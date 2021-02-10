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Месси — лучший футболист десятилетия по версии IFFHS. Роналду — 2-й

10 февраля 2021, 06:18

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг лучших игроков планеты в период с 2011 по 2020 год.

Лучшим футболистом десятилетия был признан капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Вторую строчку занял форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Третье место досталось полузащитнику «Виссел Кобе» Андресу Иньесте, ранее выступавшему за «Барселону» и сборную Испании.

Лучшие футболисты десятилетия по версии IFFHS

1. Лионель Месси («Барселона», Аргентина)

2. Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия)

3. Андрес Иньеста («Виссел Кобе», Испания)

4. Неймар («Пари Сен-Жермен», Бразилия)

5. Серхио Рамос («Реал», Испания)

6. Мануэль Нойер («Бавария», Германия)

7. Роберт Левандовски («Бавария», Польша)

8. Джанлуиджи Буффон («Ювентус», Италия)

9. Златан Ибрагимович («Милан», Швеция)

10. Лука Модрич («Реал», Хорватия)

Напомним, лучшим клубным тренером десятилетия был признан наставник «Атлетико» Диего Симеоне.

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Все комментарии
Кьянти
Кьянти ответ Baggio R. (раскрыть)
13 февраля 2021 в 06:46
Ну это такое себе неравенство...то есть оно конечно есть, но очень шаткое. Так можно говорить и про сетку отбора, групповых этапов, одни выходят из группы смерти, другие из проходных. В личных показателях тоже самое. Ты же знаешь все эти бла, бла, бла про Месси и Рона, мол, Рон стату набивает в сборной на Литве и Андоре, говорят одни. Вторые им возражают, мол, если бы у Криша были бы такие партнеры по сбороной, как у Лео...ну итд, понимаешь надеюсь, о чем я. Ну а если чисто формально, то наверное в чем-то ты прав.
Baggio R.
Baggio R. ответ Кьянти (раскрыть)
12 февраля 2021 в 06:58
Сейчас ведь гол в чемпионате Испании равен двум в Болгарии (что соответствует действительности), а тогда разницы не было. С 1992 по 1996 ЗБ официально не вручали, в тот период лучшими бомбардирами становились представители чемпионатов Шотландии, Уэльса и даже Армении с Грузией. С сезона 96/97 ввели новую систему определения с использованием коэффициентов лиг.
Кьянти
Кьянти ответ Baggio R. (раскрыть)
12 февраля 2021 в 06:19
А что не так, не понял.
Baggio R.
Baggio R. ответ Кьянти (раскрыть)
11 февраля 2021 в 10:14
Насчёт проще и яснее: в сезоне 89/90 обладателями ЗБ стали Христо Стоичков (ЦСКА София) и Уго Санчес (Реал М), забившие по 38 голов. Объективное равенство?
Кьянти
Кьянти ответ Baggio R. (раскрыть)
11 февраля 2021 в 09:28
Не спорю, что нет гичего нового под солнцем, но все таки то, о чем ты пишешь, это единичнвй случай. Ну может быть еще пара, тройка найдется, а в целом все же было проще и яснее, чем сейчас.
амурец
амурец ответ Даниил Петров (комментарий удален) (раскрыть)
11 февраля 2021 в 02:08
    зигзаг
    зигзаг
    10 февраля 2021 в 22:16, ред.
    Месси по игре намного лучше, пас, техника, обводка на высшем уровне. Лео созидатель. Рон простой завершатель, хоть и таранного типа. Но, тот же Дрогба был не хуже. А Месси уникум, каждый гол блеск
    STVA 1
    STVA 1 ответ Егор Бобиков (раскрыть)
    10 февраля 2021 в 16:34
    До 2015!
    УЕСКА
    УЕСКА
    10 февраля 2021 в 16:22
    Роналду вечно второй.
    Егор Бобиков
    Егор Бобиков
    10 февраля 2021 в 16:20, ред.
    Месси лучший игрок 21 века по версии 2 организаций,ELO и Independient.Если хотите сравнивать и по таким наградам.
    Егор Бобиков
    Егор Бобиков ответ Vave666 (раскрыть)
    10 февраля 2021 в 16:18, ред.
    Ошибаешься,Globe Soccer awards как раз таки и дала эту награду Криштиану,где его агент в руководящих постах.Салах на 2 месте.Просто смешно.IFFHS это совсем другой уровень и другая организация.
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Кьянти (раскрыть)
    10 февраля 2021 в 16:17
    Раньше заморочек тоже хватало. Например, в 1987 году такой был цирк с Золотой бутсой)
    Родион Кэмэтару из «Динамо» Бухарест за 10 матчей до конца чемпионата Румынии не числился в списках лучших бомбардиров даже своей страны, не то что Европы.
    Но финиш сезона выдался просто фантастическим, Кэмэтару забил 20 голов в 6 матчах! Чемпионат Румынии заканчивался позже остальных, поэтому тренировавший тогда команду Мирча Луческу, Родион, да и вся команда, знали, сколько нужно забить, чтобы Кэмэтару стал лучшим бомбардиром в Европе.
    На церемонии награждения, произошел скандал: второй бомбардир европейского сезона австриец Тони Польстер из «Аустрии» отказался получать «Серебряную бутсу», заявив, что некоторые из забитых Кэмэтару мячей – результат сговора. Кэмэтару опередил Польстера, забив в последних 3 турах 15 мячей, эти игры позже признали договорными, а румына лишили награды.
    Егор Бобиков
    Егор Бобиков ответ STVA 1 (раскрыть)
    10 февраля 2021 в 16:13
    Хави играл до 2014 года,если смотреть спорт высших достижений,но как игрок Хави конечно же сильнее и умнее Модрича!Он лучший центр полузащитник 00-10 годов!
    Кьянти
    Кьянти ответ Vave666 (раскрыть)
    10 февраля 2021 в 16:04
    Ахах на сто лет засветился, ну ты скажешь. Кому нужен будет через 100 лет Рон или Месси или еще кто-нибудь из динозавров. Пеле 50 лет назад закончил играть и уже для многих он не авторитет. А при нынешних скоростях изменений жизни и ценностей и понятий, через 100 лет вообще будет ли футбол в том виде, что мы его знаем.
    Кьянти
    Кьянти ответ Егор Бобиков (раскрыть)
    10 февраля 2021 в 16:00
    Как по мне, так это просто еще один повод оправдать повышение налогов))) какую реальную пользу, ну вот прямо таки без которой тяжело, эти конторы приносят? Ну вот как сам футбол стал лучше от того, что кто-то за народные деньги штаны в офисе протирает состовляя такие рейтинги?
    Кьянти
    Кьянти ответ Baggio R. (раскрыть)
    10 февраля 2021 в 15:55
    Ну может быть, может быть, я на такие мелочи внимания не обращаю ахах)))мира или европы. Знаешь был золотой мяч франц футбола и золотая бутца, а сейчас попробуй уследи за всеми эти рекордами. Скоро будут признавать лучшим игроком года, сезона, месяца, тура, матча среди тех у кого 7 номер имя на букву К и фамидия на Р, ну или 10, Л. М.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    10 февраля 2021 в 13:50
    Хоть кто-то Златана оценил.
    Estiva
    Estiva ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    10 февраля 2021 в 13:30
    ещё у него меньше техники и игрового интеллекта
    амурец
    амурец
    10 февраля 2021 в 12:48
    пусть так, хотя те кто понимают в футболе знают, что это не так
    Королевский Реал
    Королевский Реал ответ Егор Бобиков (раскрыть)
    10 февраля 2021 в 11:42
    Деятельность организации IFFHS критикуется рядом специалистов. Так, футбольный эксперт и профессор Кёльнского университета Карл Леннарц подвергает сомнению компетентность главы организации Альфредо Пёге и называет «сомнительными» различные рейтинги, которые составляет данная структура. Леннарц сообщил: «Все эти рейтинги невразумительны. Это просто личная точка зрения Альфредо Пёге. IFFHS — шоу одного человека».
    Немецкий журнал Spiegel назвал IFFHS «сомнительной конторой, которой управляет безумный фанатик».

