«Лацио» — «Бавария» : прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 17:01

Букмекерская контора Pinnacle предложила выгодную линию на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором 23 февраля сыграют италийский «Лацио» и немецкая «Бавария».

«Лацио»

Римский коллектив попав в группу с такими командами как дортмундская «Боруссия», бельгийский «Брюгге» и питерский «Зенит» проявили себя очень даже неплохо. За шесть сыгранных матчей клуб при нуле поражений — добыл две победы и четыре раза сыграли вничью. Набрав десять балов «римляне» разместились на втором месте после немцев.

В Серии А подопечные Симоне Индзаги занимая на данный момент пятое место явно будут бороться как минимум за зону Лиги Чемпионов.

«Бавария»

Мюнхенская команда в свою очередь попала в группу с мадридским «Атлетико», «Зальцбургом» и московским «Локомотив». Немецкая машина забив аж 18 голов спокойно заняла первое место. Лишь испанский коллектив смог у себя дома отобрать очки сыграв 1:1.

В Бундеслиге подопечные Ханса-Дитера Флика после приезда с клубного Чемпионата Мира показывают не очень положительные результаты, сыграв сначала в ничью с «Арминией» (3:3), в последнем туре проиграли «Айнтрахту» с Франкфурта (1:2). Но при этом всё равно ещё идут на первом месте с отрывом в два бала от «Лейпцига».

Котировки БК Pinnacle

Победа «Лацио» — 4.80

Ничья – 4.30

Победа «Баварии» — 1.68

Статистика

«Бавария» забивает в каждом матче этого сезона во всех турнирах

«Лацио» выиграл 8 из 10 матчей

На групповом этапе «Бавария» забила больше всех мячей

Прогноз

Немного раненная немецкая машина будет снова лететь с первых секунд и стараться как можно больше забить своим соперникам и доказать, что они не зря так сильно выступали в прошлом году в этом турнире. «Лацио» в свою очередь уже сталкивалось с немецким клубом в этом сезоне, которым они позволили забрать лишь один бал из шести.

Предлагаем вашему вниманию несколько прогнозов на этот матч, а именно сделать выбор в пользу «Баварии» с коэффициентом 1.68, и так же поставить на тотал матча больше 2,5 с коэффициентом 1.48.