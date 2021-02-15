У «Краснодара» снова проблемы. «Быки» не готовы к плей-офф Лиги Европы и борьбе за высокие места в РПЛ

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сегодня, 18:58

Новый год — новая травма.

«Быки» на мажорной ноте завершили 2020 год, но теперь всё сначала

По ходу осени «Краснодар» пережил все возможные виды кризисов: кадровый, игровой, творческий и даже кризис веры в себя. У южан была серия из восьми матчей, семь из которых они проиграли, а выиграть сумели только у разваливающегося на части «Тамбова» со скромным счетом 1:0. Но к декабрю «Краснодар» преобразился и в эндшпиле года сумел добиться хороших результатов.

Во-первых, благодаря победе над «Ренном» в Лиге чемпионов «быки» обеспечили себе третье место в группе и завоевали путевку в Лигу чемпионов. Во-вторых, выиграли три подряд матча в РПЛ с общим счетом 11:0, по 5:0 досталось «Ротору» и «Локомотиву». В-третьих, устояли в игре с «Челси» на «Стэмфорд Бридж» (1:1). Турнирного значения этот результат не имел, но для поддержания командного духа ничья с топ-клубом на выезде — мощное подспорье.

У «Краснодара» совсем нет времени на раскачку из-за Лиги Европы

Для «Краснодара» было бы лучше, чтобы сезон продолжался в декабре, ведь как только команда Мурада Мусаева раскочегарилась, обрела достойную форму и хорошее настроение, пришло время паковать чемоданы и лететь в отпуска. Для иных команд зимняя пауза оказалась спасительной, но «Краснодар» счел бы за благо отложить неизбежную перезагрузку.

Структурно футбольный сезон для российских клубов устроен так, что начинать сначала приходится дважды, и в начале 2021 года «Краснодар» — это снова черный ящик, содержимое которого в определенной степени остается загадкой даже для Мусаева, Хашига и Галицкого. Только матчи покажут, что подготовил тренерский штаб во время зимних сборов.

«Краснодар» годами не отказывается от амплуа переменчивой команды, чередующей вдохновенные отрезки с серостью, являющейся производной травм, проблем с «физикой» и отсутствия лидеров на поле. А сейчас есть еще и объективные трудности: у «быков» невероятно насыщенный календарь «на взлете», с 18 по 28 февраля предстоит провести четыре матча в трех разных турнирах.

В ближайший четверг первый матч 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо», в воскресенье кубковая игра с «Сочи», в следующий четверг ответная игра против хорватов, а потом и рестарт РПЛ игрой с «Уралом». Такой плотный график и в разгар сезона способен доставить неприятности, а уж после двух месяцев без официальной игровой практики — и подавно. К тому же, уже получен тревожный сигнал.

Травма Рамиреса — симптом старой болезни

Осенью «Краснодар» жил в условиях кадровой катастрофы, а эпидемии травм стали для «быков» чем-то само собой разумеющимся, неотъемлемой частью жизнедеятельности клуба. Странно лишь то, что «Краснодар» не предпринимает твердых шагов в направлении защиты своих главных активов — футболистов. Как показывает практика, череда вроде бы несвязанных и разнотипных травм может иметь под собой общую основу в виде просчетов медицинского штаба или чрезмерных физических нагрузок со стороны тренеров по физической подготовке.

Чем больше накопленная утомленность организма — тем выше риск того или иного повреждения. Вряд ли «Краснодар» случайно стал самой подверженной травмам командой РПЛ и вряд ли эта проблема решена, раз 2021 год «быки» начинают с плохих новостей: основной левый защитник Рамирес надолго выбыл из строя из-за травмы колена, эквадорец уже перенес операцию, а клуб в срочном порядке ищет замену Кристиану.

Кстати, после поражения от «Локомотива» в контрольном матче со счетом 0:4 Мурад Мусаев признался, что «Краснодар» подошел к игре в не оптимальном физическом состоянии. Тренер признал, что футболисты оказались перегружены, но их все равно заставили выполнить программу сборов до конца и испытали на прочность в полноценных спаррингах:

Что касается работы на сборах, думаю, мы немного переусердствовали с нагрузками, и матч с «Локомотивом» показал, что, наверное, мы не успели восстановиться после двух очень тяжелых матчей. Впрочем, еще есть время набраться сил, все осмыслить. Все хорошо, это рабочие моменты.

На знакомые грабли

«Думаю», «наверное» — неужели здесь это уместно? Тренерский штаб «Краснодара» не знал о состоянии футболистов до матча с «Локомотивом», а на усталость команды Мураду Мусаеву указал только разгромный результат? А как же современные технологии, позволяющие отслеживать индивидуальные показатели спортсменов, анализировать, как они переносят нагрузки и дозировать упражнения и игровую практику в зависимости от этого? В «Краснодаре» не пользуются датчиками, трекерами, не берут экспресс-анализы крови?

Людям свойственно стелить соломку в тех местах, куда они уже имели несчастье больно приземляться. «Краснодар» очень сильно страдал от травм, казалось бы, в таком клубе должны особенно тщательно следить за состоянием футболистов, в случае необходимости корректировать программу тренировок и матчей. Вместо этого тренер абсолютно спокойно говорит о переборе нагрузок, в то время как основной игрок отправляется в лазарет на полгода.