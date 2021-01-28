«Шеффилд» в матче с «Ман Юнайтед» добыл вторую победу в сезоне. МЮ сам себя лишает шансов на титул

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28 января 2021, 11:16

«Манчестер Юнайтед» неожиданно оступился – проиграл на своем поле «Шеффилду». «Соккер.ру» — о том, как МЮ помогает конкурентам в борьбе за чемпионство.

Можно сколько угодно упираться и безошибочно биться с прямыми конкурентами в борьбе за титул, а потом взять и на ровном месте отдать три очка команде, которая ни на что не претендует. И все эти сохраненные ничьи и вырванные с трудом победы над топовыми соперниками становятся бессмысленными, когда ты потом сам даешь им фору, оступаясь так нелепо, как это сделал МЮ , проведший до этого 12 матчей подряд без поражений.

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что эта осечка очень показательна в гонке с «Манчестер Сити» за титулом. Особенно на фоне того, как «горожане» расправились с «Вест Бромвичем» (5:0) в последнем матче.

МЮ должен был сразу же ответить. Если собираешься бороться за чемпионство, нужно брать такие матчи. Нужно выдавать отличные игры каждую неделю. Не имеет значения положение соперника. В течение многих месяцев мы говорили о том, что несоответствие отдельных игроков этой команде сдерживает ее. И теперь увидели обратную сторону этого. Это не конец света. Но испытание реальностью для игроков.

Чтобы понимать, насколько ситуация катастрофична для «Манчестера», можно лишь отметить, что для «Шеффилда» это лишь вторая победа в чемпионате. В 20 матчах. До этого он обыграл только «Ньюкасл» на своем поле. И поэтому занимает твердое последнее место в турнирной таблице.

Но это был классический матч, когда фаворит полностью статистически размазывает соперника, но при этом умудряется проигрывать. Впрочем, вряд ли кто-то ожидал, что «Шеффилд» победит, не владея при этом преимуществом. У гостей был один шанс из сотни, и он сыграл. При этом оцените бережливость «Шеффилда». У него было всего пять ударов по воротам, но три попадания в створ и два гола. Тогда как на счету МЮ , который злоупотреблял не такими уж опасными дальними ударами, аж 16 попыток, но всего четыре точных удара.

Самым старательным оказался Гринвуд, который бил четырежды. У Фернандеша три удара, у Рэшфорда и Магуайра, который стал автором единственного гола, по два. Разумеется, колоссальным был перевес «Манчестера» по контролю мяча – почти 76 процентов времени. И почти 90 процентов точных передач против 70 всего у «Шеффилда». Но снова видим, что статистика – лишь приложение к пониманию игры, а не отражение ее результата.

Секрет успеха «Шеффилда» довольно стандартен для команды-андердога, которая одерживает сенсационную победу. Помимо бережливости, названной выше, это еще и стандарты. Первый гол гости открыли после подачи углового – этот элемент игры может быть использован даже самой безнадежной командой. А еще – везение. Ведь придирчивый арбитр отменил бы гол Брайана, поскольку в этот момент Шарп атаковал вратаря Де Хеа. Были и еще эпизоды, которые можно списать на удачу «Шеффилда». О них отдельно высказались игроки и тренер МЮ . Хотя можно было высказаться и по поводу работы на корнерах, поскольку МЮ с начала прошлого сезона пропустил при розыгрышах угловых 14 мячей. Столько же у «Брайтона» и «Челси», а больше – ни у кого.

Но на одной удаче уехать невозможно. Поэтому к бережливости и везению добавим самоотверженность и организацию игры в обороне. Бэшем, Ампаду и Ягелка вынесли мяч 18 раз, подавляли почти любую угрозу со стороны атаки МЮ . Острота, которую в последнее время несли Фернандеш и Погба, максимально ликвидировалась – «Шеффилд» понимал, кого нужно перекрывать, и делал это старательно.

Наконец, ошибки. Вероятно, МЮ так любовался своей формой и темпом, что не воспринял всерьез игру дома против последней команды лиги. И это напрямую сказалось на концентрации. Что выражалось не только в неэффективной атаке, но и в том, как был пропущен второй мяч, когда три-четыре подряд ошибочных действия позволили Берку забить.

Тут еще есть любопытные статистические расклады. Например, МЮ в нынешнем сезоне проиграл всего четыре раза. Но все четыре поражения случились на «Олд Траффорд»: от «Кристал Пэлас», «Тоттенхэма», «Арсенала» и вот от «Шеффилда». Четыре поражения в десяти домашних матчах. Вспомнить можно только сезон-2013/14, когда их было семь. При этом с сезона-2003/04 «Шеффилд» стал только четвертой командой, которая на выезде обыграла МЮ , нанеся всего пять ударов по воротам. Ранее это были «Бернли» (январь 2020-го), «Кристал Пэлас» (август 2019-го) и «Суонси» (август 2014-го).

Итак, что же думает по поводу утраты ритма главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер:

Нет времени жалеть себя. Другие команды проигрывали и приходили в норму. И мы делали это раньше. Я ожидаю, что в субботу с «Арсеналом» мы сыграем намного лучше. Настроение игроков должно улучшиться. Я разочарован, что мы не смогли достичь высот того футбола, который показывали в последние месяцы. Нам не хватало маленькой искры. Не было дополнительного креатива, воображения, Х-фактора. Плюс два неверных решения – как есть. Это такой непоследовательный сезон – судья принял два неверных решения.

Помимо уже упомянутого незамеченного судьей контакта Шарпа с Де Хеа, когда «Шеффилд» забивал первый гол, сторонники МЮ обвиняют рефери в том, что он излишне внимательно отнесся к контакту Магуайра и вратаря противника, когда «Манчестеру» один гол не засчитали. Эпизод прокомментировал сам Магуайр: