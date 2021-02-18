Уникальный трансфер в РПЛ. Продавец обязался заплатить покупателю

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18 февраля 2021, 16:02

История об отношении к воспитанникам и казенным деньгам.

Нет, это не сюжет комедии

Хотя очень похоже. Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал арендное соглашение «Локомотива» и «Ростова». Там между строк читается основная беда российского футбола. Похоже, миллиарды рублей на уровне РПЛ , ФНЛ , ПФЛ и РФС тратят подлинные гении.

В центре внимания контракт Тугарева – новичка «Ростова», который играл за команду Карпина на правах аренды, ведь является воспитанником «Локомотива». А теперь москвичи отдали футболиста, оцененного рынком в 71 млн рублей, всего за 15.

Это лишь завязка, хотя отметим, что Галицкий на роскошную академию тратил в год больше 800 млн рублей — ссылаемся на официальные данные РФС , а у «Локомотива» в этой строке записана тоже солидная сумма – 195 млн рублей, это миллиард каждые пять лет.

Школа клуба не выдает каждый год по три человека в основу, так что воспитание одного игрока уровня заявки клуба РПЛ – дорогое удовольствие. Куда дороже 15 млн рублей, если разделить расходы только на тех, кто добрался в итоге до первой команды, как сумел Тугарев.

Агент заключил сделку года

Хавбек полжизни пробыл в структуре московского клуба. Светился в первом составе, хотя не вписывался в планы Семина и Николича. Осенью вингера, чьи интересы представляет агент Маньяков, пристроили в состав Карпина – заменил ушедшего Ионова.

Названый посредник, кроме Тугарева, ведет дела Фомина, Чернова, Смольникова, Жамалетдинова. Но в случае с тем же Даниилом «Динамо» заплатило «Уфе» солидные 3.5 млн евро за парня из академии «Краснодара». Это в 21 раз дороже, чем «Локомотив» попросил за Тугарева.

Карпину нужен был атакующий игрок, и показатели у Романа теперь обнадеживающие – 8 матчей в РПЛ (5 в основе), 1 гол. Есть дриблинг, последний пас, умение взять игру на себя. Наработал на переход, но теперь приготовьте ваши волосы к внеплановому поседению. Смотрим опубликованный документ:

- «Локомотив» отдал Тугарева в «Ростов» бесплатно до июня 2021 года, подарил молодого игрока с российским паспортом прямому конкуренту. А если бы в Москве решили вернуть Романа досрочно, то должны были выплатить «Ростову» 15 млн рублей;

- если бы «Ростов» подготовил парня для основы «Локомотива», то после 10 матчей Тугарева (минимум по 45 минут в каждом) столичная команда должна была еще 15 млн рублей. Снова обязательства взял на себя почему-то арендодатель;

- ростовчане получили право в одностороннем порядке продлить аренду Тугарева еще на год. Если бы «Локомотив» отказал – должен был заплатить те же 15 млн рублей, Карпин сразу получил хавбека до лета 2022 года бесплатно;

- также «Ростову» предложили бонус — 20% от суммы свыше 1 млн евро в случае продажи Тугарева из «Локомотива» после возвращения. Словно это Карпин передавал своего игрока москвичам, а не наоборот;

- южане получили право выкупа футболиста за скромные для РПЛ 15 млн рублей, коим и воспользовались. Меньше 170 тысяч евро, равно месячной зарплате Чорлуки по новому контракту. Раньше хорват зарабатывал столько за 14 дней.

Такое нарочно не придумаешь

Это один маленький контракт, но представьте, сколько похожих сделок заключают? Помним примеры уловок, чтобы УЕФА не наказал за нарушение финансового фэйр-плей, но передача воспитанника конкуренту с обязательством ему же заплатить за него – нечто новое.

«Локомотив» финансируется РЖД , клуб гордо судился с Геркусом, хотя ничего не доказали, а новое руководство закрыло вопрос с бывшим менеджером. Похоже, есть смысл просмотреть все контракты, что заключались в прошлом году, ведь ситуация абсурдная.

Тугарев еще до «Ростова» не оценивался в 170 тысяч евро, зачем подписали заведомо невыгодный для «Локомотива» контракт? Совсем не верили в воспитанника? У клуба было много странных решений. Потеряли Кварацхелию, платят Кверквелии почти всю зарплату, пока тот играет за «Ротор».

А теперь новый фокус. После публикации документа агент игрока и «Локомотив» не опровергли информацию. Теперь у Тугарева контракт с «Ростовом» до 2025 года, Карпин заполучил за копейки футболиста, чья стоимость выросла почти в два раза за пару месяцев.

«Локомотиву» теперь причитается лишь процент от его будущей продажи. Тугарева 11 лет развивали, а получили за него двухмесячный оклад резервиста «Спартака». Мощный сигнал воспитанникам – можно уйти за смешные деньги.

Выдумали трансферный термин

Завершить рассказ можно прошлогодним высказыванием Тугарева о зарплате врачей, которая намного меньше, чем у резервных футболистов «Локомотива»:

Думаю, каждый получает то, что заслуживает, на что научился и наработал. Сидя на диване, ничего у тебя не будет.

Да, врачи в России в прошлом году на диванах сидели. Причем не было информации, что игрока оштрафовали за те слова в разгар мировой пандемии. И журил врачей за лень человек с двумя матчами в основе «Локомотива» в РПЛ за два сезона.

Повезло ему с агентом и Карпиным, разыгрался. И с новым руководством «Локомотива» повезло — назвали аренду «бесплатной продажей». Оригинальный термин, надо запомнить. Выручили 0.17 % от обычных годовых расходов, воспитанник клуба уехал, а на его позиции сейчас 34-летний ветеран.

Не то чтобы Тугарев – гений для основы «Локомотива», но тут смысл в самой сделке, а не в игроке. Видели когда-то, чтобы продавец доплачивал покупателю? И это еще в «Ростове» решили, что репутация дороже, не ждали лета 2022-го, хотя могли. Зато теперь нет вопросов, почему российский футбол там, где находится.