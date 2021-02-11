Легендарная защита «Реала» распадается. Рамос и Варан уходят, Карвахаль борется с травмами, Марсело сдал

1613052024

сегодня, 17:00

Большая проблема «Королевского клуба».

Династическая оборона

Мы находимся на пороге заката мадридской команды-династии, которая обрела легендарный статус под руководством Зинедина Зидана, выиграв три Лиги чемпионов подряд. Модрич и Бензема все еще в порядке, но их возраст как бы намекает, а распад классической обороны выглядит неминуемым. Вообще, когда заходит речь об успехах «Мадрида» эпохи Зидана, первым делом выделяют без преувеличения гениальную полузащиту, в которой встретились Модрич, Кроос и Каземиро. Умная, гибкая и сбалансированная средняя линия считается фундаментом три-пита в Лиге чемпионов.

Дальше обычно выделяют индивидуальные вклады Криштиану Роналду и Серхио Рамоса, через запятую вспоминают Карима Бензема и ностальгируют по праймовому Марсело. Двух защитников из четырех мы уже назвали, только Рамос и Марсело выбились в герои во многом благодаря продуктивной игре в атаке, но глупо обносить признанием линию обороны в целом, ведь сочетание Карвахаль-Варан-Рамос-Марсело стало классическим.

Чуть раньше важную роль играл еще Пепе, но конкретно при Зидане Рафаэль Варан окончательно выиграл конкуренцию у опытного португальца, и если говорить о пятом по значимости защитнике «Реала», то стоит вспомнить идеального запасного Начо, который продержался в родном клубе до 31 года, никогда не имея места в стартовом составе. У испанского универсала 212 матчей за «сливочных», он может закрыть любую позицию в обороне.

А сколько талантливых защитников за время существования династии не сумели вклиниться в состав? Тео Эрнандес уехал зажигать в «Милане», рядом за «Интер» успешно играет Ашраф Хакими, Серхио Регилон после аренды в «Севилью» продан в «Тоттенхэм», Данило попытался тягаться с Карвахалем, но бежал в «Манчестер Сити», а оттуда — в «Ювентус». Это фланговые игроки, в центре такой текучки кадров не было, только Эдер пришел на замену Пепе, но пока и близко не оправдывает потраченные на него 50 млн евро. Бразилец не стал ровней Рамосу и Варану, и это ослабило оборону «Реала», у которой нет «подушки безопасности».

Марсело — слабое звено

Первым из обороны-династии стал сдавать Марсело. У бразильца появились признаки деградации после временного ухода Зидана с тренерского мостика, не удивительно, что у Лопетеги и Солари слева чаще выходил Регилон. Вернувшись, Зизу пытался реанимировать одного из своих лейтенантов, но догадался, что поезд бразильца ушел и поступил прагматично, пригласив Ферлана Менди из «Лиона».

Менди — единственное новое лицо среди основных защитников «Реала», француз вытеснил Марсело и играет в стартовом составе. Очевидно, Ферлан сильнее теперешнего Марсело, но до лучших версий вице-капитана «Мадрида» ему далеко, да и сложно сравнивать, ведь это совершенно разные игроки.

Если Марсело — это технарь, кудесник и выдумщик, дополнительный мозговой центр на левом фланге обороны, то козыри Менди в основном носят «физический» характер. Это стоящий игрок, профессионал и боец, но, согласитесь, несколько простоват по меркам «Королевского клуба», где почти четверть века левый фланг закрывали яркие бразильцы — сначала Роберто Карлос, а потом Марсело.

Травмы Карвахаля, планы Рамоса и Варана

Как бы то ни было, именно Ферлан Менди в самое ближайшее время может оказаться единственным островком стабильности в обороне «Реала». Даже с учетом туманного будущего центральных защитников логично было бы первым назвать Дани Карвахаля, который уже почти восемь лет является основным правым защитником «сливочных», но у испанца нынешний сезон получается скомканным из-за травм.

Дани не играл в октябре и ноябре из-за повреждения медиальных связок колена, вернулся в строй на неделю, чтобы вновь оказаться в лазарете с мышечным повреждением, поиграл месяц и опять заимел проблемы с мышцами. В отсутствие Карвахаля справа поиграли и Начо, и Одриосола, и Лукас Васкес, и переброшенный слева Ферлан Менди, и закрывавший всю бровку в матче с «Хетафе» Марвин Парк.

Если опытный защитник не сможет преодолеть череду травм, «Реал» будет вынужден задуматься о новом правом защитнике. А ведь могли оставить Ашрафа Хакими в команде и не знать горя, но марокканца отпустили так же легко, как и Серхио Регилона. Впрочем, если бы все знали, где стелить соломку. Хотя если травмы Карвахаля и могли стать неожиданностью для Зидана и Переса, то расклад с Рамосом и Вараном можно и нужно было предвидеть.

У Серхио контракт заканчивается в конце сезона, и переговоры стоят на паузе. Рафаэль порывался уйти еще прошлым летом, но его притормозили. Судя по всему, планы Варана остались прежними, ведь он не продлевает истекающий в 2022 году контракт с «Реалом». Если этого не произойдет до лета, то Перес продаст француза по окончании сезона и правильно сделает, ведь глупо терять возможную прибыль и оставлять немотивированного футболиста.

Как выкрутиться из трудного положения?

Сложная загадка, у которой есть множество решений, однако далеко не все окажутся для «Реала» выигрышными. Самое болезненное — это терять одновременно и Рамоса, и Варана, ведь в таком случае придется создавать новую структуру с нуля. По-хорошему, надо сохранить одного из них. Забавно, но Рафаэль своим желанием уйти может сохранить Рамоса в «Реале», ведь из двух футболистов логично оставить того, кто хочет играть за команду (пусть и на своих условиях), нежели более молодого Варана, сидящего на чемоданах.

Отказ Варана от нового контракта должен заставить Переса активизировать переговоры с Рамосом, а заменой французу может стать тот же Давид Алаба — свободный агент из «Баварии». Потеряв еще и Рамоса, «Реалу» придется искать на рынке еще одного защитника, а это и сложно, и дорого, и вероятность точного попадания уменьшается. И ведь наводить порядок придется не только в центре, но и на флангах.

Даже если верить в здоровье Карвахаля и не искать лучшего варианта вместо хорошего Менди, им обоим нужны внятные конкуренты, а не Марсело и Одриосола, которых логично отпустить. В случае ухода Рамоса и продажи Варана, а также поиска солидных альтернатив на фланге обороны «Реалу» понадобятся четыре защитника в одно трансферное окно. Это серьезный стресс для команды, последствия у которого обязательно будут. И вряд ли позитивные.