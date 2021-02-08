Странности, которые могут случиться. 6 английских клубов в Лиге чемпионов и никого из Лондона в топ-4 АПЛ

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сегодня, 21:30

Безумные ожидания от необычного сезона.

Английская Премьер-Лига — это соревнование в котором на регулярной основе происходят вопиющие безумства, и мы сейчас говорим не о судействе, иначе речь шла бы о нашей любимой РПЛ . В Англии творятся другие сумасшествия: бьются столетние рекорды, титулы разыгрываются в последние секунды длящегося 10 месяцев сезона, а едва сохранившая прописку в АПЛ команда на следующий год может стать чемпионом.

Вероятность того, что «Саутгемптон» проиграет в двух сезонах подряд со счетом 0:9, а «Лестер» станет чемпионом в кампании 2015/16, изначально была абсурдно мала. Но это произошло. Так почему бы не сбыться еще нескольким ожиданиям, статистическая реализация которых стремится к нулю? По крайней мере, давайте обозначим странные события, которые все еще могут произойти по итогам этого сезона.

1. Шесть английских клубов в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Случалось, что в основной сетке ЛЧ играли пять команд из одного чемпионата, но чтобы шесть — никогда. Может быть, АПЛ умудрится стать первой? Для этого должно произойти следующее:

Во-первых, английский клуб выигрывает Лигу чемпионов.

Во-вторых, английский клуб выигрывает Лигу Европы.

В-третьих, ни одна из этих команд не попадает в топ-4 АПЛ по итогам сезона.

В таком случае на групповой стадии Лиги чемпионов 2021/22 стартуют шесть английских клубов. АПЛ дважды выставляла пятерку в престижнейшем турнире Старого Света: в сезоне 2005/06, когда взявший Кубок чемпионов «Ливерпуль» оказался вне первой четверки Премьер-Лиги, и в сезоне 2017/18, когда МЮ занял шестое место в чемпионате, но получил путевку в ЛЧ , выиграв Лигу Европы.

«Арсенал» и «Тоттенхэм» являются одними из фаворитов Лиги Европы, в то время как в АПЛ им будет крайне сложно попасть в топ-4. В свою очередь, «Ливерпуль» и «Челси» могут выиграть Лигу чемпионов, но кто-то из них может остаться за бортом первой четверки. Состав участников ЛЧ от Англии на следующий сезон может быть, к примеру, таким: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Лестер», «Челси» (топ-4 АПЛ ), «Ливерпуль» (победитель ЛЧ ) и «Тоттенхэм»/«Арсенал» (победитель ЛЕ ).

2. Без лондонских клубов в топ-4 впервые с 1996 года

Сезон 1995/96 — последний, когда в первой четверке Премьер-Лиги обошлось без представителей столицы. Тот чемпионат выиграл МЮ , вторым финишировал «Ньюкасл», дальше — «Ливерпуль» и «Астон Вилла». В следующие 24 года в топ-4 обязательно был хотя бы один клуб из Лондона — «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».

Прямо сейчас видим в таблице «Челси» на пятом месте, «Тоттенхэм» идет 8-м, а «Арсенал» — 10-м. Ах да, еще «Вест Хэм» притаился на шестом месте, набрав одинаковое количество очков с «Челси». Может быть, «молотобойцы» постоят за честь столицы? Но вообще, согласитесь, сейчас подходящий момент, чтобы пофантазировать о топ-4 АПЛ без лондонцев. 24-летняя серия может прерваться.

3. Харри Кейн побьет рекорд Анри и Де Брюйне по результативным передачам

В прошлом сезоне эту высоту штурмовал Кевин Де Брюйне, и бельгиец сумел повторить достижение, установленное Тьерри Анри в сезоне 2002/03, когда француз 20 раз ассистировал партнерам. У Кейна 11 голевых передач в этом сезоне. И 16 матчей «Тоттенхэма» впереди, чтобы сделать еще 10 ассистов и побить рекорд легенды «Арсенала», за который Харри болел в детстве. Главное, чтобы лодыжки оставались целыми.

4. Самая крупная победа в истории АПЛ по сумме двух матчей

Можно предположить, что увидим и победу с двузначным счетом, ведь в двух последних сезонах был повторен рекордный результат 9:0, а еще была победа «Ман Сити» со счетом 8:0. Кстати, об этом. В прошлом сезоне «горожане» выиграли у «Уотфорда» 8:0 и 4:0 — это самый крупный общий счет по сумме двух матчей в истории Премьер-Лиги. 12:0!

Есть шанс, что этот рекорд падет. Например, «Манчестер Юнайтед» может выиграть на «Сент-Мэри» у «Саутгемптона» в четыре мяча после победы 9:0 на «Олд Траффорд». А «Ливерпуль» в первом круге обыграл «Кристал Пэлас» на выезде 7:0. Добавьте 6:0 в пользу «красных» на «Энфилде» — и вот он рекорд. В этом даже нет ничего невозможного.

5. «Челси» обгонит «Арсенал» в сводной турнирной таблице АПЛ

Сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер — две легенды АПЛ , две глыбы. Именно их команды сейчас занимают первые две строчки в сводной турнирной таблице, в которой учитываются результаты всех сезонов с момента образования Премьер-Лиги. Положение МЮ устойчиво, а вот «канониров» уже по итогам этого сезона может перепрыгнуть «Челси».

С 1992 года у «синих» уже на два титула больше, чем у «Арсенала», но при Венгере «канониры» на протяжении 20 лет подряд попадали в топ-4, не было явных провалов. Итак, сейчас у «Арсенала» в сводной таблице 2011 очков, а у «Челси» — 1997. Между лондонскими клубами 14 очков, а неделю назад было 20, с приходом Томаса Тухеля «синие» сократили разрыв на 6 баллов.

Бонус. «Болтон» станет первым экс-клубом АПЛ , оказавшимся в Нон-лиге

Английский профессиональный футбол включает в себя четыре дивизиона: Премьер-Лига, чемпионшип, Лига 1 и Лига 2. Все, что ниже — Нон-лига. Только три команды, игравшие в АПЛ , опускались до четвертого уровня английского футбола: это один из основателей Премьер-Лиги «Олдхэм Атлетик», а также «Брэдфорд Сити», заглядывавший на огонек на стыке веков. «Уимблдона» в прежнем виде больше не существует.

При этом никто из экс- АПЛ не вылетал в Нон-лигу, но сейчас к этому как никогда близок «Болтон». «Странники» провели 13 сезонов в элите, выступали в элите, а в сводной таблице АПЛ держатся на почетном 18-м месте, однако сейчас это 88-я из 92-х команд Футбольной Лиги. «Болтон» занимает 20-е место (из 24) в Лиге 2, и хотя до зоны вылета 10 очков, ситуация остается тревожной. Впрочем, как и у «Брэдфорда», идущего вровень со «скакунами». Никому не хочется быть первым в таком деле.

Сейчас кажется маловероятным, что «Троттерс» упадет, но Болтон по-прежнему в опасности. Они будут надеяться, что смогут избежать этого самого нежелательного рекорда, при этом надеясь, что корону первыми возьмут Брэдфорд или Олдхэм.