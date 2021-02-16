«Севилья» подписала кэпа «Аталанты», ПСЖ остался без Неймара и Ди Марии. Как участники ЛЧ изменились за зиму

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сегодня, 12:00

Травмы и трансферы оказали серьезное влияние на составы команд.

Сегодня зафиксируем важные изменения в составах восьми команд, вступающих в борьбу на этой неделе. Что сразу хочется отметить, так это минимальные «внешние» изменения и обильные «внутренние». Под «внутренними» подразумеваются травмы, которых в этом сезоне хоть отбавляй, особенно в командах, которые ведут борьбу на несколько фронтов. Скомканная летняя подготовка, насыщенный график — все это сказывается. И не говорите, что Кевин Де Брюйне нас всех не предупреждал.

Что касается «внешних» изменений, то это трансферы. Клубы имеют возможность дозаявлять футболистов в Лигу чемпионов накануне плей-офф, причем с недавних пор, согласно пункту регламента 45.02, допускается внесение в заявку футболистов, выступавших за другие команды в квалификации или на групповой стадии текущего розыгрыша. Раньше это было строго запрещено.

Впрочем, зимнее окно получилось бедным на события, так что в трансферах мы точно не запутаемся: например, на восемь команд, стартующих в плей-офф Лиги чемпионов на этой неделе, приходится всего-навсего четыре заслуживающих внимание новичка: к «Ливерпулю» присоединились защитники Бен Дэвис и Озан Кабак, Доминик Собослои сменил «Зальцбург» на «РБ Лейпциг», а Алехандро Гомес перешел из «Аталанты» в «Севилью».

«РБ Лейпциг»

Зимой в составе «Лейпцига» появился видный новичок: Доминик Собослои перешел из австрийского доминиона, но венгр пока не готов играть из-за травмы паха. Пропускают старт плей-офф также Конрад Лаймер и Эмиль Форсберг. Без Лаймера «быки» справились на групповой стадии, он не играет с августа, когда сломал лодыжку, а вот швед по ходу нынешнего сезона вернулся в основу «Лейпцига» и стал важным футболистом в схемах Нагельсманна. Увы, повредил колено в январе и с тех пор вне игры. Еще одной значимой кадровой потерей может стать Упамекано, если в клубе решат «чехлить» французского защитника после официально объявленного перехода в «Баварию».

«Ливерпуль»

Ван Дейк не сыграл ни одного матча в текущей лигочемпионской кампании и будет лечиться до середины апреля вместе с еще двумя центральными защитниками — Джо Гомесом и Жоэлем Матипом, которые отметились в осенних матчах. Зато заявлены для участия в Лиге чемпионов два зимних новичка — Озан Кабак и Бен Дэвис. У последнего, правда, ушиб, поэтому он значится в списке травмированных наравне с Милнером, Жотой и Наби Кейта. «Красные» очень серьезно пострадали от травм.

«Барселона»

Рональд Куман хотел добавить защитника в состав, но временное правительство не смогло выделить даже 3 миллиона евро на трансфер Эрика Гарсии из «Манчестер Сити», так что «Барса» осталась без новичков. Несколько месяцев пропустил Пике, который уже вернулся к тренировкам, но еще должен набрать форму, а недавно выбыл из строя неплохо замещавший Жерара уругваец Араухо. В лазарете также Коутиньо, Серхи Роберто и Ансу Фати. Потери серьезные, ведь каждый из названых футболистов претендует на место в стартовом составе.

ПСЖ

Бернат вне игры с сентября, когда порвал крестообразные связки колена, но если с отсутствием основного левого защитника уже успели смириться, то травмы Ди Марии и Неймара стали жестким ударом по команде: аргентинец и бразилец получили повреждения в февральских матчах с «Марселем» и «Каном», в дуэли с «Барсой» придется обойтись без них. Не забываем, что у «Пари Сен-Жермен» случилась рокировка на тренерском мостике: Маурисио Почеттино заметил Томаса Тухеля. Это тренеры, проигравшие в двух последних финалах Лиги чемпионов.

«Порту»

«Драконы» не совершали трансферов в зимнее окно, а в лазарете только защитник Нану, который неудачно столкнулся с российским вратарем Станиславом Крицюком в матче чемпионата Португалии и получил сотрясение мозга, но он и не является основным в своей команде. Сержиу Консейсау не ограничен в своих решениях, все боевые сочетания в его распоряжении.

«Ювентус»

На данный момент Пирло не может рассчитывать на Куадрадо и Артура, а участие Дибалы и Рэмси в завтрашнем матче под вопросом. Это ощутимые кадровые потери по именам, но чтобы говорить об изменениях в составе «Ювентуса», нужен некий образец для сравнения, а Пирло пока не создал стабильную структуру, молодой тренер по-прежнему в поиске.

«Севилья»

Андалузцы не могут рассчитывать на своих лидеров — Наваса и Окампоса. Опытного Хесуса на правом фланге обороны подменит немного забытый Алейш Видаль, который зажигал в «Севилье», уходил в «Барселону» и вернулся на «Рамон Санчес Писхуан», а вот вместо Лукаса в атаке сыграет зимний новичок — Папу Гомес, перешедший из «Аталанты», где экс-капитан итальянского клуба рассорился с Гасперини.

«Боруссия» Дортмунд

У «желто-черных» все зимние изменения идут в минус. Во-первых, «Боруссией» руководит временный тренер: Эдин Терзич принял команду после отставки Люсьена Фавра, чтобы по окончании сезона передать дела Марко Розе, нынешнему наставнику гладбахской «Боруссии». Во-вторых, из-за травмы ахилла в этом сезоне уже не сыграет основной хавбек Аксель Витсель. Менье, Пищек, Шмельцер, Загаду тоже в лазарете, как и основной вратарь Роман Бюрки. Оборонительный блок «Боруссии» предстанет в экспериментальном виде в плей-офф Лиги чемпионов, и это делает «Севилью» фаворитом пары.