Проклятие Кейна, Дефо и Хандановича. Знаменитые футболисты без выигранных трофеев

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сегодня, 13:30

В этом году вечные неудачники надеются на решающие победы.

Харри Кейн (Англия) – 433 матча

Летом Харри стукнет 28 лет, уже не мальчик по футбольным меркам. Но останешься без трофеев так надолго, если не задержишься в школе «Арсенала» — с «канонирами» хотя бы в кубках мог побеждать, а потом пойдешь в «Тоттенхэм», ведь за этот клуб болеют близкие. Кейн – патриот «шпор», сто раз мог сменить команду за последние годы. Или не мог? То руководитель клуба Леви устраивал переговорщикам казнь на электрическом стуле занудства, то ценник оказывается неподъемным даже для «Барселоны» и МЮ . Зато лидер сборной Англии получит шанс зайти в финал Евро-2020 – британцев высоко оценивают накануне турнира, а самое главное – «Тоттенхэм» вышел в финал Кубка Лиги. 25 апреля 2021 года у Харри будет шанс, Моуриньо напоминает своей команде, что пора прекратить сдаваться в финалах до выхода на поле.

Раджа Наингголан (Бельгия) – 531 матч

Самый сильный футболист с индонезийской кровью в истории футбола не достиг всего, что мог. У Раджи есть проблемы с дисциплиной. Он любил развлекаться, шумные компании, многократно нарушал режим, иногда снимая свои посиделки на камеру телефона. О характере Наингголана были наслышаны скауты и тренеры, поэтому много лет провел в «Кальяри». Также у хавбека были проблемы в сборной Бельгии – публично критиковал Роберто Мартинеса. В большой клуб попал поздновато, но на решения влияла, судя по всему, уже бывшая жена – не хотела в Рим, нравилось в Кальяри. «Интер» пытался пристроить Раджу в состав, но тоже не получилось – бельгиец вернулся в знакомый ему клуб.

Димитри Пайет (Франция) – 617 матчей

А ведь достаточно было обыграть Португалию в финале Евро-2016, в котором французы были фаворитами! Но форвард «Локомотива» Эдер забил, а Пайет только Роналду испытал на прочность в финале. Но после того, как француз круто отыграл в АПЛ за «Вест Хэм» — не только штрафными запомнился, и вернулся с голами в Лигу 1, окончательно отпали сомнения, что это большой футболист. За плечами Пайета более 600 поединков на высоком уровне, в том числе 38 игр за сборную Франции, а за душой ни одного трофея, только два проигранных финала – с «Марселем» в Лиге Европы и со сборной на Евро.

Самир Ханданович (Словения) – 729 матчей

В Словении ничего выиграть не успел, рано перебрался в Италию. На полуострове добился успехов в «Удинезе», перешел в «Интер», где стал клубной легендой, ведь играет давно и прекрасно. Но прошлой ночью мастер отражения пенальти лишился возможности сыграть в финале Кубка Италии после поражения и ничьей в полуфиналах с «Ювентусом», хотя для Конте игра была важной. У Антонио не лучшие отношения с Аньелли, которому тренер показал средний палец, а коварная футбольная судьба показывает баранку Самиру. Голкипер теперь ставит на Серию А, но у Златана больше чемпионского опыта, чем у «Интера» времен Хандановича. Впрочем, борьба в чемпионате Италии не завершена – словенец надеется, что сможет подержать в руках чемпионский кубок на «Джузеппе Меацца».

Джермейн Дефо (Англия) – 803 матча

В декабре 2018 года Дефо – классному парню и прекрасному форварду, вручили «утешительную медаль» победителя Кубка Лиги 2008 года. Но проблема в том, что сам не побеждал в финале с «Тоттенхэмом», поскольку до этого успел перейти в «Портсмут» за 7 млн фунтов. Рассказы о заслуженности справедливы, Дефо было приятно, что его вспомнили спустя десять лет. Но в этом жесте есть и момент унижения для профессионального спортсмена. Сам Дефо не выигрывал ни в одном финале в жизни, ни разу не был первым в таблице после последнего тура сезона. Но будет, ведь специально принял приглашение Джеррарда из Глазго. В 38 лет англичанин выходит на поле и даже изредка забивает голы в составе «Рейнджерс». Команда лидирует в чемпионате Шотландии, опережая «Селтик» на 15 пунктов, даже если вечные враги выиграют оба перенесенных матча. До этого отрыв составляет 21 пункт. Джеррард знает, как обидно оставаться без победы в национальном чемпионате после длительной карьеры, так что поможет Дефо поднять над головой первый кубок в футбольной карьере.

Знаменитые игроки без трофеев – редкость?

Редкость, но ответ зависит от того, насколько глубоко копать. Часто в список людей без трофеев включают того же Сократеса, но великий бразилец с докторскими степенями в медицине и философии выигрывал важные турниры – чемпионаты штатов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Хотя стоит признать, что для легенды футбола такого масштаба у него преступно мало побед. Не то чтобы Сократесу они были нужны, но есть футболисты, на которых статус «неудачников» давил.

Нет ни одного трофея у Мэтта Ле Тиссье со скромным прозвищем «Бог» от фанатов «Саутгемптона». Но этот хавбек – локальная легенда АПЛ , мастер исполнения пенальти и мощных ударов. Но по классу Мэттью не подходил для 100 матчей в сборной Англии, так что дело было не только в клубной прописке. Но все-таки обидно, что англичанин не выиграл ничего, хотя бы Кубок Лиги. Аналогичная роль в истории у Джонни Хейнса – легенды «Фулхэма» с 56 матчами за сборную Англии, но маленькой копии чемпионского кубка на полке.

Надеемся, Кейн не повторит их судьбу, хватит легендарного Финни – сэр Томас играл за «Престон Норд Энд» много лет, провел 76 матчей и забил 30 мячей за сборную Англии, но прошел мимо побед и кубков. Как и парочка итальянских звезд. Ди Бьяджо много лет выступал за «Рому» и «Интер», но умудрился разминуться с трофеями. У Джузеппе Синьори выдающиеся голевые показатели, но «трофеем» может назвать разве что победу в Серии В – так себе достижение для звезды футбола и лучшего снайпер Серии А в трех сезонах.

Ди Натале дважды побеждал в гонке голеадоров, но в «Эмполи» и «Удинезе» не сумел выиграть ни одного трофея. Аналогичная судьба у выдающегося немецкого хавбека Бернда Шнайдера – 81 матч за сборную Германии, десятки голов за «Байер», а в итоге стал частью «Неверкузена» – состава, что упустил возможность выиграть Бундеслигу и уступил Зидану и Раулю в финале Лиги чемпионов. Многие звезды из Леверкузена – Бутт, Лусио, Зе Роберто и Баллак, позже выигрывали трофеи с «Баварией», но вот Шнайдер, Рамелов и турок Баштюрк так и остались финалистами без «золота».

Хорошо, что у Дефо, Хандановича и Кейна будет шанс в этом году поднять кубки над головами. Хотя Харри для этого надо обыграть «Манчестер Сити», а это так же сложно, как с «Интером» опередить «Ювентус» и «Милан» в Серии А. Одному Дефо проще – уже наиграл на медаль с «Рейнджерс», может отдыхать и ждать большую вечеринку, первую трофейную в его жизни.