    Deutsche Presse-Agentur (DPA), крупнейшее информационное агентство Германии, отказывается публиковать новости с использованием «статистики» МФФИИС, так как не признаёт её авторитетным источником информации
    sv_1969
    sv_1969
    10 февраля 2021 в 11:38
    Хави однозначно должен быть!Ну и немца не мешало добавить )))
    STVA 1
    STVA 1 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    10 февраля 2021 в 11:36
      STVA 1
      STVA 1 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
      10 февраля 2021 в 11:35
      1998—2015 Флаг Испании Барселона 505 (58)
      Не проходит?Нет?
      Иван Тасминский
      Иван Тасминский ответ Кьянти (раскрыть)
      10 февраля 2021 в 11:31
      тут десятилетия а не 2к21
      Caniggia
      Caniggia
      10 февраля 2021 в 11:21
      Буффон - это, скорее, предыдущее десятилетие, вместо него можно было поставить Хави.
      112910415
      112910415
      10 февраля 2021 в 11:18
      ну, конечно же лучший !
      Ruslik1982
      Ruslik1982 ответ STVA 1 (раскрыть)
      10 февраля 2021 в 11:17
      а Хави играл последние 10 лет? и где?
      STVA 1
      STVA 1 ответ Егор Бобиков (раскрыть)
      10 февраля 2021 в 11:09
      И ещё!там находится Модрич но гениального Хави нет!
      Vave666
      Vave666 ответ Кьянти (раскрыть)
      10 февраля 2021 в 11:08
      Ну кто-то на 100лет засветился, а кто-то на 10) разница в 10 раз))
      Vave666
      Vave666
      10 февраля 2021 в 11:06
      Могу ошибаться, но они же игрока столетия дали Кришу)) зная это слова фанатов Месси к этому посту выглядят смешно)
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