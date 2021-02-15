«Бавария» намерена повторить. Ищем победителя Лиги чемпионов среди участников плей-офф

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вчера, 21:32

Все равны, но некоторые «равнее» других.

Сбылись ли наши прошлогодние прогнозы?

Справедливости ради нужно сказать, что в 2020 году чистота прогнозов была нарушена пандемией коронавируса. Тогда мы предлагали свое видение шансов участников плей-офф в феврале, а в связи с известными событиями турнир смогли доиграть только в августе — полгода спустя, причем в формате «Финала восьми» на нейтральных полях Португалии, четвертьфиналы и полуфиналы состояли из одного матча.

Тем не менее ставка на «Баварию» как на главного фаворита зашла: «ушастый» достался мюнхенцам, при этом добравший до финала ПСЖ у нас не был даже в числе реальных претендентов, а два полуфиналиста — «РБ Лейпциг» и «Лион», и вовсе значились в списке аутсайдеров. Но, повторюсь, тогда имели место особые обстоятельства, повлиявшие на традиционное течение плей-офф.

Надеемся, что в этом году обойдется без столь серьезных преобразований, хотя влияние коронавируса чувствуется по-прежнему: матчи по-прежнему проводятся без зрителей, а некоторые встречи пройдут не на домашних стадионах участников плей-офф, а на нейтральных аренах в Будапеште и Бухаресте.

Кто из 16 участников плей-офф имеет опыт побед в Лиге чемпионов?

Вопрос очень важный, ведь история показывает, что выиграть Лигу чемпионов впервые невероятно сложно, куда вероятнее успех клуба, уже становившегося триумфатором этого турнира. Хотите пруфов? Они есть у нас: за последние 23 розыгрыша Лиги чемпионов исторический список победителей расширился лишь однажды — благодаря победе «Челси» в сезоне-2011/12. Да и тот успех был во многом сенсационным, если вы помните путь «синих» в плей-офф и особенно перипетии финального матча в «Баварией».

Так вот, давайте разделим 16 команд на тех, кто уже побеждал в Лиге чемпионов, и тех, кто только собирается это сделать.

С опытом побед в ЛЧ : «Реал» (13 кубков), «Ливерпуль» (6), «Бавария» (6), «Барселона» (5), «Ювентус» (2), «Порту» (2), «Челси» (1), «Боруссия Дортмунд» (1).

Без опыта побед в ЛЧ : ПСЖ , «Манчестер Сити», «Атлетико», «Севилья», «Аталанта», «РБ Лейпциг», «Лацио», «Боруссия Менхенгладбах».

По опыту побед участники ЛЧ -2020/21 разделились поровну. Ниже мы не будем учитывать этот параметр, но помните, что Лига чемпионов предпочитает знакомых победителей. Например, в четвертьфинале прошлого розыгрыша было 6 из 8 команд без опыта побед в турнире, а в полуфинале — 3 из 4. В результате «ушастый» достался «Баварии» в шестой раз в истории.

Кто есть кто?

Делим 16 участников плей-офф на четыре группы. Аутсайдеры — это клубы, которым мы отказываем в шансах на победу в Лиге чемпионов, соискатели чуть выше, но их все еще сложно назвать претендентами, которые при определенном стечении обстоятельств могут дотянуться до Кубка чемпионов. Но все-таки зашкаливает вероятность, что победителем станет один из четырех фаворитов.

Аутсайдеры: «Боруссия Дортмунд», «Боруссия Менхенгладбах», «Порту», «Лацио», «Севилья».

Достойные команды, но не того полета, чтобы претендовать на победу в Лиге чемпионов. У дортмундской «Боруссии» тренер-временщик на посту, со следующего сезона «шмелей» возглавит наставник гладбахской «Боруссии» Марко Розе. Это уже официально. «Севилья» — специалист по Лиге Европы, но не по Лиге чемпионов, а «Порту» и «Лацио», скорее всего, закончат свой путь после 1/8 финала, где будут играть против «Ювентуса» и «Баварии» соответственно. Грозный соперник и у «жеребцов» из Менхенгладбаха — «Манчестер Сити». Дортмундской «Боруссии» и «Севилье» повезло больше, ведь они оспорят путевку в четвертьфинал друг с другом, но следующий соперник окажется непроходимым для победителя этой пары.

Соискатели: «РБ Лейпциг», «Аталанта».

В прошлом сезоне «РБ Лейпциг» и «Аталанта» получили ценнейший опыт выступлений в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому мы вправе ждать от этих команд приятных сюрпризов, пусть даже локальных. Номинально команды из Германии и Италии — «андердоги» своих пар 1/8 финала, но «Реал» (соперник «Аталанты») и «Ливерпуль» (соперник «РБ Лейпциг») сейчас далеки от своей оптимальной формы. У команд Гасперини и Нагельсманна будут шансы, тем более речь о тренерских командах с большим количеством хитростей и секретов. Следим за обоими соискателями во все глаза!

Претенденты: ПСЖ , «Челси», «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Ливерпуль».

Самая обширная категория — шесть команд. У каждого претендента есть довольно очевидные проблемы: в ПСЖ и «Челси» сменились тренеры, «Реал» и «Ливерпуль» страдают от травм, «Барселону» лихорадит из-за призрака банкротства и туманного будущего Лионеля Месси, а Андреа Пирло в роли тренера пока не волшебник, а только учится. В то же время, у всех этих клубов есть великолепные футболисты и огромная мотивация добиться успеха именно в Лиге чемпионов. Для некоторых это вообще единственная возможность спасти сезон. Плей-офф ЛЧ — турнир скоротечный и остросюжетный, иногда здесь для триумфа достаточно звездных игроков, огромного желания и, конечно, удачи. Куда же без нее?

Фавориты: «Бавария», «Манчестер Сити», «Атлетико».

Список фаворитов Лиги чемпионов по версии «Соккер.ру» выглядит именно так, причем важен не только состав, но и порядок: «Бавария» триумфально завершила прошлый розыгрыш и имеет великолепные шансы на защиту титула, «Манчестер Сити» должен составить конкуренцию мюнхенцам, ведь Гвардиола говорит, что каждое поражение в плей-офф приближает его к новой победе в турнире.

«Горожане» с Пепом уже вылетали от «Монако», «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Лиона». Пора выходить из порочного круга. Третьим в очереди на Кубок чемпионов поставим «Атлетико». С приходом Луиса Суареса «матрасники» словно обрели недостающий элемент, уругваец помогает команде Диего Симеоне лидировать в Примере и должен козырнуть характером и голами в важных матчах Лиги чемпионов, тем более у «Атлетико» за плечами проигранные финалы, мадридцы накопили необходимый опыт поражений для успешного восхождения.