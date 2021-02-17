Удар с центра поля и безжалостный Салах. «Ливерпуль» превратился в «Реал» в ЛЧ

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17 февраля 2021, 10:30

Клопп нашел правильные слова и гибкий тактический рисунок.

Юрген показал профессионализм

До матча немец глубоко выдохнул, когда услышал вопрос о паузе в работе. Клопп не может взять отпуск, чтобы прийти в себя после смерти матери. Но Юрген сказал важную вещь – все знают о его личной беде, но не понимают, насколько ему интересно не разбить дорогущий личный джет «Ливерпуль» о скалы кризиса результатов в АПЛ .

Чисто профессионально драйв никуда не делся. Клопп не одержим футболом так, как Гвардиола, Юрген больше ставит на атмосферу, которую может создать, а не на эксперименты в тактике и ложные роли для футболистов. Но Юрген любит футбол, поэтому для опытного тренера нынешняя ситуация – профессиональный вызов, с которым должен справиться.

Кабак не исключает веселья в защите

Турецкий защитник сыграл здорово, намного успешнее, чем против «Лестера». Но он не ван Дейк, не отбрасывает животворящую тень на окружающих напарников, особенно если левым центральным является хавбек Хендерсон. На последних секундах Джордан едва не поднял интригу на другой уровень, упустил Хвана. «Ливерпулю» дважды повезло – со штангой до этого и ударом мимо ворот в конце, но эти моменты не доказывают перевес немцев, его не было.

Защита «Ливерпуля» провела достойный матч против атаки «Лейпцига» из шести человек. У Нагельсманна схема «3-1-4-2», причем весьма агрессивная, широкая и высокая. Всего два удара в створ ворот Алиссона за матч – победа экспериментального центра защиты Клоппа. Александер-Арнольд и Робертсон отработали низки и цепко, связали Анхелиньо – бразильца прикрывал даже Салах. «Лейпцигу» не хватало дерзости травмированного Собослаи.

Клопп активно лечит фобию Алиссона

В Будапеште решили избавить Алиссона от новой фобии. В первом тайме матча было заметно, как бразильцу неудобно играть ногами – появился страх неправильных передач. Но напарники постоянно отдавали пасы на вратаря, и с каждым новым касанием голкипер реагировал на игру ногами чуть спокойнее. Пусть общая точность не впечатлила – забраковал каждый четвертый вынос, польза от игры через первого номера была.

Во-первых, Кабак и Хендерсон привыкли к взаимодействиям с голкипером. Во-вторых, низкая линия защиты Клоппа вынуждала ребят Нагельсманна прессинговать высоко без оглядки. «Лейпциг» в Бундеслиге пропустил всего 18 голов в 21 матче – лучший результат сезона. Умеют отодвинуть игру от своих ворот, закрыв тылы, но без плотного контакта с соперниками — ни по перехватам, ни по отборам не в лидерах. Жесткая игра «Ливерпуля» заставила их ошибаться в защите.

Салах и Мане воспользовались подарками

Когда в опорной зоне Кампль, то команда несбалансированная. Не хочется наговаривать на немецкого словенца, ведь против него скоро играть сборной России – классный и опытный игрок, но Кевин не разрушитель. У Алькантары не было проблем, как и у Фирмино, когда смещался в глубину поля. А вот при работе под давлением игроки «Лейпцига» — Забитцер и Мукиеле, дарили мячи соперникам, что и привело к голам Салаха и Мане.



Решение Клоппа поставить на Джонса в полузащите себя оправдало – были варианты, но парень отработал здорово, отдал голевую передачу. Понятно, что переломным стал пас капитана Забитцера на Салаха, но тут можно похвалить египтянина за выбор позиции. До этого он едва не реализовал выход один на один – попал мячом в плечо Гулачи, перебрасывая венгра. Но второй шанс реализовал четко. У Мохамеда дикая эффективность – 21 гол в ЛЧ и АПЛ при xG 15.6.

