«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 12:03

Букмекер Pinnacle открыл прием ставок по выгодным котировкам на матч 25-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл», который состоится 21 февраля 2021 года.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» делит второе место в турнирной таблице АПЛ с «Лестером», набрав 46 очков. В пяти прошлых турах чемпионата «красные дьяволы» добыли только одну победу, разгромив дома «Саутгемптон» (9:0).

После этого матча следовали две ничейных встречи с «Эвертоном» (3:3) и «Вест Бромвичем» (1:1). В 12-ти домашних играх лиги хозяева стадиона «Олд Траффорд» показали следующие результаты: пять побед, три ничьи и четыре поражения.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» базируется возле зоны вылета, занимая 17-е место. Тройку худших команд лиги «сороки» опережают на шесть зачетных пунктов. В пяти последних матчах чемпионата команда сумела оформить две победы, обыграв «Эвертон» (2:0) и «Саутгемптон» (3:2).

Эти успехи «Ньюкасла» были разбавлены поражениями от «Челси» (0:2), «Кристал Пэлас» (1:2) и «Лидса» (1:2). В 12-ти гостевых матчах чемпионата «сороки» потерпели семь поражений (две ничьи и три победы).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» — 1.294

Ничья – 6.040

Победит «Ньюкасл» — 11.390

Статистика

«Ньюкасл» пропускал минимум два гола в 6 из 7 последних матчах АПЛ

В трех прошлых встречах команд на стадионе « МЮ » прошла ставка на ТБ (2,5)

» прошла ставка на (2,5) «Манчестер Юнайтед» не проигрывал в 17 из 18 последних поединках во всех турнирах

Прогноз

На этот матч мы рекомендуем комбинированную ставку – победа «Манчестер Юнайтед» и тотал больше (2,5) голов. Такой исход в БК Pinnacle можно сыграть с коэффициентом 1.833.