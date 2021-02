Добро пожаловать в четвертьфинал. «Бавария» без Мюллера, Павара и Гнабри раздавила «Лацио»

Страшно подумать, что было бы с «Зенитом».

Лигочемпионской осенью видели «Баварию» в матчах против российского клуба, тогда «Локомотив» достойно сражался против сильнейшей команды Европы и мира, пусть и дважды проиграл — 1:2 и 0:2. Над « РЖД Ареной» даже какое-то время витал дурманящий аромат героической ничьей, но рекордсмен Лиги чемпионов Киммих открыл форточку и тщательно проветрил.

Впрочем, сравнивать матчи групповой стадии и плей-офф — неблагодарное занятие, все знают, что это, по сути, неравные турниры. Осенью гранды иногда позволяют себе вольности и заигрываются с жертвами или же реально не могут поймать правильный настрой, но со стартом плей-офф игривое настроение улетучивается. В 1/8 финала все уже серьезно, поблажек ждать глупо. Особенно от «Баварии».

На групповой стадии «Лацио» не проиграл ни разу — 2 победы и 4 ничьи, но уже в первом матче плей-офф «орлы» не смогли взлететь и уступили «Баварии» с разгромным счетом, похоронив свои хлипкие надежды на выход в четвертьфинал. И «Зенит» вспомнить тоже не мешает: если чемпионы России на групповой стадии неспособны конкурировать с «Лацио» и «Брюгге», то о каких плей-офф мечтают в Санкт-Петербурге?

У кого хорошая фантазия — представьте «Зенит» на месте вчерашнего «Лацио». Но будьте осторожны! Мысленный эксперимент не для впечатлительных и слабонервных, за последствия мы не отвечаем.

«Бавария» расправилась с «Лацио», несмотря на кадровые проблемы

Перед игрой мы отмечали, что потери «Баварии» — это шанс для «Лацио», но команда Ханси Флика не заметила потери бойцов. Мюллера на позиции атакующего полузащитника заменил 17-летний англичанин Джамал Мусиала, который провел отличный матч и отметился голом. Справа в защите вместо Бенжамена Павара сыграл огромный Никлас Зюле, а в отсутствие Сержа Гнабри позиции на флангах атаки заняли Коман и Сане.

Игра «Лацио» в обороне — катастрофа

Язык не повернется сказать о проигравшей в плей-офф Лиги чемпионов со счетом 1:4 команде, что она провела неплохой матч, но для понимания общей картины важно отделить мух от котлет. Кроме шуток, «Лацио» не был ужасен с точки зрения плана на игру и подогнанной под «Баварию» структуры. Команда Симоне Индзаги не была лишена и определенной смелости, но сумасшедшие ошибки защитников вкупе с безжалостной эффективностью мюнхенцев оказались не совсем сопоставимы хотя бы с приличным результатом.

Трио центральных защитников «орлов» оказалось цирковым: Матео Муссакьо уже на 9-й минуте подарил голевой шанс Роберту Левандовски, Патрик Габаррон незадолго до перерыва привез на ворота Пепе Рейны атаку 2 в 2, завершившуюся голом Лероя Сане, который сделал счет 3:0. Тот же Сане уничтожил Патрика финтами на первой минуте второго тайма, а замкнул прострел форварда «Баварии» лидер обороны «Лацио» Ачерби. Симоне Индзаги прав, говоря, что 3 из 4 голов футболисты его команды забили сами себе.

Мусиала тоже наносил удар из убойной позиции без сопротивления, единственная разница с другими голевыми эпизодами в том, что здесь была коллективная ошибка, а не индивидуальная. Свое отношение к работе защитников Симоне Индзаги красноречиво выразил по ходу матча, заменив двух из трех участников изначального циркового трио: Муссакьо присел на скамейку по ходу первого тайма, а вскоре после перерыва Худт вышел вместо Габаррона.

Факты и рекорды

- «Бавария» официально продлила серию без поражений в Лиге чемпионов до двух лет: ответная игра с «Лацио» состоится 17 марта, а предыдущая неудача датирована 13 марта 2019 года (1:3 от «Ливерпуля»). Таким образом, «Бавария» продлила свою беспроигрышную серию до 18 матчей (17 побед и 1 ничья).

- У тренера Ханси Флика в 15 матчах Лиги чемпионов 14 побед и 1 ничья. Он еще ни разу не проигрывал в рамках престижного турнира. Это вторая по продолжительности беспроигрышная серия для тренеров, рекорд принадлежит Луи ван Галу, который в середине 90-х на протяжении 19 встреч подряд был непобедимым у руля «Аякса».

- Гол Роберта Левандовски в ворота «Лацио» стал для поляка 72-м в Лиге чемпионов. Форвард «Баварии» опередил Рауля и ворвался в тройку лучших бомбардиров в истории турнира. Выше только «космонавты» Роналду (134 гола) и Месси (119).