«Ливерпуль» остается теневым фаворитом ЛЧ

«Бавария» и «Манчестер Сити», если не начудят в ближайшие недели, останутся на вершине рейтингов букмекеров. Оценки справедливые и резонные. После представления Мбаппе повысились акции ПСЖ . Нельзя недооценивать «Ювентус» и «Атлетико» — «финалистов-неудачников», чьи боссы одержимы победой в Лиге чемпионов. Но «Ливерпуль» в этой компании, как и «Реал», ведь им нечего терять после неудач в чемпионатах.

Клопп преподал урок Нагельсманну. Юлиан ждет приглашения в клуб, что не будет дарить Упамекано основному конкуренту, но винить юного тренера не стоит. Вчера у игроков «Ливерпуля» были такие лица, словно пришли воевать и побеждать любой ценой. Это не пример наслаждения игрой, не безгрешный матч фаворита, которого перестали таковым считать. Но не забывайте, что Лига чемпионов – отдельный мир.

«Ливерпуль», как и «Лион» год назад, сделает ставку на Лигу чемпионов. Пусть объективно ближе к вылету до финала из-за количества потерь и моральных ударов, нежели к победе, в Будапеште одержана важная победа. Да, в атаке не хватает голевых действий центрального форварда. И Хендерсон не чувствует линию в защите. Но Клопп тактически показал максимум возможного, чего хватило для формально выездной победы 2:0 над опасным оппонентом.

Клопп перешел в режим весеннего «Реала»

Времен побед в ЛЧ . У Зинедина тоже были проблемы в защите, тоже не всегда получалось легко создавать моменты и забивать много. Но благодаря опыту и собранности заходили в финалы. Салах и Мане тут побудут Роналду и Бензема, ведь Мохамед вчера превзошел полевой показатель целого прошлого сезона (24 мяча во всех турнирах), а Садио реализовал одну из двух своих попыток.

«Ливерпуль» показал монолитность, столкнувшись с неприятной для многих тактикой «3-1-4-2». Пусть у игроков немецкого клуба осталось чувство, что «Лейпциг» может отыграться в гостях (или на нейтральном поле, если их не пустят в Англию), 2:0 – солидный задел для Клоппа. Александер-Арнольд провел хороший матч – 4 созданных момента из 7 командных для «Ливерпуля», Джонс и Вейналдум не подвели.

Клопп придумал много мелких фишек. Тьяго нырял глубоко в линию защиты, формируя тройку с Кабаком и Хендерсоном, позволяя Робертсону и Тренту атаковать. Эндрю едва не создал гол сезона – мог забить Гулачи почти с центра поля, немножко не хватило. Но тот удар, как и голы Салаха и Мане после невообразимых ошибок немецкой команды напоминают, с кем имеем дело. С чемпионами Англии, пускай и подкошенными серией травм.

Фанаты «Ливерпуля» растянули у входа на «Энфилд Роуд» полотно с буквами YNWA, обращаясь к Клоппу. Впереди дерби против «Эвертона», а цена поединка после победы чемпионов в Европе не упала, а наоборот выросла. «Ливерпуль» не в психологической яме, команда структурно крепко собрана в современную вариацию «4-3-3». Новатор Нагельсманн получил по носу за попытку напугать Клоппа высокой второй линией атаки.

Начудила немецкая защита, промахнулась атака, но формальные гости победили по делу. Возможно, «Лейпцигу» еще и повезло, ведь отменили гол «Ливерпуля», хотя на повторе нет четкого ответа, покинул ли мяч пределы поля во время голевой атаки. Даже если проекция мяча заходила на лицевую линию на миллиметр – стоило засчитать мяч. Но раз счет 2:0, а не 4:0 (Салах мог реализовать оба своих момента), у немцев остается мотивация. Борьба не завершена, но Клопп выступил достойно.