«Ман Сити» идет за 14-й победой подряд, а «Ливерпуль» может провалить задачу по защите титула

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сегодня, 16:39

Главный матч уикенда состоится на «Энфилде».

5 фактов о противостоянии «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»

1. Матч первого круга на «Этихаде» закончился со счетом 1:1. Мохамед Салах и Габриэль Жезус обменялись голами за полчаса игры, а в концовке первого тайма Кевин Де Брюйне не реализовал пенальти.

2. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», согласно данным «Трансфермаркта», владеют самыми дорогостоящими составами в мире. Суммарная стоимость футболистов «Ливерпуля» оценивается в 1.12 млрд евро, «Манчестер Сити» — 1.06 млрд евро.

3. «Горожане» не знают побед на «Энфилде» почти 18 лет — с мая 2003-го, когда выиграли 2:1 благодаря дублю Николя Анелька. Этой победой «Сити» прервал серию из 21 года без побед на «Энфилде». Таким образом, за последние 39 лет «Манчестер Сити» лишь однажды отпраздновал успех в логове «Ливерпуля». 1 победа в 33 матчах.

4. У Юргена Клоппа положительный баланс встреч с «Манчестер Сити» и Хосепом Гвардиолой, однако в случае поражения «Ливерпуля» сегодня в тренерской дуэли наступит равенство. На данный момент Клопп выиграл у Гвардиолы 9 матчей, проиграл 8, только 3 встречи завершились ничьими.

5. В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на 7 очков, а по потерянным очкам преимущество «горожан» составляет 10 баллов. Только победа сегодня позволит «красным» помечтать о защите титула, в случае любого другого результата команда Клоппа останется за бортом чемпионской гонки.

3 факта о «Ливерпуле»

1. После 22 матчей прошлого сезона у «Ливерпуля» было 64 очка, сейчас — всего лишь 40.

2. Безвыигрышная серия «Ливерпуля» на «Энфилде» составляет уже 4 матча: ничьи с «Вест Бромвичем» и МЮ , поражения от «Бернли» и «Брайтона».

3. «Ливерпуль» не может забить в трех подряд домашних матчах АПЛ (против МЮ , «Бернли» и «Брайтона»). Последняя такая серия случалась у «красных» 37 лет назад.

3 факта о «Манчестер Сити»

1. Команда Хосепа Гвардиолы одержала 13 побед подряд во всех турнирах, в том числе 9 побед в рамках Премьер-Лиги.

2. Беспроигрышная серия «горожан» насчитывает 20 матчей, в последний раз «Сити» капитулировал 21 ноября, когда проиграл «Тоттенхэму» (0:2).

3. Вратарь «Ман Сити» Эдерсон выдал серию из 8 сухих матчей подряд. До него подобное удавалось Петру Чеху, Пепе Рейне и Алиссону Бекеру, а рекорд принадлежит Эдвину ван дер Сару, который сохранял свои ворота в неприкосновенности на протяжении 14 встреч.

Отдел кадров

- «Ливерпуль» по-прежнему вынужден обходиться без ряда ключевых игроков: Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип и Джо Гомес будут следить за большим матчем из лазарета, как и Диого Жота с Наби Кейта.

- К хорошим новостям для «красных»: должен вернуться в ворота после болезни основной вратарь Алиссон, пропустивший матч с «Брайтоном» из-за болезни. Во всяком случае, Юрген Клопп подтвердил, что бразилец «чувствует себя намного лучше» и успел провести несколько тренировок накануне игры с «Сити».

- Под вопросом участие в матче Фабиньо и Садио Мане. Известно, что они начали тренироваться с пятницы, но занимались в общей группе лишь частично.

- Новичок «Ливерпуля» Озан Кабак получил разрешение на работу в Англии и может дебютировать за мерсисайдцев уже сегодня. Клопп ушел от прямого ответа об участии турка в матче с «Ман Сити», подчеркнув, что в идеальном мире 20-летних защитников-новичков не бросают в пламя таких матчей через несколько дней после трансфера. Но мы не в идеальном мире, а жуткое состояние обороны «Ливерпуля» может подтолкнуть немецкого тренера к отчаянному шагу.

Ориентировочный состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон — Александер-Арнольд, Кабак, Фабиньо, Робертсон — Хендерсон, Вейналдум, Тьяго Алькантара — Салах, Мане, Фирмино.

- Хосеп Гвардиола исключил возможность участия в матче с «Ливерпулем» Серхио Агуэро, который еще не окончательно выздоровел от коронавируса.

- Натан Аке и Кевин Де Брюйне пропустят большую игру на «Энфилде» из-за травм.

- Некоторые английские эксперты считают, что Хосеп Гвардиола приготовил Юргену Клоппу сюрприз — схему 3-4-3 с Диашем, Стоунзом и Ляпортом в центре обороны.

- Интрига имени Канселу: португальца все ждут на поле, но только Гвардиоле известно, на каком фланге защиты сыграет Жоау. В этом сезоне у крайнего защитника 8 матчей слева и 12 справа.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (3-4-3): Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу — Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду Силва — Марез, Стерлинг, Жезус.

Прогноз «Соккер.ру»: у обеих команд есть кадровые потери, причем отсутствуют ключевые футболисты. Конечно, Де Брюйне и Агуэро — это очень серьезно, но у «Сити» хватит глубины состава, чтобы компенсировать эту недостачу. А теперь посмотрите на центр обороны «Ливерпуля», где могут сыграть капитан Хендерсон, опустившись ниже по схеме из полузащиты, Фабиньо, который только после повреждения, и молодые новички. Проблемы «красных» никуда не делись, а команда Хосепа Гвардиолы набрала потрясающий ход, так что сейчас подходящий момент для первой за 18 лет победы на «Энфилде». 2:0 в пользу «горожан».