четвертыми.

И вот тут разгадка. Претендуя по подходам на 43 гола (показатель команд Ганчаренко и Карпина, что прошли в Лигу Европы), «Спартак» забил всего 35 голов. Мазали из верных позиций. Причем каждый 7-й гол в прошлом сезоне был с пенальти.

«Спартак» имел 148 ударов в створ, но реализовал 23.6 % попыток. Для сравнения – «Зенит» забил 63 мяча с реализацией в 38 %. Серьезной разницей для этого параметра является колебание на 3-4 процента, а тут речь о 14. И как «Спартак» отреагировал?

Сильно подтянули реализацию, но не меткость

Год назад 23.6 % точных выстрелов завершались голами, тогда как у чемпиона Семака – почти 40 %. Теперь у «Зенита» показатель не ухудшился – 37.4 %, но есть одно положительное изменение и у «Спартака». Реализация метких попыток подскочила с 23.6 до 34.4 %.

Также хорошо распоряжалась точными ударами ЦСКА и «Сочи». Получается, параметр важен, ведь речь о лидерах РПЛ . Но для «Спартака» есть парочка плохих новостей. Во-первых, по количеству ударов команда Тедеско всего на шестом месте.

Во-вторых, по числу выстрелов в створ «красно-белые» всего на 9-м месте, на один удар опережают «Сочи». Команда, где играли Понсе, Ларссон, Соболев и Кокорин, не сумела по количеству реально опасных ударов опередить клуб, где тащили Нобоа и Заболотный.

«Спартак» снова не может похвастаться меткостью – 67.7 % попыток идут мимо створа ворот. Хуже показатели только у «Урала» и «Арсенала», но сравнивать амбиции и бюджеты этих клубов с московским нелепо. Главные мазилы сезона среди лидеров — футболисты Тедеско.

Но почему второй год подряд несколько сотен ударов прошли мимо ворот, заблокированы или попали в каркас? Ситуация ненормальная, когда ведешь борьбу именно против «Зенита», который второй год подряд на первом месте именно по реализации точных попыток.

Команде нужны игроки с высокой реализацией

У неудач команды Тедеско есть авторы. Соболев попадает в ворота в 1 случае из 5, Бакаев – в 1 из 4, Айртон – в 1 из 3, а бьют частенько. Дьявол – в деталях, и в этом случае «Спартаку» банально не хватает солидных палачей у чужих ворот.

Проще всего объяснить разницу (возможно, чемпионскую) при сравнении с «Зенитом». У Азмуна соотношение голов к ударам – 0.24, у Ерохина – 0.19, у Дзюбы – 0.18, и суммарно у этой тройки 28 мячей. У «Спартака» единственный, кто реализует шансы на уровне петербуржцев – Жиго.

Но Самуэль – центральный защитник, а его показатель аномальный, ведь француз забил 3 мяча после трех ударов в створ. А вот если искать соотношение мячей к выстрелам у игроков таки, то у Понсе получается 0.16, у Ларссона – 0.15. И тут каждая сотая важна.

Швед хотя бы меткий – 50 % ударов в створ, лучший показатель среди игроков основы у «Спартака». А вот аргентинец попадает в створ раз на три удара. Отсюда проблемы, ведь по качеству шансов «красно-белые» вторые в РПЛ , а по голам разница с «Зенитом» на 12 мячей.

Если «Спартак» весной не удивит количеством голов в чужие ворота, то точно останется без Лиги чемпионов. Важно учесть, что у банды Тедеско самый высокий прессинг в дивизионе, так что пройти на минимум второе место по сценарию прошлогоднего рационального «Локомотива» не получится.

Москвичи играли рационально, «Спартак» так не умеет. Оборона Максименко не самая крепкая, а дикой реализации нет. Наоборот, есть Зелимхан Бакаев, у которого 20 ударов и всего 1 гол, но с пенальти. Есть бесполезные удары Айртона и не было постоянных выстрелов Кокорина.

Не хватает человека с последним пасом, раз кризисный Бакаев в лидерах по качеству созданных другим моментов и выше всех по голевым передачам. Но если заменить его в основе на человека, который лучше работает с голами, то команда Тедеско сможет добавить проблем чужой защите.

Легко вспомнить матчи против «Сочи», «Урала», «Ростова» или «Уфы», когда всего четырех точных ударов хватало, чтобы превратить 35 очков в таблице в 41, то есть сравняться с «Зенитом». И вот тут вспоминаем Квинси Промеса. Атакующего хавбека логично сравнить со «спартаковцами».

У Бакаева 75 % ударов – мимо ворот, у голландца в «Аяксе» — 66 %. У Зелимхана при одинаковом количестве проведенных полных матчей 5 ударов в створ, а у Антона – 21 выстрел. Промес забил 6 мячей, из которых 5 с игры, а у Бакаева, как сказано выше, лишь один удар с пенальти.

Добавьте сюда потерю Кокорина (умудрился выжать 2 гола из 3 ударов в створ) – получаете полную картину. Если Промес все-таки окажется в «Спартаке», многие будут выражать опасения.

Правильный скепсис, особенно если Овермарс и Ван дер Сар раскрутят Федуна и Алекперова на солидные денежные расходы при возвращении Квинси. Но, независимо от фамилии, «Спартаку» в межсезонье были нужды два человека. Для среднего паса и последнего удара.

Зобнин и Айртон играют выше, чем опорная зона, а выносы Джикии и Жиго часто некому подбирать, Соболев сыграл лишь 8 полных матчей из 19. Также Тедеско нужен дополнительный козырь в атаке. У Ларссона и Понсе количество голов и xG сопоставимое.

Но целостной картинки нет. Весь «Спартак» второй год подряд в аутсайдерах по проценту метких ударов от общего числа, и промахи сказываются на результатах. Просто год назад с 33 очками были бы на 6-м месте, а сейчас все лидеры сдали и «красно-белые» зацепились за третью строчку к зиме.

Пора делать выводы, без реализации результат будет примерно таким, как год назад, когда после 19-го тура были десятыми, а в итоге стали седьмыми. Сейчас в тройке, но от середины таблицы не застрахованы, если собираются и дальше мазать в 7 случаях из 10.