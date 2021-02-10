Месси — лучший футболист десятилетия по версии IFFHS. Роналду — 2-й

1612927110

10 февраля 2021, 06:18

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) представила рейтинг лучших игроков планеты в период с 2011 по 2020 год.

Лучшим футболистом десятилетия был признан капитан «Барселоны» и сборной Аргентины . Вторую строчку занял форвард «Ювентуса» и сборной Португалии . Третье место досталось полузащитнику «Виссел Кобе» , ранее выступавшему за «Барселону» и сборную Испании.

Лучшие футболисты десятилетия по версии IFFHS

1. Лионель Месси («Барселона», Аргентина)

2. Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия)

3. Андрес Иньеста («Виссел Кобе», Испания)

4. Неймар («Пари Сен-Жермен», Бразилия)

5. Серхио Рамос («Реал», Испания)

6. Мануэль Нойер («Бавария», Германия)

7. Роберт Левандовски («Бавария», Польша)

8. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия)

9. Златан Ибрагимович («Милан», Швеция)

10. Лука Модрич («Реал», Хорватия)

Напомним, лучшим клубным тренером десятилетия был признан наставник «Атлетико» Диего Симеоне.