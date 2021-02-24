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Добро пожаловать в четвертьфинал. «Бавария» без Мюллера, Павара и Гнабри раздавила «Лацио»

сегодня, 12:17
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Страшно подумать, что было бы с «Зенитом».

Лигочемпионской осенью видели «Баварию» в матчах против российского клуба, тогда «Локомотив» достойно сражался против сильнейшей команды Европы и мира, пусть и дважды проиграл — 1:2 и 0:2. Над «РЖД Ареной» даже какое-то время витал дурманящий аромат героической ничьей, но рекордсмен Лиги чемпионов Киммих открыл форточку и тщательно проветрил.

Впрочем, сравнивать матчи групповой стадии и плей-офф — неблагодарное занятие, все знают, что это, по сути, неравные турниры. Осенью гранды иногда позволяют себе вольности и заигрываются с жертвами или же реально не могут поймать правильный настрой, но со стартом плей-офф игривое настроение улетучивается. В 1/8 финала все уже серьезно, поблажек ждать глупо. Особенно от «Баварии».

На групповой стадии «Лацио» не проиграл ни разу — 2 победы и 4 ничьи, но уже в первом матче плей-офф «орлы» не смогли взлететь и уступили «Баварии» с разгромным счетом, похоронив свои хлипкие надежды на выход в четвертьфинал. И «Зенит» вспомнить тоже не мешает: если чемпионы России на групповой стадии неспособны конкурировать с «Лацио» и «Брюгге», то о каких плей-офф мечтают в Санкт-Петербурге?

У кого хорошая фантазия — представьте «Зенит» на месте вчерашнего «Лацио». Но будьте осторожны! Мысленный эксперимент не для впечатлительных и слабонервных, за последствия мы не отвечаем.

«Бавария» расправилась с «Лацио», несмотря на кадровые проблемы

Перед игрой мы отмечали, что потери «Баварии» — это шанс для «Лацио», но команда Ханси Флика не заметила потери бойцов. Мюллера на позиции атакующего полузащитника заменил 17-летний англичанин Джамал Мусиала, который провел отличный матч и отметился голом. Справа в защите вместо Бенжамена Павара сыграл огромный Никлас Зюле, а в отсутствие Сержа Гнабри позиции на флангах атаки заняли Коман и Сане.

Игра «Лацио» в обороне — катастрофа

Язык не повернется сказать о проигравшей в плей-офф Лиги чемпионов со счетом 1:4 команде, что она провела неплохой матч, но для понимания общей картины важно отделить мух от котлет. Кроме шуток, «Лацио» не был ужасен с точки зрения плана на игру и подогнанной под «Баварию» структуры. Команда Симоне Индзаги не была лишена и определенной смелости, но сумасшедшие ошибки защитников вкупе с безжалостной эффективностью мюнхенцев оказались не совсем сопоставимы хотя бы с приличным результатом.

Трио центральных защитников «орлов» оказалось цирковым: Матео Муссакьо уже на 9-й минуте подарил голевой шанс Роберту Левандовски, Патрик Габаррон незадолго до перерыва привез на ворота Пепе Рейны атаку 2 в 2, завершившуюся голом Лероя Сане, который сделал счет 3:0. Тот же Сане уничтожил Патрика финтами на первой минуте второго тайма, а замкнул прострел форварда «Баварии» лидер обороны «Лацио» Ачерби. Симоне Индзаги прав, говоря, что 3 из 4 голов футболисты его команды забили сами себе.

Мусиала тоже наносил удар из убойной позиции без сопротивления, единственная разница с другими голевыми эпизодами в том, что здесь была коллективная ошибка, а не индивидуальная. Свое отношение к работе защитников Симоне Индзаги красноречиво выразил по ходу матча, заменив двух из трех участников изначального циркового трио: Муссакьо присел на скамейку по ходу первого тайма, а вскоре после перерыва Худт вышел вместо Габаррона.

Факты и рекорды

- «Бавария» официально продлила серию без поражений в Лиге чемпионов до двух лет: ответная игра с «Лацио» состоится 17 марта, а предыдущая неудача датирована 13 марта 2019 года (1:3 от «Ливерпуля»). Таким образом, «Бавария» продлила свою беспроигрышную серию до 18 матчей (17 побед и 1 ничья).

- У тренера Ханси Флика в 15 матчах Лиги чемпионов 14 побед и 1 ничья. Он еще ни разу не проигрывал в рамках престижного турнира. Это вторая по продолжительности беспроигрышная серия для тренеров, рекорд принадлежит Луи ван Галу, который в середине 90-х на протяжении 19 встреч подряд был непобедимым у руля «Аякса».

- Гол Роберта Левандовски в ворота «Лацио» стал для поляка 72-м в Лиге чемпионов. Форвард «Баварии» опередил Рауля и ворвался в тройку лучших бомбардиров в истории турнира. Выше только «космонавты» Роналду (134 гола) и Месси (119).

- Джамал Мусиала забил гол в возрасте 17 лет и 363 дней. Это второй результат в плей-офф Лиги чемпионов после Бояна Кркича, который в сезоне 2007/08 поразил ворота «Шальке» в четвертьфинале. Экс-футболисту «Барселоны» в тот знаменательный день было 17 лет и 217 дней.

- «Лацио» впервые за 18 лет пропустил 4 гола в домашнем еврокубковом матче. В предыдущий раз такое случалось с «орлами» в сезоне 2003/04 на групповой стадии Лиги чемпионов. Тогда «Лацио» Роберто Манчини пропустил 4 безответных мяча от «Челси» Клаудио Раньери, а нынешний наставник римлян Симоне Индзаги провел на поле 71 минуту.

- Йозуа Киммих установил рекорд Лиги чемпионов по количеству побед в 50 первых матчах турнира. Полузащитник «Баварии» выиграл в 38-й раз и обошел предыдущих рекордсменов — Томаса Мюллера и Каземиро (по 36 побед).

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Все комментарии
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сегодня в 12:50
Игра "Лацио" откровенно разочаровала, команда не показала уровень игры, который бы соответствовал уровню команды, играющей в 1/8 плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на то, что соперник у "Лацио" был более, чем достойный. "Бавария" имела серьёзные проблемы с составом, из-за травм многих игроков, но "Лацио" не воспользовался этими проблемами...

Если судить по игре, по результату, то уже в первом матче определился первый участник 1/4 Лиги чемпионов.

Автору спасибо за статью!
shlomo
shlomo
сегодня в 12:35
Ну вот и сказочке конец...Лацио в целом симпатичная команда, но в этом матче у них вообще ничего толком не получалось (хотя прессинговать пытались они круто).... ну объективно 1\8 для них пока потолок.... Лацио не показал свой лучший футбол, не получил удовольствия от матча, а Бавария наверняка порадовалась, что получила именно этого соперника.....причём первый повод для радости быстро дал сам Лацио (естественно, гости были очевидными фаворитами пары (и даже матча), но это ведь ещё не повод делать им подарки....).... второй матч, чистая формальность и "немецкая машина" запросто может играть даже третьим составом....
shlomo
shlomo
сегодня в 12:22
Спасибо за статью....
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