Жиньяк и Кариока против Левандовски. В этом году будет два финала Клубного ЧМ

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сегодня, 11:03

И действующий турнир станет последним в старом формате.

Клубный ЧМ не очаровал мировую публику

Инфантино понимает, что кляча дохлая. Пристроили турнир в Катаре, в декабре планируют сыграть в Японии, но 18-й розыгрыш станет последним. Кубок не зарабатывает деньги – не очень интересно смотреть, как победители Лиги чемпионов выигрывают в финалах у клубов из разных лиг и континентов, чьи составы мало что говорят широкой публике.

«Бавария», «Реал» (четырежды), «Барселона» и «Ливерпуль» привозили кубок в Европу. «Коринтианс» в 2012 году обыграл «Челси», но это единственный пример за десять лет. Но даже победа бразильцев 1:0 не зародила интерес к Клубному ЧМ . В основном ничего выдающегося ни в финалах, ни по пути не происходит.

Европейцы и остальная богатая футбольная публика стараются открыть для себя новые команды со всего мира, о которых забудут через пару дней. Но этого мало, чтобы кубок начал зарабатывать. Поэтому в ФИФА предложили реформу, будут играть реже, но кубок станет масштабнее.

Готовят турнир в Китае в обновленном формате

Планировали начать уже в 2021 году, чтобы вклиниться между Евро, ЧМ и Кубками Америки, но планы сместились из-за пандемии. А сама идея интересная. Инфантино предложил настоящий клубный чемпионат мира – 3 путевки для африканских клубов, 3 путевки для зоны КОНКАКАФ , 6 пропусков на кубок для клубов из Южной Америки.

Команды из Океании будут драться за право попасть в финал из 24 клубов с азиатами – 0.5 путевки против 2.5. Также в деле 8 клубов из Европы, самые важные участники. Остается одна путевка, а ее отдадут хозяевам, которым по планам должны стать китайцы – их чемпион получит привилегию.

Вот этот формат уже интереснее. Конечно же, нужно продумать формат и правильно выбрать время, но если кубок будут играть сначала в Китае, а потом в США – турнир получится финансово очень успешным. И привлекательным, ведь когда в деле 8 европейских клубов – станет веселее.

В полуфинале имени Жиньяка выиграл Кариока

В Катаре в финале сыграют мексиканцы против немцев. Клуб из центральной Америки впервые оказался в решающем матче, «Тигрес» переиграл обладателя Кубка Либертадорес – «Палмейрас». В составе победителей основным опорным хавбеком является Кариока, а в составе проигравших не попал в ворота Луис Адриано.

Но в полуфинале «спартаковцев» ярче всех сыграл Жиньяк. У здоровяка 3 мяча на турнире (2 с пенальти), лучший снайпер кубка. С его ударами головой долгое время справлялся вратарь бразильцев, но затем бывший форвард «Марселя» и «Тулузы» не промахнулся с «точки» — Жиньяк в 35 лет в чудесной форме.

Тяжелый нападающий в составе «Тигреса» играет шестой сезон, в каждом забивает много мячей. У него 147 голов в 246 матчах, феноменальный показатель. С таким лидером можно цепляться за гол в ворота Нойера, но фаворит известен.

«Бавария» встретила и обыграла «двойника»

Флику, как родителям, что заманивают детей в садик, обещая игрушки, о которых малыш забудет до вечера, пришлось сочинять игрокам «Баварии» сказку. По версии тренера, «Аль-Ахли» из Каира – египетская «Бавария». Лигу чемпионов КАФ выигрывали в новом веке 7 раз, в том числе после паузы в семь лет.

Чемпионат Египта покорялся им 42 раза, вполне себе «Бавария». Но есть большая разница – немецкая команда на голову выше классом, поэтому поединок не получился сложным для фаворита. Команда в красном и черном не сумела ничего поделать с более сильным соперником – немцы спокойно забрали свое.

Потратили время на адаптацию к стилю африканского соперника, но против Роберта нет приема – Левандовски сделал дубль (мог забить больше), а попытки «Аль-Ахли» сочинить мяч престижа не привели к разочарованию для Мануэля Нойера, что позволял себе выходить до середины поля.

«Тигрес» выиграет, если мексиканцев недооценят

Мексиканцы заберут трофей, только если «Бавария» не будет готовой физически, сам «Тигрес» покажет чудеса подготовки, а матч перейдет в овертайм. В чистую победу мексиканцев не верят ни букмекеры, ни эксперты. «Тигрес» — приличная команда, что не позволила «Палмейрасу» отыграться и создавала моменты навесами на Жиньяка.

Но прямолинейность и предсказуемость клуба из Мексики под руководством мексиканца бразильского происхождения Рикардо Ферретти может столкнуться с солидностью и уверенностью «Баварии». В таком случае развязка финального матча окажется предсказуемой, а Кариока не поможет создать сенсацию, коих на Клубном ЧМ не было с 2012 года.

Никто не принижает заслуги клубов из других континентов, просто работает арифметика. Деньги в футболе сосредоточены в Европе, лучшие игроки из Бразилии или Мексики мечтают выступать в топ-5, играть в Лиге чемпионов. Поэтому и остается разница в классе, которую одним желанием не компенсировать.

Хочется, чтобы финал получился ярким, но нужна помощь «Баварии» — надо чудить в защите, чтобы создать триллер. «Тигрес» у себя дома в финалах Лиги чемпионов проигрывал трижды за последние годы, его шансы против немцев объективно невысокие.

Флик может взять шестой трофей с «Баварией»

Немецкий наставник назвал «Тигрес» атлетами. На физике у тренерской команды многое завязано. Но у них нет Сане, Гнабри, Мюллера и Левандовски. Проблемы создадут, скорее всего, ведь немцы держат в уме поединки Бундеслиги и игру против «Лацио» в конце февраля – не хотят рисковать здоровьем лидеров, стараются играть с запасом. Скорее всего, получится.

Тогда Флик соберет невероятную коллекцию трофеев – победу в Бундеслиге, Кубке и Суперкубке Германии, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и звание королей Клубного ЧМ . Бродят по немецким землям слухи, что Ханс-Дитер покинет «Баварию» из-за будущего ухода на пенсию Карла-Хайнца Румменнигге и конфликта с Салихамиджичем.

Странные новости, но для клуба из Мюнхена внутренние распри – старая песня о главном. Немцы и сменщика для Флика подыскали, его бывшего начальника Йоахима Лёва, которому пора освежиться после работы в сборной. Но Флик ничего пока не подтверждал. Зато настраивает мощную команду на еще один кубок. Вряд ли последний, ведь «Бавария» лидирует в Бундеслиге с разницей мячей +32. От «Лейпцига» оторвались уже на 7 пунктов.

Не сказать, что у немецкого фаворита всегда и все получается, да и Горецка остался дома с коронавирусом. Но у Рекордмейстеров новая серия побед – шесть подряд. Гузману, Жиньяку, Сальседо и Кариоке надо сотворить сенсацию, чтобы после катарского финала весь мир облетела новость о поражении «Баварии». Немцы однозначный фаворит, а турниру нужно новое дыхание. В нынешнем формате смотреть особо не на что, к сожалению, игра кошек из Европы с подопытными мышками со всего мира.

Пока счет в финалах 12:4 в пользу Европы, причем из Южной Америки выигрывали лишь бразильцы. Или мексиканцы под предводительством француза Жиньяка перепишут историю, или Левандовски затянет в постель еще один трофей.