«Аталанта» — «Реал» : прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 14:13

Букмекер Pinnacle предложил выгодные котировки на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов, в котором 24 февраля сыграют италийская «Аталанта» и испанский «Реал».

«Аталанта»

Прошлогоднее открытие из Бергамо в этом сезоне решило снова порадовать нас своим присутствием в плей-офф Лиги Чемпионов. Этот коллектив попав в довольно непростую группу, где помимо них оказались «Ливерпуль», «Аякс» и скромный «Мидтьюлланд», умудрились выиграть у всех команд на выезде. Дома же напротив, было лишь две ничьих и одно поражение от чемпионов Англии с разгромным счётом 0:5.

Очень достойное выступление помогло подопечным Джанпьеро Гасперини набрав одиннадцать очков занять второе место в группе. В чемпионате команда идёт на пятом месте, и можно не сомневаться, что они до последнего будут бороться за зону Лиги Чемпионов.

«Реал»

Мадридский коллектив в этом сезоне мягко говоря удивляет своими выступлениями абсолютно во всех турнирах. В Лиге Чемпионов клуб оказался в группе с миланским «Интером», «Боруссией» Мёнхенгладбах и донецким «Шахтером».

Коллектив из Украины явно давал «Реалу» поводы для увольнения Зидана, дважды обыграв королевский клуб. Но благоприятные выступления с двумя другими командами позволили закрепится на первой строчке в группе.

Котировки БК Pinnacle

Победа «Аталанты» — 2.30

Ничья – 3.75

Победа «Реала» — 3.00

Статистика

«Аталанта» проиграла лишь 1 из 12 матчей в домашних стенах

«Аталанта» в 9 из 11 матчах дома забивает 3 и больше голов своим соперникам

«Аталанта» проиграла 1 из 20 матчей

Прогноз

Несмотря на то, что «Реал» выиграл свои последние четыре матча, статистика «Аталанты» просто невероятная. Лишь «Лацио» удалось за долгое время увезти с Бергамо три балла. Команде Зинедина Зидана уже приходилось сталкиваться в этом сезон с итальянцами. В этих матчах «Реал» дважды смог обыграть «Интер».

Нас ожидает интересный матч с хорошей реализацией. Предлагаем Вам рассмотреть ставку на тотал матча больше 2,5 голов с коэффициентом 1.64.